Daar zijn ze weer, de nieuwe Boer Zoekt Vrouw-boeren: ‘Tranen schieten in mijn ogen’

Het is voor veel mensen (gisteren ruim 2 miljoen) een hoogtepuntje: het moment dat boerenfluisteraar Yvon Jaspers de nieuwe boeren van Boer Zoekt Vrouw weer voorstelt. Dat dit seizoen een speciale zou worden, met Europese boeren, wisten we al. Maar kijkers zijn weer laaiend enthousiast en moesten zelfs een traantje laten. Want zo’n boer die in z’n eentje bloemkoolschotel zit te eten… Dat raakt toch.

Metro mocht Yvon Jaspers al spreken, vóór het voorstellen van de boeren. Waarom nou toch juist met Europese boeren, hoe zijn er nog zoveel single boeren en is het in deze roerige tijd moeilijker boeren bij te staan? Ze beantwoordde alle vragen en praatte ons helemaal bij.

Nieuwe boeren Boer Zoekt Vrouw

Dit keer doen vijf boeren mee aan het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw, dat eígenlijk pas echt van start gaat in september. Maar er moeten natuurlijk brieven komen – en het liefst veel ook – dus gegadigden krijgen lekker de tijd om in de pen te klimmen. De ruim 2 miljoen kijkers van gisteravond, of in ieder geval een deel daarvan, zijn razend enthousiast. Want wat zijn veel boeren leuk! Hieronder per boer een introductie, plús wat reacties van kijkers.

Boer Piet

Waar: Duitsland

Wat: vleesveebedrijf

Leeftijd: 63

Boer Piet is de oudste van het stel, en zoekt „een maatje voor het leven waarmee ik lief en leed kan delen.” Hij woont niet alleen op de boerderij in Duitsland, er woont namelijk ook een vader met zijn twee zoons, op verschillende delen van het erf. Zelf heeft hij drie dochters en een zoon, waar hij erg trots op is. Geen zin om intensief te boeren? Dan is Piet zeker wat voor jou, want hij zoekt geen ‘hulpje voor op de boerderij’. Hij heeft juist behoefte aan iemand om hem te laten ontspannen. Onder kijkers zorgde Piet voor wat verwarring, want hij heeft zijn bedrijf verkocht, maar werkt nog wel op de boerderij. Niks mis mee, moesten de makers van Boer Zoekt Vrouw hebben gedacht, want hij mocht toch maar mooi meedoen.



Piet is helemaal zichzelf. Hij ligt iedere ochtend lekker met een kater op de bank.#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/dqYVuohpv2 — Flint (@flintstoon) April 9, 2023



En ook de Friese, freelance boer Piet, die geadopteerd is door de Duitsers is op de markt. Schreiben bitte! #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/3JKa8oHA30 — Hond van Yvon (@HondvanYvon) April 9, 2023



Mag je tegenwoordig ook al meedoen als je geen boer bent, maar toevallig op een boerderij werkt? #piet #bzv #boerzoektvrouw — Emus (@Emus79) April 9, 2023

Boer Richard

Waar: Slowakije

Wat: grootschalig akkerbouwbedrijf

Leeftijd: 32

Toen de redactie van Boer Zoekt Vrouw zag dat Richard in Slowakijke woont, werden ze niet bijster enthousiast. Sterker nog, kijkers noemen de redactie ‘kortzichtig’. „Slowakije is heel mooi, ga er eerst eens naartoe!”, wordt er gereageerd. En Richard vindt dat ook, want hij vertoeft hier al een aantal jaar. En die boer uit het intro die ‘in zijn eentje bloemkoolschotels zit te eten’, dat is Richard. Hij zoekt dan ook „een maatje voor het leven” en zou over een aantal jaar graag een gezinnetje willen hebben. Wat hij mist aan Nederland? Naast zijn familie vooral stamppot andijvie met spekjes. Zit dat in je kook-arsenaal? Zeker schrijven. De vrouw die hij graag aan zijn zijde heeft, heeft ‘ook iets voor zichzelf’. „Als ze hier alleen voor mij komt, zit ze binnen de kortste keren thuis.”



