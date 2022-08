Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt valt uit tegen HLF8-redacteur: ‘Had z’n dag niet’

Pieter Omtzigt zou zich afgelopen maandag in de HLF8-studio behoorlijk hebben laten gaan. Hij viel namelijk na afloop van de talkshow behoorlijk uit tegen een redacteur, omdat Omtzigt niet tevreden was over het verloop van het talkshow-interview. Later bood de volksvertegenwoordiger zijn excuses aan.

Gisteravond kwam de uitbarsting van Omtzigt ter sprake in Vandaag Inside. Daar haalden de VI-heren een fragment aan uit de uitzending van HLF8 van afgelopen maandag. Daar zat Omtzigt aan tafel om zijn visie te delen over de asielcrisis.

Pieter Omtzigt barst uit na uitzending HLF8

Daar werd al voelbaar dat Omtzigt lichtelijk geïrriteerd was. Zo begreep hij een vraag van presentatrice Hélène Hendriks verkeerd en was het van Omtzigts gezicht af te lezen dat hij het gesprek aan tafel niet helemaal kon waarderen.

De VI-mannen haalden dat moment aan. Vaste VI-gast en Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens zat ook aan tafel bij HLF8. „Omtzigt was niet blij met de uitzending”, aldus Hagens. Blijkbaar dronken alle aanwezigen na de HLF8-uitzending nog een drankje met elkaar en daar zou Omtzigt zijn uitgevallen tegen een redacteur.

Excuses tegenover redacteur

De politicus en redacteur hebben het gesprek verder gevoerd in een andere ruimte en daar zou de boel volgens Hagens zijn geëscaleerd. „Hij heeft behoorlijk staan schreeuwen tot het moment dat die redacteur niet meer met hem verder ging.”

Volgens Derksen heeft Omtzigt vaker „ woede-uitvalletjes”. Maar Hagens benadrukt dat de politicus zo heeft staan schreeuwen dat hij gisteren zijn excuses heeft aangeboden. Hagens informeerde nog naar de woede-uitval van Omtzigt bij de persvoorlichter. Die verklaarde dat „Pieter z’n dag niet had”.

Burn-out en emotionele reacties

Wilfred Genee haakt in, noemt de actie vrij emotioneel en vraagt zich af of de politicus wel helemaal fit is. Daarmee doelt hij op het feit dat Omtzigt wekenlang uit de Tweede Kamer vertrok vanwege een burn-out. Tijdens een interview met Nieuwsuur waren destijds daar de signalen van zichtbaar. Overigens raakte de politicus vrij recent bij talkshow Renze ook geïrriteerd, vanwege een vraag die presentator Renze Klamer stelde.

