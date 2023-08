Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers balen van cliffhanger Een jaar van je leven: ‘Dit kan je niet maken’

Kijkers van de reality-show Een Jaar van Je Leven, kunnen er niet over uit. Een jaar lang volgden ze de kandidaten uit Een jaar van je leven via een livestream en vandaag wordt de finale gespeeld. Maar die ontknoping kregen de kijkers nog niet te zien.

De kijkers kwamen vanochtend van een koude kermis thuis. Vandaag is de finale van Een Jaar van Je Leven, het programma dat al een jaar lang op SBS6 én via een livestream op Videoland te bekijken is. De fans zaten al vroeg klaar voor de livestream, maar om 10.00 uur ging de stekker eruit.

Finale Een Jaar van Je Leven op maandag

In Een Jaar van Je Leven worden veertig deelnemers vrijwillig opgesloten in een loods, waarin ze met basisvoorzieningen compleet afgesloten leven van de buitenwereld. Zo maken ze kans op 1 miljoen euro. Inmiddels telt de prijzenpot nog 850.00 euro, dat in handen van de winnaar terecht komt. Metro schreef eerder al eens dat het programma ondanks de vaste schare fans, niet echt een succes werd.

Afgelopen weekend werd bekend dat maandag 21 augustus de finale gespeeld zou worden. Maar kijkers van de livestream kregen alleen het beeld te zien met de tekst ‘De livestreams zijn gesloten. Kijk aanstaande vrijdag naar de finale om 19.30 op Videoland en SBS6’. Deze zet van de productie van het programma kan niet op sympathie van de trouwe volgers rekenen. Massaal delen ze hun ongenoegen. „Dit kan je niet maken”, klinkt het op X.

Zonder aankondiging

Ze vinden het vooral schandalig dat ze een jaar lang betalen om het Een Jaar van Je Leven via de live-stream te kijken en naar eigen zeggen van te voren niet op de hoogte gesteld zijn van de uitgestelde finale. „Hahaha was te verwachten, zonder enige aankondiging die stream eruit knallen. Vage productie. Maar goed dat er geen tweede seizoen komt….”



#eenjaarvanjeleven wat zwak van jullie jullie verdienen aan ons, en dan nu af te sluiten schandalig zonder mededeling bahbah — viviane (@Hermans5Viviane) August 21, 2023



Euhhh!!! Heeeee dit kan je niet maken!! 😡😡 #eenjaarvanjeleven — Hannie (@Hannie33836911) August 21, 2023



Iedereen die dacht dat de finale live te zien was 😂 #eenjaarvanjeleven pic.twitter.com/FX89iGIoFx — ROOS. 🔥 (@xroos51199) August 21, 2023



Ongelofelijk een jaar een programma volgen en dan dit ! #eenjaarvanjeleven — John (@John18479763) August 21, 2023



Nou dat was hét dus. Einde livestreams. Dank namens álle betalende kijkers #eenjaarvanjeleven pic.twitter.com/lLCtxwMPrY — MizzM♥️ 😺🏠🍷 (@IzzyMizz010) August 21, 2023

Nu zal de uitzending van de finale dus vrijdagavond op SBS te zien zijn, om 19.30 uur. Eentje die flink wat tijd in beslag neemt: SBS6 trekt twee uur uit voor de eindsprint.