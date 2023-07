Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fidan Ekiz eerlijk over ‘sexy politicus’ in De Oranjezomer: ‘Thierry Baudet’

Fidan Ekiz schoof gisteravond aan bij De Oranjezomer om de komende week aan tafel mee te praten over het nieuws van de dag en alles daaromheen. Maar naast de actualiteiten vroeg Hélène Hendriks ook naar wie volgens haar de meest aantrekkelijke politicus is. En daar deelde Ekiz haar eerlijke mening en kwam ook Thierry Baudet voorbij.

Ekiz neemt de rol van Rutger Castricum over in De Oranjezomer en verschijnt de komende week als vast gezicht in het programma. „Een week is genoeg tijd om heel veel dingen te zeggen waarvan je denkt: ‘Dat had ik misschien niet moeten zeggen'”, waarschuwt Ekiz aan het begin van de talkshow.

‘Sexy politicus’ in De Oranjezomer

Hoewel sommige kijkers vinden dat de gesprekken aan De Oranjezomer-tafel een beetje op een „theekransje” beginnen te lijken, vindt Hendriks het geen probleem om Ekiz te vragen wie zij de meest „sexy politicus” vindt. „Ik denk in zijn jonge jaren Hans van Mierlo”, reageert Ekiz, waar Hendriks een beetje verbaasd op reageert. „Ja toch, een hele charismatische, charmante…” Maar Hendriks lijkt dat niet helemaal te volgen.

Fidan Ekiz noemt Thierry Baudet

Dan vervolgt Ekiz dat ze ook Thierry Baudet in „zijn begintijd” aantrekkelijk vond. „Als je kijkt naar wat daar allemaal rondloopt”, waarmee ze verwijst naar politiek Den Haag. Waarna ook de weinig verhullende Instagram-foto van Thierry Baudet voorbij komt, dat hij naakt bij een zwembad ligt. Ekiz benadrukt dat die foto haar weinig doet. „Ik zie het nu niet meer, maar toen wel”, waarmee Ekiz bedoelt dat Baudet volgens haar aan het begin van zijn carrière nog aantrekkelijk was.

Daarna komt aan tafel ter sprake of uiterlijk er iets toe doet in de politiek. Volgens seksuoloog Eveline Stallaart wel. „Weet je wie mooi is trouwens, Gunay Uslu”, haakt Ekiz nog even in. Uslu is de staatssecretaris van Media en Cultuur. Volgens Stallaart luisteren mensen beter naar een politicus als je ook „fijn bent om naar te kijken”. Maar volgens haar is „mooi” genoeg. „Niet te ver gaan in sexy.”



Een van de betere afleveringen. Misschien wel de beste van dit seizoen. Alles valt en staat met de gasten. Volgens sprak Hélène minder met haar handen waardoor het rustiger oogde. 👍Prima uitzending. #Oranjezomer — Slim gezien (@hbb2021) July 17, 2023



