13 persoonlijke vragen aan 13 deelnemers van Expeditie Robinson: ‘Mark Rutte heeft woord gehouden’

Expeditie Robinson gaat zaterdag van start met seizoen 25 (!). Het tv-programma van RTL 4 lijkt onverslijtbaar en dat heeft alles te maken met de totaal verschillende – en natuurlijk steeds weer nieuwe – deelnemers. Metro trof er deze week 13 van de 20, van Jaimie Vaes tot Eva Simons en Frits Wester, en stelde ze allemaal een persoonlijke vraag.

Nu de niet zo originele en radeloze twitteraars („ik ken niehieeeeehiehiehiemand van de deelnemers”) weer uit hun uithuilhoekje zijn gekropen, kunnen zij zaterdag met vast zo’n anderhalf miljoen andere kijkers voor Expeditie Robinson op de bank gaan zitten. Helaas voor hen, koning Willem-Alexander en André van Duin doen niet elk jaar mee (en Jeroen Pauw ook niet). Na zondag, als de tweede aflevering ook al wordt uitgezonden, noemen zij de deelnemers aan Expeditie Robinson op X – net als elk jaar – vast weer bij hun voornaam, alsof zij tot hun eigen vriendenkring behoren.

10x Expeditie Robinson

Dertien deelnemers aan Expeditie Robinson 2023 schoven deze week in het RTL-gebouw op Mediapark Hilversum bij Metro aan (we zagen de openingsaflevering). Dat deden ook de presentatoren van het survivalprogramma op eilanden in de Andamanse Zee bij Maleisië trouwens. Het Metro-interview met Nicolette Kluijver (haar tiende editie achter elkaar) en Art Rooijakkers over de 25ste Expeditie Robinson lees je zaterdag.

Persoonlijke vragen aan deelnemers Expeditie Robinson

Jaimie Vaes

Model en contentcreator, maakte de reality-serie Jaimie: In The Vaes Lane (onder meer over haar gestrande relatie met Lil Kleine).

Was meedoen aan Expeditie Robinson misschien nog wel spannender dan je onlangs blootgeven in Playboy?

„Het was in ieder geval héél spannend, ik had geen idee wat ik kon verwachten. Qua voorbereiding ben ik er best wel blanco ingegaan, zo sta ik meestal ook in het leven. Met de foto’s in Playboy kan ik het eigenlijk niet vergelijken, maar als het om persoonlijke spanning gaat dan zeg ik absoluut Expeditie Robinson.”

Chelsey Weimar

Model (sinds haar 12de), schoondochter van Linda de Mol.

Denk je dat er vooroordelen zijn over het feit dat een fotomodel aan Expeditie Robinson meedoet?

„Ik denk dat daar zeker vooroordelen bij horen, volgens mij hebben mensen überhaupt altijd te veel vooroordelen. Daar moeten we maar eens mee kappen. De vooroordelen ken ik, maar ik heb dat met mijn deelname aan Expeditie Robinson niet proberen af te straffen. Mensen die me goed kennen weten dat ik een stoer wijffie ben. Ik vind het programma juist goed bij mij passen, dat wilde ik graag een keer meemaken na het jarenlang op televisie te hebben gezien. Nu het mocht ging ik er voor de volle 100 procent in.”

Mensen die me goed kennen weten dat ik een stoer wijffie ben.

Frits Wester

Politiek verslaggever RTL Nieuws; met zijn 61 jaar de nestor in de 25ste Expeditie Robinson.

Viel het kabinet Rutte IV nou terwijl jij een beetje uit je neus zat te eten op een strand in Maleisië?

„Nee nee nee, juist niet. Ik had aan Mark Rutte verteld dat ik er even niet zou zijn, maar niet wat ik zou gaan doen. Alleen mijn collega’s hadden iets in de gaten omdat ik cafeïnevrije koffie begon te drinken en ging zwemmen, maar dat is een ander verhaal. Ik zei tegen Rutte dat hij met het laten vallen van het kabinet op z’n minst moest wachten tot het moment dat ik weer terug was. Mark Rutte heeft woord gehouden. Gelukkig, want die val van het kabinet had ik natuurlijk niet willen missen. Hij heeft keurig op me gewacht.”

Ilse Paulis

Olympisch kampioen roeien met Maaike Head, Rio de Janeiro 2016. Is inmiddels gestopt met topsport.

