Deelnemers De Slimste Mens de mist in met aardrijkskunde, krijgen bijval uit onverwachte hoek

Kandidaten van De Slimste Mens en aardrijkskunde… het gaat vaak niet goed samen. In de kennisquiz op NPO 1 gisteravond al helemáál niet. Het was bijna tenenkrommend om thuis op de bank te bekijken, maar plotseling kwam daar bijval uit een hoek die de 1,8 miljoen kijkers misschien niet hadden verwacht.

Het was in De Slimste Mens gisteren tijd voor ‘food– en book-tokker’ Soraya Riem, cabaretier / YouTuber / stemmetjeskoningin Iris Rulkens en presentator Dwight van van de Vijver. Dat de man die ook bij de politie werkte twee keer ‘van’ in zijn achternaam heeft, heeft te maken met zijn familiegeschiedenis. Zijn voorouders, zo ontdekte Van van de Vijver tijdens een zoektocht voor televisie, werkten op een plantage in Suriname. Zij waren ‘van’ een slavendrijver.

Nederlandse gebieden in De Slimste Mens

Tot zover een stukje geschiedenis, terug naar aardrijkskunde in De Slimste Mens. De drie kandidaten waren niet op hun best, maar we houden het even bij ‘acht afbeeldingen met één overkoepelend thema’, die Soraya Riem voorgeschoteld kreeg. Misschien moest jij vroeger op de middelbare school Texel en het Drielandenpunt kunnen aanwijzen, maar bij deze deelnemer sloeg de paniek genadeloos. Het bleek te gaan om acht gebieden uit eigen land, in felrood aangegeven op een landkaart van Nederland.

De Veluwe verschijnt als eerste. „De Biesbosch? Oh nee… Wat is dit? Pas.” Dan is de Betuwe in beeld: „Oh my god… Utrecht. Appelboom? Appelscha? Oh god… néé, geen aardrijkskunde. Pas.” Plaatje drie, de Bollenstreek. „Lisse? Keukenhof. Nee. Tulpenvelden in…. de Bollenstreek?” Ping, hij is zowaar goed, roept ook presentator Philip Freriks. Plaatje vier, de Hondsrug. Soraya Riem met ongeloof in haar ogen: „Hunnebedden in Drenthe… de Hunnebeddenstreek. Pas.” Foto vijf, de Utrechtse Heuvelrug. „Dit is de piramide van Austerlitz. Dat is ook niet goed. Het is op… de Grebbenberg. Dat is eh… in de… pas.” Plaatje zes, De Peel. „De Biesbosch nog een keer. Ik weet het echt niet.” Foto zeven: De Achtgerhoek. „Dit is… pa pa poeh, hoe heet het nou? Waar hoe heet woont. Ooohhhh, Grolloo. Pas.” Plaatje acht, Het Westland. Riem lacht gelukkig weer: „Ik heb… pas.”



‘De Zwarte Cross misschien?’

De andere twee kandidaten mogen nog een kans in De Slimste Mens wagen. Iris Rulkens: „De Zwarte Cross zag ik misschien? Nee, pas.” Dwight van van de Vijver met de handen in de lucht: „Pas! Ik heb echt geen idee.” „Jongens”, reageert spelleider Freriks daarop, „jongens en meisjes zou ik bijna zeggen. Dit zijn acht Nederlandse regio’s.”

Dan klinkt een jurybelletje van Maarten van Rossem, de man die doorgaans droevig wordt als mensen wél een antwoord over Gordon of het Songfestival weten, maar niet over politiek, geschiedenis of aardrijkskunde. Hij valt de kandidaten van De Slimste Mens echter bij: „Je bent natuurlijk geneigd om te zeggen ‘hoe is mogelijk dat drie mensen die niet al te stom zijn zó stom zijn’. Maar ik wil het ze niet persoonlijk verwijten. Ik vermoed toch, wat ons hier regelmatig duidelijk wordt, dat er kennelijk geen normaal aardrijkskunde-onderwijs meer wordt gegeven. Ik weet niet wat ze daar uitspoken. Zal wel wereldoriëntatie heten, of iets dergelijks. Maar wat ze er moeten leren, dat leren ze in elk geval niet.”



Spannend en gek einde De Slimste Mens

Vervolgens bomen Philip Freriks en Maarten van Rossem nog wat over hun eigen aardrijkskundelessen van honderd jaar geleden. De deelnemers maken De Slimste Mens gewoon af en Dwight van van de Vijver wordt gekroond tot ‘de slimste’ van de dag.

In de beslissende ronde om te bepalen wie afvalt, maakt Soraya Riem nog een heerlijke blunder (al vond ze dat zelf allesbehalve heerlijk). Bij het zoeken naar vijf trefwoorden over vechtsport taekwondo, praat Riem de tijd vol om onder het aantal seconden van Iris Rulkens te komen. Zo maakt zij meer kans op een avondje De Slimste Mens overleven. Op de seconde af zegt zij „Korea, pas” en Korea was nou net het goede antwoord. Over aardrijkskunde gesproken… Soraya Riem haalde de uitzending van vanavond door een wonder overigens alsnog en Rulkens zit thuis.

De Slimste Mens terugkijken kan via NPO Start.

