Jeroen Pauw droomt niet van deelname aan Expeditie Robinson: ‘Moet er niet aan denken’

Voor velen is meedoen aan Expeditie Robinson een droom, maar voor presentator Jeroen Pauw is dat het absoluut niet. Hij „moet er niet aan denken” om mee te doen aan het programma, zei de presentator gisteravond in de laatste aflevering van De Oranjezomer.

„Mijn haar zit al alsof ik op dat eiland ben”, grapt Pauw.

‘Nee, nee, nee, nee’

Het primitieve leven dat de deelnemers van Expeditie Robinson wekenlang moeten leiden, staat Pauw niet aan. „Nee, nee, nee, nee. Ik moet er niet aan denken”, geeft de presentator toe. „Elke vorm van ergens aan hangen of iets doen of een kuil graven, ik moet er niet aan denken.” Maar, merken de tafelgasten op, het haar van Pauw doet anders vermoeden. „Mijn haar zit al alsof ik op dat eiland ben. Toch?” grapt de presentator.

Pauw is niet de enige die niet staat te springen om mee te doen aan het survivalprogramma. „Robinson, dan word je helemaal kapot gemaakt eigenlijk”, laat ook Rutger Castricum weten.

Expeditie Robinson 2023

De twintig deelnemers van Expeditie Robinson 2023 zijn gisteren bekend gemaakt. Onder anderen influencer Jamie Vaes, journalist Frits Wester, model Chelsey Weimar, presentatrice Iris Enthoven, actrice Roosmarijn Wind en acteur Guido Spek doen mee aan het nieuwe seizoen.

Ook zangeres Eva Simons, zanger Maxim Froger, dierenexpert Floris Göbel, voormalig model Irene van de Laar en acteur Willem Voogd gaan een poging wagen om het survivalprogramma te winnen.

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson start op zaterdagavond 2 september bij RTL 4. Een dag later is de tweede aflevering te zien. Daarna wordt Expeditie Robinson wekelijks op zondag uitgezonden. De presentatie is in handen van Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers.

Toekomst Hélène Hendricks

Met Expeditie Robinson als onderdeel van de uitzending, sloot Hélène Hendricks het Oranjezomer-succes met ruim 780.000 kijkers af. En nu? Hendriks behaalde als talkshowpresentatrice in zes weken tijd behoorlijk wat succes. Wat is de volgende stap? Ze deed daarover een boekje open tegenover De Telegraaf. Voorlopig blijft ze nog even bij Talpa, omdat het imperium van John de Mol nog een jaar de voetbalrechten heeft. Hendriks is van plan om nog zeker nog een tweede en derde jaar aan haar Talpa-tijd toe te voegen.