Is Expeditie Robinson ook maar in íets te vergelijken met een Olympische finale om goud?

„Qua inzet lijken het programma en zo’n finale misschien wel op elkaar. Bij de Olympische Spelen wist ik echter precies wat ik kon verwachten en kun je je heel goed voorbereiden. Voor Expeditie Robinson kon ik dat niet. Je kunt je vooraf een beeld vormen van hoe het zal zijn, maar alles is vervolgens anders.”

Krista Arriëns

Presentatrice en programmamaker, vooral bekend als de helft van het duo in Sekszusjes TV.

Bij het zien van de eerste proef roep je ‘dit zie ik altijd op tv, ik ga het voor het echie doen’. Was deelname aan Expeditie Robinson zo’n grote droom of was je simpelweg overdonderd?

„Het was inderdaad een droom, absoluut. Ik houd er sowieso van om mezelf uit te testen. Zo van ‘hoeveel kan ik?’ en ‘hoeveel kan dit lichaam?’ En van alle programma’s die er zijn waaraan je eventueel kan deelnemen, ging ik het allerliefste naar Expeditie Robinson.”

Iris Enthoven

YouTuber en dj/presentatrice Radio 538.

Hoe leuk ook, Expeditie Robinson draait om elkaar naar huis te sturen. Je geeft aan dat je op zag tegen het stemmen. Hoe zit dat?

„Ik houd van de natuur en daar op zo’n eiland zijn. De proeven? Fantastisch. Maar dat hele sociale liegen en bedriegen is niet iets waar ik heel erg gelukkig van word. Je ontkomt er echter niet aan, op een gegeven moment zul je op mensen moeten gaan stemmen. Anderen gaan er echt lekker op en denken steeds na over wat te doen. Nee, ik vind het gewoon niet zo leuk en kan in het algemeen al niet zo goed keuzes maken als het om belangrijke dingen gaat. Verder vond ik het geweldig, ik mis Expeditie Robinson zelfs.”

Floris Göbel

Presentator Dierenpraat TV, planten- en dierenexpert (onder meer in RTL Boulevard).

Mark Baanders zag jou en riep meteen ‘een of andere flora- en faunagek’ te zien ‘die in Boulevard altijd met een leguaan zit’. Heeft verstand hebben van de natuur voor Expeditie Robinson alleen maar voordelen?

„Het gaf me vooral een voordeel omdat ik er veel energie uit haalde. Je hebt in Expeditie Robinson genoeg tijd om na te denken en niks te doen. Sommige mensen vonden het heerlijk om stil te zitten. Dat geldt niet voor mij en bijvoorbeeld ook niet voor Iris (Enthoven, red.). Dan gingen we de jungle in, op zoek naar gave beesten. We gingen van apen, naar neushoornvogels, naar zeeotters. Voor mij doodde het de tijd juist, het hielp me. Of mijn kennis me in het spel hielp, weet ik niet precies. Maar het werkte me niet tegen in elk geval.”

🌴 Andere deelnemers Aan Expeditie Robinson 2023 doen tien vrouwen en tien mannen mee. De volgende deelnemers sprak Metro niet: Armand Rosbak (acteur), Irene van de Laar (presentatrice en Miss Universe Nederland 1994), Roberta Pagnier (tv-kok), Guido Spek (acteur), Maxim Froger (zanger), Hassan Slaby (acteur) en Mark Baanders (verslaggever PowNed).

Jochen Otten

Acteur – onder meer in Sluipschutters – en stand-upper / cabaretier van Toomler en Comedy Train.

Kan humor en gevat kunnen reageren, zoals je in je werk doet, je helpen? Bijvoorbeeld om goede bondjes te sluiten?

„Als je heel slecht geslapen hebt op bamboe, dan gaat de humor er snel vanaf kan ik je vertellen. Bij bondjes zou het best kunnen helpen, maar ik moet bekennen dat ik op het podium wat gevatter ben dan in het dagelijks leven. In groepen ben ik vrij stil en op het podium overschreeuw ik mezelf.”

Iris van Lunenburg

Journalist (onder meer aan de desk in Shownieuws) en columnist; schreef van 2017 tot 2019 voor Metro.

Je vertelt in de eerste aflevering dat je best wel ziek bent geweest. Was dit Expeditie Robinson-avontuur daarom goed voor jou? En heb je genoeg stof voor columns opgedaan?

