Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis ‘pocht’ met bachelorvilla: ‘Een paleis noem ik het maar’

Peter Gillis en zijn Nicolleke zijn niet meer het Massa is Kassa-koppel dat ze ooit waren. Maar ondanks zijn relatiebreuk schroomde Gillis niet om een riant optrekje aan te schaffen. De vrijgezel bezit namelijk een giga-villa, met alles erop en eraan. Inclusief autolift, bioscoop en Harley Davidson-museum.

Dat Gillis over een flinke duit beschikt, dat is niks nieuws. Zijn realityshow Massa is Kassa liet eerder al zien dat Gillis zichzelf schathemeltjerijk wist te maken, door zijn beheer van vakantieparken. Van een duur autootje of huis is Gillis dan ook niet vies.

Peter Gillis showt nieuw huis

PowNews nam een kijkje in de nieuwe bachelorvilla van Gillis en dat blijkt nogal een indrukwekkend pandje. Verslaggever Mark Baanders grapte vooraf dat hij beter rennend het item kon maken, aangezien het hem anders nooit zou lukken om binnen de geplande tijd het huis te laten zien. Een heus paleis, noemt Gillis het zelf. De relatiebreuk van de Massa is Kassa-magnaat heeft overigens ook effect gehad op het postuur van Gillis, die behoorlijk lijkt te zijn afgevallen.

2700 vierkante meter vloeroppervlakte blijkt het stulpje van Gillis te hebben. Een enorme witkleurige villa met pilaren en riant stuk grond eromheen. Er blijkt behoorlijk te zijn geïnvesteerd in het nieuwe onderkomen. Een keuken van een schamele 400.000 euro, riant binnenzwembad, thuisbioscoop, sportschool en café zijn in het pand te vinden. Ook aan veiligheidsmaatregelen ontbreekt het niet met veertig camera’s en kogelvrij glas in het huis. Het ‘stulpje’ beschikt eveneens over een autolift naar de kelder toe, waar een Harley Davidson-museum komt. De Massa is Kassa-magnaat bezit namelijk 300 Harley Davidson-motoren en daarvan kan hij er zeker 160 kwijt in zijn museum.

Gillis niet van plan alleen te blijven in de villa

Overigens laat de riante slaapkamer van Gillis zien dat hij niet van plan is om alleen te blijven. „Hier moet het straks gaan gebeuren”, roept hij. Waarna presentator Baanders opnoemt dat er op dit moment weinig „gehatseflatst” wordt. „Dat komt wel weer hoor”, aldus Gillis.