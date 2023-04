Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woonsituatie van Help Mijn Man Is Klusser-deelnemer choqueert John Williams: ‘Hij woont als een zwerver’

Presentator John Williams schrok er flink van, gisteren in de slotaflevering van het zestiende seizoen Help Mijn Man Is Klusser. De 26-jarige deelnemer Mark kocht namelijk twee jaar geleden een woning in Bergen op Zoom, alleen kun je dit niet echt een huis noemen, eerder een bouwval. „Hij woont als een soort zwerver”, opent Williams de aflevering. Het gaat niet goed met Mark volgens zijn moeder Els en er is dringend hulp nodig.

Twee jaar geleden kocht Mark zijn woning. Hij had een plan om het huis volledig te verbouwen naar zijn smaak. Alleen na het strippen van de woning, was zijn geld en motivatie op. Toch besloot hij om in te trekken in het onafgemaakte huis. Mark doet de deur open en ziet Williams van Help Mijn Man Is Klusser staan. Hij vraagt of hij even mag binnenkomen, waarna Mark antwoordt: „Het is alleen niet opgeruimd.” Dit is ook een van de redenen waarom de broer van Mark en zijn moeder Els niet welkom zijn in het huis. Hij schaamt zich voor zijn situatie. Volgens moeder Els is het tijd om aan de bel te trekken.

„Het gaat echt niet goed met hem. Hij raakt depressief”, zegt Els. „Hij gaat ‘s avonds wandelen om zijn hoofd leeg te maken. Thuis heeft hij daar geen plek voor.” Het moment dat Williams de slaapkamer van Mark binnenloopt, is hij gechoqueerd. „Je ligt onder glaswol man. Dit is gewoon echt enorm ongezond. Dit moet je jezelf niet aandoen”, zegt Williams. Hij vraagt waarom Mark op deze manier woont. Hij is het merendeel van de dag weg voor zijn werk: „Ik ben niet zo moeilijk. Ik eet, douche en slaap hier alleen”, zegt Mark in Help Mijn Man Is Klusser.

Mooie afsluiter van Help Mijn Man Is Klusser

Tot grote opluchting wijst Mark de hulp van Help Mijn Man Is Klusser niet af. Het klusteam van het programma gaat aan de slag met de woning. Ook Mark kreeg een taak. Hij moet ervoor zorgen dat zijn slaapkamer weer leefbaar wordt. Na een week lang klussen in Help Mijn Man Is Klusser zag Mark het eindresultaat van de woonkamer. „De tering. Supervet, man. Holy shit”, zegt Mark wanneer hij de woonkamer binnenloopt. Ook moeder Els hield het niet droog en vond de verandering van het huis heel mooi.

Mark en John Williams maken de afspraak dat bij het volgende bezoek, Mark zelf de keuken heeft opgeknapt. En deze belofte kwam hij na. Williams stond versteld van hoe mooi de keuken was geworden, maar niet alleen de keuken zag er beter uit. Mark had de motivatie teruggevonden om de andere kamers één voor één aan te pakken. Het is volgens Williams een mooie afsluiter van het zestiende seizoen van Help Mijn Man Is Klusser.

