Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt reageert op hoge verwachtingen: ‘Verwachtingspatroon waar ik niet veel zin in heb’

Pieter Omtzigt begint een nieuwe partij en stelt zich daarmee verkiesbaar voor de aankomende verkiezingen. De verwachtingen zijn hoog, maar Omtzigt tempert vandaag die verwachtingen.

Pieter Omtzigt gaat met een eigen politieke partij, Nieuw Sociaal Contract, meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar. Gisteren maakte hij dat officieel bekend aan Tubantia en daarna regende het reacties op X.

Pieter Omtzigt tempert hoge verwachtingen

Zijn plannen worden met gejuich onthaald op social media en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Tegenover Hart van Nederland reageert Omtzigt op alle lof en hoopvolle reacties. De politicus kan zich niet vinden in kreten als ‘redder des vaderlands’ en ‘laatste hoop voor Den Haag’. Hij begrijpt niet waarom veel Nederlanders hun hoop op Omtzigt zetten.

„Je legt een verwachtingspatroon op mij, waar ik niet heel veel zin in heb. De problemen in Nederland zijn behoorlijk groot. Die los je echt niet binnen een jaar of zelfs binnen een kabinetsperiode op. Maar ik vind wel dat we eraan moeten beginnen”, aldus de politicus.

Nieuwe politieke partij en plannen

De afgelopen weken heeft Omtzigt zijn plannen voorbereid. Nu blijkt voor hem het geschikte moment om deze stap te nemen. Vorig jaar had hij naar eigen zeggen nog last van de naweeën van zijn burn-out. Maar ook door de val van het kabinet kwamen zijn plannen in een stroomversnelling.

De voormalig CDA-er, die sinds twee jaar een eenmansfractie vormt, heeft al een partijprogramma waarbij hij inzet op een nieuwe manier van politiek bedrijven en zich hard maakt voor bestaanszekerheid, zorg en woningen.

‘Emotionele buien’ Pieter Omtzigt

Omtzigt doet het goed in de peilingen en wekt blijkbaar vertrouwen bij het Nederlandse volk. Hart van Nederland-journalist Sam Hagens vroeg de politicus ook nog naar zijn ’emotionele buien’. En verwees naar de uitbarsting van Omtzigt achter de schermen bij HLF8. Hagens vraagt Omtzigt of hij recent nog emotionele buien heeft gehad. „Nee recent niet. En dat was ook een van de redenen dat ik zei: ‘Ik wacht hier nog even mee’. En ik probeer wat rustig aan te doen en vind het vandaag best spannend om voor heel veel camera’s tegelijk te staan.”

Reacties