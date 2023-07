Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris verdiende de VanMoof-directie voor het faillissement

De rechtbank heeft VanMoof gisteren officieel failliet verklaard. Financiële problemen en een daaropvolgend gebrek aan vers kapitaal bezegelden uiteindelijk het lot van het ooit veelbelovende bedrijf. Maar hoeveel salaris verdienden de directieleden van VanMoof eigenlijk zelf?

Het hing al een tijdje in de lucht. Toen Het Financieele Dagblad de jaarrekening doornam van VanMoof ging de bal aan het rollen. De gigantische groei van de afgelopen jaren zorgde namelijk ook voor de nodige krampen.

Elektrische fietsenmaker failliet

Oprichters Taco en Ties Carlier stonden er bijvoorbeeld op om geen onderdelen door andere grote fietsenmerken te laten maken. Met als gevolg dat er hele containerladingen terug naar Taiwan konden worden gestuurd vanwege grote productiefouten. Duurzaam was het merk dus zeker niet.

Daarnaast wilde VanMoof zijn elektrische fietsen ook aantrekkelijker maken voor een groter publiek. Om dit breder bereik te bewerkstelligen, werd de prijs van de nieuwe generatie e-bikes (de S3 en X3) quasi gehalveerd. Maar de gehoopte extra inkomsten bleven achterwege, waardoor grote investeerders afhaakten.

Eerst zocht en vond de fietsenfabrikant nog extra investeringen, maar die bleken onvoldoende om het grote gat in de begroting op te vullen. Het laatste doek is nu gevallen. Eigenaren van een VanMoof krijgen geen geld terug en zullen niet langer kunnen rekenen op reparaties. Al was het gebrek aan service al langer dan vandaag een doorn in het oog van veel misnoegde klanten.

En nadat onze collega’s van Manners zelf het faliekante jaarverslag doornamen, bleek het allesbehalve moeilijk om de vinger leggen op waarom de klantenservice van VanMoof zo verschrikkelijk onbehulpzaam en traag was. In 2020 had het bedrijf welgeteld één (!) persoon fulltime in dienst voor de klantenservice en slechts vijf ‘bike doctors’ om alle fietsen van het merk te repareren. Dat jaar verkocht VanMoof nota bene voor 70 miljoen euro aan e-bikes. In 2021 werd het aantal opgeschroefd naar zeven fulltime werknemers voor de klantenservice (met een gemiddeld salaris van 27.819 euro per jaar in 2023) en zes ‘bike doctors’ (met een gemiddeld salaris van 26.400 euro per jaar in 2023). Maar uiteraard bleek dat nog steeds ruim onvoldoende gezien de omvang van de problemen.

Salaris directie VanMoof

Naast de opmerkelijk onderbezette klantenservice kon Manners ook het salaris achterhalen van het hoger management bij VanMoof. In 2020 ontving elk lid van de directie een jaarsalaris van 178.000 euro. In 2021 kregen de CEO, COO en CFO van VanMoof elk 215.000 euro aan bruto jaarsalaris uitgekeerd.