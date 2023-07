Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een sixpack kweken op 68-jarige leeftijd, Jaap Jongbloed deed het en vertelt erover bij Renze: ‘Het is gestoord’

Een sixpack ‘kweken’ op 68-jarige leeftijd. Wellicht ondenkbaar, maar voor presentator Jaap Jongbloed was het een doel. Wekenlang werkte hij zichzelf in het zweet, en binnenkort is hij te bewonderen in het blad Men’s Health. In Renze vertelt hij alles over het proces en fit blijven boven de 50.

Jongbloed geeft aan trots te zijn op de „lijdensweg” die hij heeft doorstaan voor dit resultaat. De vraag rijst: waarom zou je dit doen?

Sixpack op je 68ste

De AVROTROS-presentator vertelt in Renze dat het „zeker vanuit ijdelheid” kwam dat hij wilde gaan trainen voor een sixpack. „Dat geef ik meteen toe.” Maar Jongbloed zegt het ook leuk te vinden om te sporten. „Zo leuk is het niet altijd in de gym, maar om een doel te hebben, iets om naar toe te werken, is fijn.” Vooral, zegt Jongbloed, komt het door zijn fascinatie voor bewegen en voeding. „Anders had ik dit ook gewoon voor thuis kunnen doen. Ik wil laten zien dat mensen die de 50, of zelfs 60 zijn gepasseerd er ook nog gewoon fit uit kunnen zien.”

Tafelgast Maxim Hartman zegt dat de lat hierdoor wel hoog gaat leggen, ook voor ‘vrouwen thuis’. „Die kijken naast zich, en zien dat de man dezelfde leeftijd heeft als jij. Dat is best confronterend voor die mannen, ook.” Juist daarom vond Jongbloed het de moeite waard. „Want het is echt gestoord”, zegt hij. „Het is een actie die heel ver gaat, maar het laat juist zien dat kleine verbeteringen zeker kunnen. Je hoeft geen marathon te lopen, of naar de gym te gaan. Je kunt ook kleine alledaagse veranderingen aanbrengen.” Maar voor het resultaat van Jongbloed moet je wel naar de sportschool, verduidelijkt presentator Renze Klamer. „Dit hoef je niet te willen”, stelt Jongbloed.



Een sixpack op je 68ste, het kan! Presentator Jaap Jongbloed werkte zich maandenlang in het zweet en is binnenkort te bewonderen in de Men’s Health. Hij vertelt erover in #Renze pic.twitter.com/C3xRoMLjIT — Renze Klamer (@renzeklamer) July 18, 2023

‘Het was drie maanden ziekelijk’

Hartman heeft ook eens in de Men’s Health gestaan, het lifestyle-blad voor mannen. Klamer stelt dat hij er ‘ook wel goed uitziet’, maar daar is Hartman het niet helemaal mee eens. „Ook goed? Ik zie er beter uit dan Jaap hier. Ja, sorry.” Er wordt vanuit gegaan dat Hartman veel jonger is dan Jongbloed. „Ik ben 60″, is het antwoord. „Ik vind wel dat je sport normaal moet blijven doen. Eten afwegen enzo vind ik ziekelijk.” Jongbloed geeft bij Renze aan dat wel te hebben gedaan om een sixpack te kunnen krijgen. „Het was drie maanden ziekelijk. Mijn trainer noemt het ‘gecontroleerd uithongeren’. Ik zat op een tekort van 600 calorieën per dag. Elk grammetje voedsel zat ik af te wegen.” Jongbloed deelt meer: „Een slokje wodka moet je ook doen.”

Hartman vindt dat je dan een verkeerd voorbeeld geeft. „Je laat een goed doel zien omdat je mensen wil inspireren, maar je gaat totaal de verkeerde medische kant op.” Behalve het slokje wodka vindt Jongbloed het niet ongezond. Sylvana IJsselmuiden, ook aanwezig bij Renze, bemoeit zich ermee. „De pot verwijt de ketel. Jij hebt toch ook getraind?” „Ik heb gewoon gegeten en gedronken. Je lichaam uit handen geven aan een personal trainer is niet goed.”

Jaap Jongbloed geeft bewegings-tips

Jongbloed wil hiermee aangeven dat „als dit kan, dan kunnen eenvoudige veranderingen heel simpel zijn”. Jongbloed zegt zich zorgen te maken over het toenemende gewicht van Nederlanders. Hartman is het daar duidelijk mee eens. „Dus als mensen dit zien en denken, omdat wij erover praten, ‘ik moet en kan er wat aan doen’ is het goed. En als je niet naar de gym wil, neem dan vaker de trap in plaats van de lift en ga fietsen naar je werk.” Het doel van Jongbloed heeft zijn zoon geïnspireerd, zegt hij bij Renze. „Hij zei dat ‘ie harder is gaan trainen na het zien van mij. ‘Als jij dat kan, dan ik ook’.”

Volgens Jongbloed is het ieder z’n eigen keus wat ‘ie doet. „Als je maar niet vergeet plezier te hebben.” Er wordt gevraagd of hij dit ‘regime’ gaat volhouden. „Nee. Dit duurde drie maanden. ‘Cutten’, heet dat.” Na de fotoshoot om zijn trainingsresultaten in volle glorie vast te leggen is Jongbloed gelijk losgegaan. „Die avond nam ik een glas whiskey met een bord biefstuk met friet en alle vieze sauzen die ze hadden. En achteraf ijs met cheesecake.” Jongbloed geeft tips als je niet zo’n sporter bent. „Bedenk manieren om het leuk en lollig te maken.”

Je kunt Renze terugkijken via RTLXL.