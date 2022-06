Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jaimie Vaes blikt terug op roerige tijd in haar realityserie: ‘Niet doen alsof het nooit is gebeurd’

De gewelddadige relatie tussen Jaimie Vaes en rapper Lil Kleine hield menig Nederlander de afgelopen tijd bezig. Het koppel ging uit elkaar, Lil Kleine wacht nog een OM-onderzoek af en Vaes probeert zoetjes aan haar leven weer op te pakken. Gisteren was de eerste aflevering van haar realityserie Jaimie: In The Vaes Lane te zien. Waarin Vaes terugblikt op de afgelopen periode.

Het zit nog vers in ons geheugen dat er beelden uitlekten van een ruziënde Vaes en Jorik Scholten, zoals Lil Kleine eigenlijk heet. Daarop was te zien dat de rapper zijn vriendin met haar hoofd tussen de autodeur klemde. Eerder gonsde al het verhaal rond dat het koppel op Ibiza ook in een gewelddadige situatie terecht was gekomen. Momenteel loopt er een OM-onderzoek naar de rapper en wordt hij verdacht van zware mishandeling.

Jaimie Vaes blikt terug op gewelddadige relatie Lil Kleine

Vaes kreeg de afgelopen periode veel over zich heen, maar kon ook op een hoop steun rekenen. In de uitzending van Khalid & Sophie deed ze haar verhaal. Uiteindelijk deed ze aangifte tegen haar ex-vriend.

Ondanks alle media-aandacht en familieperikelen weerhield dit alles Vaes niet om haar realityserie te vervolgen. Het gaat om een derde seizoen en de opnames hiervan vonden plaats tijdens de roerige tijd van Vaes. In de eerste aflevering vertelt Vaes haar kant van het verhaal en wat er sinds het veelbesproken incident allemaal over haar heen kwam.

Realityserie Jaimie: In the Vaes Lane gaat door

De aflevering begint met de aanloop naar de veelbesproken uitzending van Khalid & Sophie. Een gevoelig onderwerp vertelt ze zelf, waar ze wellicht eerder over had moeten beginnen. Men vroeg zich eerder al af waarom Vaes destijds voor talkshow Khalid & Sophie koos om haar verhaal te doen. Onder meer Johan Derksen noemde in Vandaag Inside op dat hij de keuze voor deze talkshow, met relatief lage kijkcijfers, niet begreep. Daarover geeft Vaes in haar realityserie opheldering. „Ik heb gekozen voor Khalid, omdat wij hebben een gemeenschappelijke vriend hebben. En ik heb een goed gevoel bij deze man.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jaimie pakt haar leven weer op en hoopt een voorbeeld te zijn voor anderen. 😍 Stream nu de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Jaimie: In the Vaes Lane 👀🎥 pic.twitter.com/kHoelACgmn — discovery+ Nederland (@discoveryplusNL) June 24, 2022

Ze vertelt dat ze soms nog twijfelt aan haar keuzes. „Je bent zo lang in de positie gezet dat ik dacht: ‘Ik houd mijn mond maar. En op het moment dat je dan voor jezelf op komt, dan denk je bijna: ‘Is het niet to much?'”. En daar houdt ze soms een dubbel gevoel aan over. „Het is niet meer dan normaal om voor jezelf op te komen. De tijden dat ik dat niet heb gedaan, daardoor zit ik eigenlijk in deze ‘shitshow'”, vertelt Vaes terwijl ze zich klaarmaakt voor de uitzending. „Het geluid wat je nu geeft is anders dan het geluid dat je voorheen altijd hebt laten horen”, legt ze uit over haar relatie. Ook haar vrienden en familie vertellen dat ze zich al die tijd al afvroegen „hoe lang het nog moest duren”. Maar nu wil Vaes zich richten op haar zoon Lio en de toekomst.

En dan ziet de kijker hoe Vaes haar glamoureuze leven weer oppakt. Ze verhuist naar Ibiza, laat zich ritueel reinigen om van oud leed af te komen, verwijdert een tatoeage van haar ex en begint aan een dj-carrière. En ook deze keer verschijnen regelmatig haar extravagante vrienden als Estelle Cruijff en Koen Kardashian in beeld.

Wil je de aflevering van Jaimie: In the Vaes Lane terugkijken? Deze is te zien op Discovery+.