„Ik heb daar zo veel meegemaakt dat ik er volgens mij wel een boek over kan schrijven, het was heel heftig. Ik wilde inderdaad meedoen omdat ik best heel ziek ben geweest. Na veel sporten dacht ik: mijn lichaam kan Expeditie Robinson wel aan. Daarnaast dacht ik ook: het leven kan zo kort zijn… je bent zo kassie wijlen. Ik wilde meer dingen gaan doen die out of the box zijn. Later dacht ik: ik had het misschien ook niet moeten doen, haha. Maar het is ook goed geweest hoor, ik heb veel dingen los kunnen laten.”

Willem Voogd

Acteur; speelde langere tijd de hoofdrol in Mees Kees, maar was ook in de serie Zwarte Tulp en de film Knielen Op Een Bed Violen te zien.

Kijkers zullen zien dat je proef één meteen denkt te begrijpen en de tactiek voor je ploeg bepaalt. Ben je zo’n tacticus in het spel?

„Ik houd heel erg veel van spelletjes en dan vooral puzzelen. Ik zag Expeditie Robinson en die proef als een grote puzzel. Je hoort me in de aflevering ook zeggen dat ik mezelf niet op de voorgrond wilde zetten, ik de leiding niet wilde nemen. Maar ja… ik nam dus meteen de leiding.”

Eva Simons

Zangeres, producer en voormalig – veelbesproken – jurylid van Idols.

Wie zien je op weg naar Expeditie Robinson met de negen andere vrouwen in een bus, door jou ‘de slachtbus’ genoemd. Werd het avontuur naar je gevoel een echt slachtveld?

„Alles was nieuw, er wordt je niks verteld. Dus geef je jezelf maar over aan een avontuur. Op dat moment dat ik het zei voelde het wel even zo. Maar slachtveld… weet je, Expeditie Robinson is ook een programma waar kansen in zitten. Als je geen Robinson bent, moet je niet mee willen doen en bijvoorbeeld ook niet naar Mud Masters gaan. Je moet een beetje weten wat je kunt.”

Roosmarijn Wind

Actrice, onder meer in SpangaS en de succesfilm De Tatta’s.

We zien je werkelijk stuiteren op het strand… Ben jij het proto-Expeditie Robinson-type? Super enthousiast, super fanatiek en ook nog eens de vuurmaak-koningin?

„Weet je wat het is? Als ik een spel speel, dan gaat er bij mij gewoon een knop om. Als je met mij Monopoly speelt – waar ik trouwens niet van hou – dan ga je met mij niet gewoon een gezellig spelletje doen. Dan wil ik bám, winnen. Gebeurt dat niet, dan word ik helemaal gek en krijg ik een zieke ADHD-aanval. Dat is voor Expeditie Robinson verder geen valkuil. Als je een proef moet doen, dan heb je meteen adrenaline in je lichaam, hoe moe je ook bent. En hoeveel honger je ook hebt.”

Win ik niet, dan word ik helemaal gek en krijg ik een zieke ADHD-aanval.

Radmilo Soda

Personal trainer, ex-bokser en te zien als coach in RTL-programma Obese.

Je hebt als personal trainer, ex-topsporter en man die opgeleid werd tot kok alles mee voor Expeditie Robinson. Kun je ook iets níet?

„Bondjes maken, dat kan ik niet. Ik zag daar wel tegenop. Ik werk met mensen, ik houd van mensen en iedereen stelt zich in Expeditie Robinson kwetsbaar op. Dat was dus moeilijk voor me en ik vergat soms dat het een spelletje was. Een spelletje dat ik echter móest spelen. Je zit altijd op elkaars lip, in mijn geval meestal zo fair en eerlijk mogelijk. Maar ja, ik heb mensen best ontdaan gezien en heb het echte spelen zo lang mogelijk bij me weg proberen te houden.”

Volgende week praten de 13 deelnemers je bij over hun persoonlijke doel in het programma en of zij qua eten iets absoluut niet lusten / nooit op zo’n eiland zouden oppeuzelen.

Expeditie Robinson 2023 start zaterdag (2 september) én zondag om 20.00 uur op RTL 4. Daarna is het programma telkens op zondag te zien en – zonder account – tot maximaal zeven dagen terug via TV Gemist.

