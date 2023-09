Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo trek je jezelf of collega’s uit de motivatiedip na de vakantie

Vakantie is voor veel mensen dé manier om de batterij weer op te laden. Na een welverdiende periode van rust kunnen medewerkers er vaak weer vol tegenaan. Tenminste, dat is het idee. Toch zijn er ook werknemers die na de vakantie terugkeren met een motivatiedip.

Als je aan het eind van de vakantie niet staat te popelen om weer aan de slag te gaan, dan ben je absoluut niet alleen. Veel werknemers ervaren stress, tegenzin of een gebrek aan motivatie om weer aan het werk te gaan.

Uit een enquête van Reed blijkt dat maar liefst 52 procent van de werkenden na de vakantie overweegt van baan te wisselen en 78 procent van de ondervraagden ervaart stress om weer aan de slag te gaan.

Normaliseer de motivatiedip

Vakantie is belangrijk voor de werksfeer én motivatie van werknemers, stelt recruitmentbureau Robert Half. Het vooruitzicht van vakantie geeft medewerkers vaak net dat laatste zetje om nog even alles op alles te zetten voordat het tijd is om te ontspannen. Dat het ná de vakantie juist lastig is om weer je draai te vinden, is volgens hen eenvoudig te verklaren.

De oorzaken

Veel werknemers zoeken tijdens een vakantieperiode een nieuwe omgeving op. Daardoor krijg je allerlei nieuwe indrukken, terwijl bij thuiskomst de dagen vaak toch weer op elkaar lijken. De gebruikelijke routine wordt hervat en de vakantie lijkt voorbij gevlogen.

Daarbovenop ligt er voor veel medewerkers bij terugkeer een flinke stapel werk te wachten. Een volle mailbox en allerlei ontwikkelingen die je volledig hebt gemist zijn niet ongebruikelijk. En die opgestapelde taken zijn natuurlijk niet echt een aangename binnenkomer. Daarnaast is de kans groot dat sommige collega’s nog met verlof zijn, waardoor er misschien ook van jou wordt verwacht taken van anderen over te nemen.

Hoe je werkdag er ook uitziet: het verschil tussen vakantie en werk is voor veel werknemers een verschil tussen dag en nacht. Je bent even niet meer gewend aan het werkritme en wellicht voelt het alsof je handen tekort te komt.

Voorkomen is beter dan genezen

De motivatiedip is – voor zowel wergever als werknemer – niet zonder risico’s. Werknemers kunnen zich bijvoorbeeld minder verbonden voelen aan de organisatie en we weten allemaal: op de huidige arbeidsmarkt ligt een baan bij de concurrent voor het oprapen.

Een tip volgens de recruitment-experts? Voorkomen is beter dan genezen; de vakantiedip kun je het beste preventief bestrijden. Dat begint bijvoorbeeld bij een haalbare vakantieplanning, zodat de werklast ondanks de afwezigheid van collega’s niet al te hoog ligt.

Een gezonde bezetting tijdens de vakantieperiode is niet alleen gunstig voor vakantiegangers, maar ook voor de achterblijvers. Achterblijvers kunnen een oogje in het zeil houden en eventueel taken van collega’s onderverdelen. Op die manier keren vakantiegangers niet terug naar een plek met een enorme stapel achterstallig werk. Zijn de belangrijkste taken tijdens hun afwezigheid opgepakt en uitgevoerd? Dan kunnen zij bij terugkeer met – een relatief – schone lei beginnen.

Evalueer en geef elkaar tijd

Het is een goed idee om na de vakantieperiode een evaluatiemoment in te plannen. Zo kun je het direct hebben over de motivatie én als we terugkeren na een vakantie, heb je vaak een frisse kijk op bijvoorbeeld projecten.

Door medewerkers ruimte te geven om nieuwe ideeën na een vakantieperiode te uiten, vergroot de betrokkenheid en motivatie. Tot slot: geef elkaar de tijd om langzaam weer aan het werkritme te wennen. En weet je niet zeker of je stress herkent bij je collega’s? Lees via onderstaand artikel hoe je stress signaleert én hoe je vervolgens het beste reageert.

