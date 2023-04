Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog paar dagen flink wat buien, maar daarna terrasweer in aantocht

We hebben afgelopen paasweekend al even aan heerlijk terrasweer kunnen ruiken en over niet al te lange tijd is het weer raak. Deze week krijgt Nederland nog te maken met wisselvallig weer en buien. Maar na het weekend wordt het zonniger én warmer, voorspelt Weeronline.

Voor het zover is, moeten we nog wel door een onstuimige week. Bijna dagelijks krijgen we deze week te maken met regengebieden of buien. Volgens Weeronline is het vooral woensdag regenachtig, al trekken de meest actieve neerslaggebieden in de nachtelijke uren over ons land.

Deze week is het vooral regenachtig

Lenteweer is de komende dagen in ieder geval ver te zoeken. Tot en met het einde van de week kan in totaal zo’n 30 millimeter regen vallen. Vandaag is het overdag vaak droog, maar in de nacht naar woensdag gaat het op grote schaal regenen.

Donderdag blijft het regenachtig, maar dan komen de meeste buiten vooral in de ochtend voor. In de middag is het wel vaker droog en dan kan lokaal de zon zelfs nog even doorbreken. Ook vrijdag en zaterdag trekken buien over Nederland.

Ook qua temperatuur wordt het niet heel aangenaam. De komende dagen is het 9 tot hooguit 13 graden en het gaat bovendien flink waaien. Het is daarmee iets kouder dan de 12 tot 15 graden die gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

Stof die zonnebril maar af: terrasweer in aantocht

Maar na deze regenachtige periode komen liefhebbers van zonnig weer aan hun trekken. In het weekend neemt de buiigheid in Nederland af. Volgens Weeronline ziet het ernaar uit dat vanaf zondag het wisselvallige weerbeeld geleidelijk plaatsmaakt voor een drogere en zonnigere periode.

Daarbij lopen de temperaturen flink op. Zondag wordt het naar verwachting 13 tot lokaal 16 graden en de temperatuur loopt in de dagen erna op in richting van de 20 graden. Daarmee komt terrasweer in zicht, zegt Weeronline. Stof die zonnebril dus maar af!