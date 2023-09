Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bom onder Temptation Island? Steeds meer oud-deelnemers melden zich met klachten

Heeft Temptation Island nog wel toekomst? Die vraag ligt op tafel nu steeds meer oud-deelnemers zich melden omdat ze psychische klachten hebben overgehouden aan hun deelname. Ze denken na over juridische stappen tegen de makers van het televisieprogramma.

Zaterdag kwam het verhaal naar buiten over de emotionele schade die oud-deelnemers Aylin en Efrain hebben overgehouden na hun deelname. De twee zaten in het tweede seizoen van Temptation Island: Love or Leave dat in 2021 te zien was op Videoland. Ze zeggen erdoor voor het leven getekend te zijn. Zo heeft Aylin er PTSS aan overgehouden.

PTSS, slaapproblemen en zelfdodingspogingen na deelname

In het programma testen koppels hun relatie op een eiland, onder druk van een groep verleiders. De stellen hebben geen contact met elkaar en krijgen elkaar alleen op videobeelden te zien bij het beruchte kampvuur. Maar die beelden worden gemanipuleerd, zeggen de twee.

Na hun deelname kregen Aylin en Efrain psychische klachten en slaapproblemen, vertellen ze. Door de beelden, maar ook door hoe er door de makers met ze is omgegaan op het eiland. Met name Aylin kreeg het zwaar. „Ik kon niet meer slapen, als ik wél sliep werd ik zwetend wakker.” Ze liep zoveel emotionele schade op dat ze tweemaal een zelfdodingspoging deed.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

😳 Dit maakten Aylin en Efrain mee Uit de naar buiten gekomen verhalen blijkt hoe de twee oud-deelnemers in het programma verstrikt raakten. In een interview met het AD vertellen ze er openhartig over. Aylin: „Ik kon pas om 03.00 uur naar bed, maar werd om 06.00, 07.00 uur weer gewekt. De opnames duurden soms zo lang, dat mijn hoofdhuid verbrandde.” Als ze om water vroeg, omdat ze het gevoel had dat ze anders flauw ging vallen, kreeg ze dat niet altijd. „Vaak was er alleen alcohol. Als ik ’s ochtends sinaasappelsap nam, proefde ik dat ook daar drank in zat.” Ook zegt oud-deelnemer Aylin dat ze in de interviews tijdens de opnames onder druk werd gezet. „Er worden steeds dezelfde vragen gesteld. Het is lastig om het juiste antwoord te blijven geven.” Het stel mag na de opnames 6 maanden lang niet samen naar buiten. Dat is om de spanning van het programma niet te doorbreken. Niemand mag weten welke stellen samen zijn, of uit elkaar, schrijft het AD. Volgens het stel hebben veel andere deelnemers ook emotionele schade opgelopen. Zo heeft Aylin contact met een andere oud-deelnemer die, net als zij, gediagnosticeerd is met PTSS vanwege het programma.

Andere oud-deelnemers Temptation Island hebben vergelijkbare ervaringen

Nadat het verhaal van Aylin en Efrain dit weekend naar buiten kwam, meldden zich al snel twee andere oud-deelnemers met vergelijkbare ervaringen. Nu heeft ook een vijfde oud-deelnemers van Temptation Island zich gemeld bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Ook deze oud-deelnemer heeft psychische klachten opgelopen door de deelname, meldt persbureau ANP.

De verhalen van de vijf oud-deelnemers lijken op elkaar, stelt advocaat Diekstra. „Er blijkt op een vergelijkbare manier met hen te zijn omgegaan en druk op hen te zijn gezet.” De oud-deelnemers van Temptation Island met wie Diekstra in gesprek is, hebben deelgenomen aan verschillende seizoenen van het programma. De advocaat verwacht dat nog meer oud-deelnemers zich melden, laat hij weten.

Mogelijk volgt een rechtszaak tegen de makers van het programma

De advocaat is momenteel in gesprek met alle oud-deelnemers over het al dan niet nemen van juridische stappen. De voormalige Temptation Island-deelnemers Aylin en Efrain kregen eerder 30.000 euro na mediationgesprekken, maar overwegen ook juridische stappen tegen RTL en Temptation Island-producent SimpelZodiak.

Sébas verwacht dat er nog gesprekken plaatsvinden met RTL en SimpelZodiak. „Uiteraard schrijven we beide aan. Er zit een gedeelde verantwoordelijkheid in.” Hoewel de productie van Temptation Island bij SimpelZodiak ligt, wordt het programma gekocht door RTL. „Als RTL het programma niet koopt, dan is er geen programma”, aldus Diekstra.

RTL en producent SimpelZodiak waren niet direct voor commentaar bereikbaar.

