‘Boswachter Tim’ dol op Nijmeegse Vierdaagse, maar zelf wandelen? ‘Gaat nooit gebeuren, no way’

‘Boswachter Tim’ kent Het gevoel van de Vierdaagse maar al te goed en hij vindt die Nijmeegse Vierdaagse ook serieus geweldig. Maar zelf lopen? Hij moet er niet aan dénken… Voor de tweede keer doet deze Tim Hogenbosch daarom op NPO 1 vier dagen lang verslag van de meest bekende vierdaagse van ons land. Het Gevoel van de Vierdaagse begint vandaag, net als de ruim 45.000 wandelaars, en Metro sprak met de enthousiaste Nijmegenaar.

Boswachter Tim staat niet voor niets tussen aanhalingstekens, want Tim Hogenbosch (39) is al twee jaar geen boswachter van Staatsbosbeheer meer. Naar eigen zeggen komt hij niet meer van die naam af, maar ja, talloze mensen- en nu vooral kinderen – weten niet anders. Dus laat hij het ook maar zo, ook als naam op zijn Instagram-account. Als Twitteraar werd hij als Boswachter Tim beroemd, daarover later meer.

Carrière Tim Hogenbosch nu op tv gericht

Hogenbosch heeft nu een fulltime tv-carrière is het gezicht van jeugd-natuurprogramma Beestenbrigade. In zijn eerste jaar 2020 sleepte hij met z’n team meteen de Televizier-Ster Jeugd in de wacht, de Gouden Televizier-Ring voor kinderprogramma’s. Verder is hij betrokken bij Beestenbrigade battle en Waku Waku en is hij al bijna een jaar bezig met 12 Straten Groen, dat vanaf september op de buis is te zien. Een tv-uitstapje maakte Hogenbosch als Jakobus in The Passion 2022. De afgelopen twee jaar bekijkend, zegt hij (vrolijk): „Het liep een beetje uit de hand.”

Tussen wandelaars Nijmeegse Vierdaagse

Maar deze week: tijd voor de 105e Nijmeegse Vierdaagse die vrijdag met tienduizenden eindigt op de befaamde Via Gladiola. Samen met Fons de Poel en Sosha Duysker (Metro sprak haar vorig jaar) probeert Tim Hogenbosch Het gevoel van de Vierdaagse vast te leggen. Als rasechte Nijmegenaar hoeft de tv-maker niet ver de deur uit om zich tussen al die wandelaars te begeven. ‘Journalistieke notities, sferische reportages en portretten’, dat is wat Het gevoel van de Vierdaagse van KRO-NCRV vier keer moet uitstralen. De ene keer met een lach, dan weer met een traan. Verhalen genoeg in elk geval: meer dan veertigduizend potentiële verhalen liggen voor het oprapen.

Je bent een Nijmegenaar, dus we kunnen er niet omheen: heb je de Nijmeegse Vierdaagse zelf gelopen, of dat ooit overwogen?

Tim Hogenbosch, héél stellend: „Nee nee nee… Nooit overwogen en dat gaat ook nooit gebeuren, no way. Ik laat dat graag over aan mensen die daar een warm gevoel bij krijgen. Het is echt niks voor mij. Een wandelingetje in de bergen vind ik wel leuk, maar door dat alleen maar vlakke landschap? Lijkt me niks.”

Een wandelingetje in de bergen vind ik wel leuk, maar door dat alleen maar vlakke landschap? Lijkt me niks.

Snap jij mensen die vier dagen lang 50 kilometer wandelen wel?

„Dat denk ik wel, hoor. Het moet prachtig zijn om op de vierde dag op die Via Gladiola aan te komen.”



Maar wat houdt jou dan tegen?

„Ja eeeh…. Ik houd gewoon niet van wandelen, haha. Vijf kilometer met de Avondvierdaagse vind ik wel leuk. Een stukje hardlopen? Prima, dan zit er tenminste een beetje snelheid in. Maar 50 kilometer? Kom op hé… 30 en 40 ook niet trouwens, het is echt niet aan mij besteed. Ze zeggen weleens ‘zeg nooit nooit’, maar in dit geval klopt dat niet. Voor mij is het ‘nooit’.”

Op hoeveel stappen stopte je stappenteller aan het einde van de dag toen je nog boswachter was?

„Valt mee hoor. Mensen denken dat je als boswachter de hele dag door het bos wandelt. Er zijn echter zoveel en zulke grote natuurgebieden, dat je een groot deel van je werktijd in de auto zit. Op tien- tot twaalfduizend stappen kwam ik wel, maar meer ook niet.”

‘Beleefde Nijmeegse Vierdaagse vanaf de andere kant’

Wat betekent de Nijmeegse Vierdaagse voor iemand die uit die stad komt?

„Voordat ik aan het programma Het gevoel van de Vierdaagse verbonden was, beleefde ik de Nijmeegse Vierdaagse vanaf de andere kant. Ja, dat was vanaf de biertap… En dan met je zatte kop wandelaars uitzwaaien ‘s morgens vroeg. Maar vanaf een nieuwe kant het evenement meemaken vind ik ook heel leuk, moet ik zeggen.”

De titel is Het gevoel van de Vierdaagse, wat is dat gevoel?

