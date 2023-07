Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jesse Klaver wordt niet de lijsttrekker van combinatie GroenLinks en PvdA: ‘Plaatsmaken voor een nieuw gezicht’

Steeds meer bekende politieke gezichten geven aan het lijsttrekkerschap bij de komende verkiezingen niet op te willen pakken of verlaten de politiek in zijn geheel. GroenLinks-leider Jesse Klaver zal niet de lijsttrekker zijn van de gezamenlijke lijst van zijn partij en de PvdA.

In een interview met het AD zegt de politicus dat hij plaats wil maken voor een nieuw gezicht. Ook op social media heeft de politicus een video geplaatst met het nieuws.

„Ik moet je iets vertellen”, begint hij die video. „De leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben besloten om onze lijsten samen te voegen en dat we gezamenlijk de Tweede Kamerverkiezingen ingaan. En dat betekent ook iets voor mij persoonlijk. Ik word niet de volgende leider van deze combinatie.” Hij legt uit dat hij het graag had gedaan, omdat hij „bruist van de ambitie voor deze samenwerking”. Toch denkt hij niet dat dat verstandig is.



„Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand”, aldus Klaver in de krant. „Die samenwerking tussen GroenLinks en PvdA symboliseert voor mij dat politici eindelijk een keer over hun eigen belang heen kunnen stappen. Vasthouden aan je partijpolitieke belang heeft vooruitgang lang tegengehouden. Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is.’’

Klaver zegt dat hij zich wel beschikbaar stelt „om van de combinatie GroenLinks-PvdA een succes te maken”. Dat betekent dat hij „als de partij dat wil” een plek op de kieslijst wel ziet zitten.

Meerdere kopstukken vertrekken: wie volgt ze op en wanneer weten we dat?

Jesse Klaver is niet de enige politieke leider die het stokje doorgeeft. Maar aan wie? Demissionair premier Mark Rutte verlaat de politiek, D66-leider Sigrid Kaag volgt zijn voorbeeld, demissionair vicepremier Carola Schouten ziet het ook niet meer zitten en CDA-leider Wopke Hoekstra ziet van het lijsttrekkerschap af. Wie stapt in hun schoenen? Bij de VVD geldt demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz in elk geval als voorkeurskandidaat.

De datum voor de verkiezingen staat al vast, dat wordt 22 november 2023. Op maandag 9 oktober leveren partijen die deel willen nemen aan de verkiezingen hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Op 10 oktober onderzoekt de Kiesraad de kandidatenlijsten. Partijen kunnen dan nog twee dagen eventuele verzuimen herstellen. De Kiesraad maakt in een openbare zitting op 13 oktober bekend welke lijsten en welke kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard.