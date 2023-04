Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen bedenkt nieuw tv-format: geef Peter Gillis een datingshow

Johan Derksen heeft gisteravond in Vandaag Inside nog maar eens uitgehaald naar Peter Gillis. Dit keer noemde hij hem ‘die dikzak van de vakantieparken’ en bedacht hij een nieuw televisieformat rond zijn persoon. „Dikke hork zoekt vriendin”, als variant op Boer Zoekt Vrouw, tipte Johan Derksen televisiemakers die nog op zoek zijn naar een idee voor een show.

Hij deed die uitspraken nadat de mogelijke rechtszaak van Peter Gillis aan bod kwam. De Brabantse SBS-ster wil mogelijk een zaak aanspannen, omdat er bij Talpa nog altijd wordt gesproken over ‘de ex van Peter Gillis’ als het om Nicol Kremers gaat. Dat steekt de vakantieparkeneigenaar zo erg dat hij zelfs met een rechtszaak dreigt als mensen haar ‘de ex van Peter Gillis’ blijven noemen.

Dat was voer voor de mannen van Vandaag Inside, die de boosheid van Peter Gillis maar moeilijk kunnen begrijpen. „Het is zijn ex en blijft zijn ex”, zei Johan Derksen gisteren, die erbij vertelde dat hij zelf niet met haatgevoelens kampt richting zijn exen. Andersom is dat ook niet het geval, benadrukte hij.

Peter Gillis op zoek naar een nieuwe dame

Johan Derksen vindt het tijd dat Peter Gillis op zoek gaat naar een nieuwe relatie. „Ik heb wel een nieuw format voor de tv voor een soap bedacht. Dikke hork zoekt vriendin”, kreeg de besnorde analist de lachers op de hand.

Wilfred Genee stelde John de Mol voor om goed te luisteren en mee te schrijven. „Nou goed, het format zal nu wel genoteerd zijn”, zei de presentator cynisch. „Peter Gillis op zoek naar een nieuwe dame dus?”

Johan Derksen uit kritiek op Massa is Kassa

Johan Derksen vond verder dat de programmamakers van de serie rond Peter Gillis wel iets smeuïger te werk kunnen gaan. „Als je nou een goede soap maakt, dan moet je al die ellende van hem in die soap stoppen.”

„Er zijn deurwaarders aan de deur, die enorme villa is eigenlijk niet van hem. Dan komt nog die breuk met die vrouw. Dan moet je een beetje journalistiek bedrijven, hè. Maar niet met hem een beetje door die kutparken wandelen”, zei Johan Derksen over Massa is Kassa.