Fidan Ekiz pal achter Dilan Yeşilgöz in De Oranjezomer: ‘Dapper dat zij de slangenkuil in gaat’

Fidan Ekiz heeft het in talkshow De Oranjezomer gisteravond met ferme woorden opgenomen voor Dilan Yesilgöz. Centraal daarbij: de haatberichten die de VVD-politica over zich heen krijgt. Wat Ekiz betreft is online haat altijd een stap te ver. En hoezo is Yesilgöz een nestbevuiler of een verrader?

Journalist / tv-maakster Fidan Ekiz is deze week vijf keer de vaste gast in De Oranjezomer op SBS6. De talkshow van Hélène Hendriks is nu Op1 een zomerstop heeft, nog over met Renze op RTL 4 en trok gisteravond bijna 750.000 kijkers.

Fidan Ekiz krijgt steeds dickpics van dezelfde man

‘Online haat’ kwam in De Oranjezomer gisteravond meerdere keren langs. Fidan Ekiz kent het zelf maar al te goed. Ze kreeg op haar eerste optreden in De Oranjezomer, waarin zij Thierry Baudet als ‘sexy politicus’ bestempelde, veel leuke reacties. Maar ook dickpics in de nacht. Ekiz krijgt ze vaak van dezelfde man, geeft zij aan tafel toe, een man die telkens zijn nummer verandert. „Hij doet dat al een jaar lang, het is echt misselijkmakend.” Zij twijfelde of ze het zou vertellen, maar vrouwen in haar omgeving vonden juist dat de Op1-presentatrice dat wél moest doen. „Ik hoop maar dat hij dit ziet en weet dat hij vindbaar is.”

Fidan Ekiz neemt het op voor Dilan Yesilgöz

Niet veel later komt online haat weer aan bod, als Dilan Yesilgöz ter sprake komt. De demissionair minister van Justitie en Veiligheid is de beoogde opvolgster van de vertrekkende premier Mark Rutte als lijsttrekker van de VVD. De politica van Turkse komaf is vooralsnog de enige kandidaat (nieuws over het lijsttrekkerschap van de nieuwe combinatie GroenLinks en PvdA was er vanmorgen trouwens ook). Fidan Ekiz stipt tot haar voldoening aan dat er „hele goede columns” in De Telegraaf en NRC zijn geschreven over de enorme haat die Yesilgöz ten deel valt. „Maar ik dacht: elke kans die ik krijg om erover te beginnen, die grijp ik gewoon.”

Dat deed Fidan Ekiz dus aan De Oranjezomer-tafel. „Ik zie het nog steeds voorbij komen dat Dilan Yesilgöz heel veel haat over zich heen krijgt. De columns gaan erover dat het zo opvallend is dat zij zowel uit de linker- als de rechterhoek zoveel kritiek krijgt. Rechts is omdat extreem-rechtse haters het blijkbaar niet kunnen verteren dat iemand met een Turks-Koerdische achtergrond straks misschien in het Torentje zit. Want dat is ‘het ultieme verraad’. En links… Ja, je zou verwachten dat progressief links toch op tafel gaat dansen. De eerste vrouwelijke premier is misschien straks én een vrouw en van Turks-Koerdische afkomst. Je zou denken dat ze dit fantastisch vinden.”



‘Hoe kan Yesilgöz zo afgeserveerd worden?’

Maar niet dus, ziet Ekiz. „Ook vanuit die hoek wordt gezegd ‘ja, maar omdat zij een ex-vluchteling is en een nareiziger is’… En dan het VVD-beleid, dus je voelt ‘m al. Zij vinden dat Yesilgöz juist heel ruimhartig zou moeten zijn naar vluchtelingen toe. En omdat zij dat niet is en zich dus niet gedraagt volgens het hokje waar ze uit komt, is zij een soort nestbevuiler of een verrader. Ik dacht echt: hoe kan dat toch zijn? Hoe kan dat toch zijn in Nederland waar wij tolerantie toch zo hoog in het vaandel hebben? Dat iemand, puur eigenlijk op basis van identiteitsdenken, zo afgeserveerd kan worden. Ik denk: vrouw, enorme staat van dienst, vakvrouw… wordt gewoon afgeserveerd. Puur omdat mensen jou niet willen op die positie, je haten vanwege je afkomst, of vanwege het feit dat je gewoon vrouw bent.”

Een soort nestbevuiler of een verrader. Ik dacht echt: hoe kan dat toch zijn?

Fidan Ekiz geeft snel aan dat zij geen politieke zendtijd-praatje voor Dilan Yesilgöz en de VVD wil houden. Het is haar pleidooi tegen al die haatberichten die maar worden rondgeslingerd. „Haat zou überhaupt niet moeten kunnen. Je kunt ook zeggen dat het ontzettend dapper is wat deze vrouw doet, door eigenlijk een slangenkuil in te gaan. Ik wil gewoon mijn steun aan Yesilgöz uitspreken. Ik roep dit soort dingen vaak bij de publieke omroep. Hier zit misschien een wat ander publiek, maar ik grijp gewoon mijn kans om het weer op tafel te leggen.”

De Oranjezomer terugkijken kan via Kijk.nl.