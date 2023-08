Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook klaar met slechte kwaliteit van Whatsapp-foto’s? Dat is bijna verleden tijd

Het is een veelgehoorde frustratie. Even een leuke foto met je vrienden delen die geen Airdrop hebben of niet in de buurt zijn. Wie ‘m dan via Whatsapp verstuurt, ziet een korrelig beeld ontstaan van wat eens een haarscherpe foto was. Met de nieuwe, grote update die Meta-baas Marc Zuckerberg aankondigt, is dat gauw verleden tijd.

Dit weekend deelde Marc Zuckerburg een filmpje op zijn Facebook-pagina, het andere grote platform van moederbedrijf Meta. Waar Whatsapp eerder al kwam met de functie om verzonden berichtjes aan te passen, is het nu ook mogelijk om foto’s in HD kwaliteit te verzenden. Zo behoren slechte kwaliteit foto’s op Whatsapp tot het verleden. De update wordt de komende weken wereldwijd uitgerold.

Whatsapp-foto’s niet in originele grootte

Dat betekent niet dat je foto’s in originele grootte kunt verzenden. Je foto’s worden nog altijd gecomprimeerd, maar minder dan bij de standaardresolutie van Whatsapp. Dan bestaan foto’s uit 920 x 1.280 pixels. Verstuur je straks een foto in HD-kwaliteit, dan kan je uitgaan van een flinke kwaliteitsverbetering: maximaal 3.024 bij 4.032 pixels.

Het versturen op deze manier is een extra mogelijkheid. Handig, want niet elke willekeurige foto hoeft in topkwaliteit te zijn. Wie Whatsapp update, krijgt straks een versie met een extra HD-knop die geselecteerd kan worden bij het verzenden van fraaie kiekjes.

Versturen bijna als voorheen

Zo heel anders gaat het dus niet, in vergelijking met hoe je eerder foto’s verstuurde. Vanuit Whatsapp selecteer je in je fotobibliotheek of galerij de afbeelding die je wil verzenden, daarna klik je op het HD-kwaliteit-icoontje. Verder verstuur je de beelden gewoon zoals je gewend bent.

Je foto’s mogen dan scherper zijn, toch kleven er aan de functie ook nadelen. Zo neemt het versturen een iets grotere hap uit je databundel en duurt het wat langer voordat ze aankomen aan de andere kant van de ‘lijn’. Standaardfoto’s nemen namelijk minder opslagruimte in beslag en worden daardoor ook sneller verzonden.