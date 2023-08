Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn kind wil zijn donorvader ontmoeten, maar ik sta er niet achter’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Paula: „Mijn kind wil zijn donorvader ontmoeten, maar ik sta er niet achter.”

Hoe weet je wanneer dat de juiste keuze is? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Zestien jaar geleden ben ik bevallen van mijn zoon. Omdat ik destijds al eind dertig was en nog steeds single, besloot ik om te kiezen voor een zaaddonor. Inmiddels is mijn zoon dus zestien en heeft hij steeds meer behoefte aan het leren kennen van zijn donorvader. Vanaf zestien jaar mogen kinderen de gegevens van hun donor opvragen, toch had ik niet gedacht dat hij dit nu al zou willen en ik sta er niet achter. Ik vind hem te jong en wil dat hij wacht tot hij achttien is. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Paula”

Het antwoord

„Hai Paula,

Ik begrijp dat dit een lastige situatie voor je is. Het belangrijkste is eigenlijk vooral: luister naar je kind. Waarom wil hij contact? Wat zijn zijn gedachten en gevoelens hierover? Het is belangrijk om echt te begrijpen waarom dit voor hem zo belangrijk is.

Neem ook de tijd om naar jezelf te luisteren. Waarom voel je je ongemakkelijk bij dit idee? Wat zijn je zorgen en angsten? Waarom wil je dat hij wacht tot hij achttien is?

Je weet dat je hem wettelijk gezien niet kunt verbieden om de gegevens op te vragen, hier heeft hij jouw toestemming niet voor nodig. Is het dan niet beter om hem te steunen en achter hem te staan?

Praat dus vooral met je zoon over deze situatie. Leg eerlijk uit waarom je je zo voelt en luister naar zijn kant van het verhaal. Misschien zul je merken dat je perspectief verandert naarmate je meer praat met je zoon.

Kom je er niet uit, dan kan het helpen om met een professional te praten, iemand die je kan helpen je gevoelens te begrijpen en te verwerken, maar soms is alleen het uitspreken van je zorgen al een grote opluchting.

Succes!”

