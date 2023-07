Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogelijke opvolger Rutte is bekend: kan eerste vrouwelijke premier zijn als VVD de grootste wordt

Nu het Rutte-tijdperk straks toch echt voorbij is, moet iemand zijn schoenen vullen. Maar wie is geschikt voor die taak en, ook niet geheel onbelangrijk, wie wil het op zich nemen? Binnen de VVD zongen al een aantal namen rond, maar het beeld wordt steeds duidelijker. Justitieminister Dilan Yesilgöz heeft aangegeven het stokje van demissionair premier Mark Rutte wel over te willen nemen.

Ze heeft zich kandidaat gesteld als lijsttrekker, laat de partij weten na een bericht van De Telegraaf. Volgens de krant schuift het partijbestuur haar naar voren als voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap, maar de VVD geeft aan dat de voorkeurskandidaat pas later deze week wordt gekozen. Als Yesilgöz lijsttrekker wordt én de VVD weer als de grootste uit de verkiezingen komt, kan zij de eerste vrouwelijke premier van ons land worden. Uit de meest recente cijfers van IPSOS, van eind juni, blijkt namelijk dat de VVD nog de grootste zou zijn, met 28 zetels.

Eind vorige week viel het kabinet en niet lang daarna kondigde Rutte aan dat hij ‘niet beschikbaar’ zou zijn als VVD-lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Hij zit al 17 jaar in de politiek en 13 jaar daarvan was hij premier, maar ook zijn politieke carrière komt tot een eind. Welke drie topfuncties ‘toevallig of niet’ beschikbaar zijn, vertelden we je gisteren al.

Dilan Yesilgöz mogelijk nieuwe lijsttrekker VVD

Dat Yesilgöz naar voren stapt als vervangend lijsttrekker, zal voor weinig mensen een grote verrassing zijn. Zo sprak Rutger Castricum, die Rutte meermaals ondervroeg, bij De Oranjezomer al uit dat het allemaal ‘doorgestoken kaart’ is. „Er staat iemand al klaar, waarschijnlijk Dilan Yesilgöz. Daar gaan nog twee onbeduidende mensen zich tegenaan bemoeien en dan is het klaar. Het is al helemaal in kannen in kruiken. Je laat het voor de buitenwereld, echt VVD, politiek lijken.”

„Wat Mark Rutte voor de VVD en voor Nederland heeft gedaan, is nauwelijks in woorden uit te drukken. Het zijn zijn schouders waarop ik mag staan als ik hem op mag volgen als lijsttrekker”, aldus Yesilgöz in De Telegraaf. Ze zegt klaar te staan om Nederland sterker en weerbaarder te maken. „Veiliger, welvarender en klaar voor de toekomst. Met oog en oor voor de belangen van de mensen voor wie wij het doen, de inwoners van Nederland.”

De justitieminister zegt ook klaar te zijn voor het premierschap. „Voor zover je van tevoren helemaal voorbereid kunt zijn op deze rol. Maar ik heb de afgelopen jaren veel verschillende portefeuilles gedaan en veel politieke rollen vervuld. Ik neem inmiddels een berg ervaring mee, inclusief het mij snel eigen kunnen maken van inhoud en informatie. Dat geeft een stevige basis om op verder te werken”, zegt ze in De Telegraaf.

Andere kandidaten voor premierschap al afgevallen

De sinds dit weekend demissionaire bewindsvrouw zei gisteren nog niet te weten of ze een gooi gaat doen naar het VVD-partijleiderschap. „Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. Op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen”, zei Yesilgöz glimlachend tegen de NOS.

Yesilgöz is een van de voornaamste VVD’ers die genoemd wordt om lijsttrekker te worden. Enkele kanshebbers zijn al weggevallen. Zo liet Tweede Kamerfractievoorzitter Sophie Hermans (die nog terecht kwam in een akkefietje met een journalist van Left Laser) gisteravond weten geen lijsttrekker te willen worden. Edith Schippers liet maandag al weten niet beschikbaar te zijn en ook Klaas Dijkhoff en Jeanine Hennis hebben geen belangstelling. Naast Yesilgöz heeft alleen oud-Kamerlid André Bosman zich gemeld. Maar zijn kansen worden niet groot geacht.