„Al die mensen zijn de hele week fanatiek en/of gezellig bezig, maar veel wandelaars hebben een bepaalde reden om te lopen. Of niet, dat is ook allemaal een gevoel. De één heeft er namelijk niet zo over nagedacht, de ander loopt voor een stichting of een goed doel.”

Wat is jouw rol op tv, naast Fons de Poel en Sosha Duysker?

„Hetzelfde als vorig jaar, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat Fons en Sosha voor wat meer diepgang in het programma zorgen, haha. Ik ben een beetje meer de flierefluiter van het stel en niet van de serieuze journalistiek. Een kinderprogramma maken is heel iets anders, dus ik was best zenuwachtig vorig jaar. De zenuwen zijn nu verdwenen, maar het was pittig. Plotseling moest ik gesprekken aanknopen, wat lastig was, maar nu heb ik er vooral veel zin in. Wat nieuw is deze keer, is dat we vergelijkingen gaan trekken tussen de wandelaars en de cultuur in de omgeving. Dat zal één van mijn twee blokjes van drie minuten per dag zijn, het andere blokje zie je me met de wandelaars en gekke dingen langs de route.”

Heen en weer sjezen tussen de deelnemers

Wat moet het programma over de Nijmeegse Vierdaagse uitstralen? Dat je thuis op de bank het gevoel hebt dat er een beetje bij bent?

„Ja, dat denk ik wel, de naam Het gevoel van de Vierdaagse is eigenlijk allesomvattend. Vorig jaar eindigde het met een lach en een traan, omdat het vermoeiend is. Al wil ik ons in de verste verte niet vergelijken met de wandelaars natuurlijk. Maar het is best veel heen en weer gesjees, dat had ik onderschat. We hopen dat de mensen thuis, die misschien nog nooit naar de Nijmeegse Vierdaagse of de vierdaagsefeesten zijn geweest, een beeld en dat gevoel krijgen. Maar ik denk dat het voor de lopers zelf ook een leuk verslag van de dag is. Naast het wandelen zie je natuurlijk ook het randgebeuren. Wij noemen het in Nijmegen carnaval vieren zonder ‘pakkie aan’. De hele stad staat in elk geval op z’n kop.”

🚶‍♂️ Wandelaars onderweg Meer dan 43.000 wandelaars hebben dag één van de Nijmeegse Vierdaagse achter de rug. De eerste groep startte om 04.00 uur. 17.000 lopers deden nooit eerder mee. De wandelaars trotseren op weg naar het 4Daagsekruisje 30, 40 of 50 kilometer en komen uit 70 verschillende landen. 4500 mensen kwamen niet opdagen bij de start.

Boswachter Tim klaar met Twitter

Tim Hogenbosch werd als boswachter Tim in 2018 uitgeroepen tot ‘meest positieve twitteraar‘ van Nederland. Wie zijn account nu bekijkt ziet twee tweets sinds april. Eentje over Beestenbrigade, de ander over zijn kinderboekje Naar Buiten met Boswachter Tim.

De Nijmeegse Vierdaagse lijkt een mooie gelegenheid om op Twitter te laten zien wat je doet en Het gevoel van de Vierdaagse te promoten, maar je bent afgehaakt. Hoe zit dat precies?

„Ik was gewoon klaar met Twitter. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik dat wel vaker heb gezegd en ik heb onlangs inderdaad mijn derde boek nog even gepromoot. Ik vond dat soort dingen altijd leuk, maar nu reageer ik nergens meer op. Wat ik nu op Twitter zie is alleen maar kommer en kwel en tweets van mafkezen. Ik vond mezelf de laatste jaar ook negatief hoor, ik plaatste veel berichten over dingen waarover ik me zorgen maakte. Via een algoritme komen er vervolgens alleen maar dingen over het klimaat voorbij en daar werd ik niet heel rustig van. Dat was een mooi moment om afscheid te nemen. Wat een haat… dus ik dacht: wat doe ik hier eigenlijk?”

Wat ik nu op Twitter zie is alleen maar kommer en kwel en tweets van mafkezen.

Veel deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zeggen dat je gelopen moet hebben om te weten wat het precies is. Dus nog één keer de gewetensvraag… Jij als Nijmegenaar, kan ik je overhalen?

„Nee. Nee nee nee, ik hoef het maar niet te begrijpen dan, haha. Het gaat me niet eens lukken, nooit.”



Straten groener maken

Wat je vanaf september wel gaat doen is 12 straten groen voor KRO-NCRV op NPO 1. Wat voor programma is dat?

„Samen met Anita Witzier en twee BinnensteBuiten-experts Martin Stuger en Anne Wieggers, gaan we twaalf bekende straten vergroenen, in elke provincie één. We kennen allemaal wel buren waartegen we alleen maar ‘hallo, goedemorgen’ zeggen en daar blijft het dan wel bij. Wat me tijdens de opnames het meeste opviel, is dat buren nu gaan samenwerken. Ze moeten ook wel, want zij willen hun straat vergroenen. Daardoor krijg je leuke gesprekken en leren de mensen elkaar beter kennen. Misschien vind ik dat nog wel het meest bijzondere van het hele programma.”

Het gevoel van de Vierdaagse is vanaf vanavond tot en met vrijdag om 19.24 uur te zien op NPO 1. Voor wie in tegenstelling tot Tim Hogenbosch wél overweegt een keer mee te doen: hier vind je meer info over de Vierdaagse van Nijmegen zelf.