De tranen schieten in mijn ogen. Die arme Richard zit dus al 4 jaar in dat gigantische gebouw in zijn godsamse eentje bloemkoolschotels te eten. Schrijven dames 🙏#boerzoektvrouw — Dutch J (@lala22land) April 9, 2023



Wat een kortzichtige redactie hier… Slowakije is heel mooi, ga er eerst eens naartoe! En gastvrije mensen. En Richard is volgens mij een super toffe boer! #bzv #boerzoektvrouw — Esther (@EstherLo83) April 9, 2023



Alle respect voor Richard. Zo inmens groot alles. Wonen in een soort van flat. En tal van vergaande gebouwen… Hij kijkt er letterlijk en figuurlijk doorheen. Maar hij is trots en tevreden. Een mooie eigenschap#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/cwd0y4aTES — Gerrit Wermink (@gerritwermink) April 9, 2023

Boerin Bernice

Waar: Zweden

Wat: melkveebedrijf

Leeftijd: 23

Een jonkie, in ieder geval de jongste van dit seizoen (misschien wel de jongste ooit?). Ze woont samen met haar ouders en broer op de boerderij, een oudere zus woont in Stockholm en een oudere broer in Nederland. Maar met haar vaderland heeft ze zo goed als geen band meer. Aan Nederlandse mannen kan ze echter wel waarderen dat ze meer open en eerlijk zijn dan Zweden, daar komt de Nederlandse directheid goed van pas. „Een echte knuffelbeer”, daar is Bernice naar op zoek. „In een relatie is het belangrijk dat je elkaar aanvult. Ik zou graag alles met iemand willen delen, en samen veel lol hebben.”



Welke jongen…. Oh nee man… is niet eng en zorgt dat Bernice verliefd kan worden in Zweden? Ik zeggen.. taggen maar… #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/CtzXolojPM — Hond van Yvon (@HondvanYvon) April 9, 2023



Ik let totaal niet op dat interview, let alleen maar op dat kalfje wat Bernice als een liksteen ziet….#boerzoektvrouw pic.twitter.com/NOQE7cKRqx — Dreamer (@MCnotHamm3r) April 9, 2023

Boeren uit Boer Zoekt Vrouw Europa

Boer Haico

Waar: Denemarken

Wat: melkveebedrijf

Leeftijd: 42

We blijven nog even in de noordelijke sferen, want Haico is met z’n bedrijf gevestigd in Denemarken. Zijn ouders en zijn hond Panda zul je ook op het erf aantreffen, dus een voorliefde voor honden (en familie) is mooi meegenomen. Ook hij zoekt niet per se een hulpje voor het bedrijf: „Ik vind het prima als ze haar eigen ding heeft, maar ze moet wel accepteren dat ik een boerenbedrijf heb.” Het belangrijkste daarbij is dat niet alles te plannen is. Eerlijkheid is voor Haico het belangrijkst in een relatie en hij zoekt in Boer Zoekt Vrouw dan ook een „eerlijke, lieve vrouw, die mij accepteert met mijn voor- en nadelen. Die mij neemt zoals ik ben.”



Och wat hoop ik dat Haico heel veel brieven krijgt! Wat een lieverd lijkt dit te zijn!#bzv #boerzoektvrouw — Anders Lundgren (@TotallyAnders) April 9, 2023



Haico is duidelijk op zoek met zijn blauwe mutsje naar een Roodkapje. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/ZSaLvuNWGp — Menno (@Menno020) April 9, 2023

Boerin Claudia

Waar: Frankrijk

Wat: biologisch melkveebedrijf

Leeftijd: 57

Tot slot: Claudia, die het bedrijf in Frankrijk lange tijd met haar man Matthieu runde. Ze waren 27 jaar getrouwd en kregen twee dochters, die nu 25 en 20 zijn en in het weekend hun moeder op de boerderij bezoeken. Haar man overleed in 2020 echter aan de gevolgen van kanker, maar inmiddels is ze weer klaar voor de liefde. Een „ami pour la vie, waar ik lief en leed mee kan delen”, daar is ze naar op zoek. Ook hier is het geen must dat een partner meewerkt, maar ‘meedenken en ondersteunen’ wordt zeker gewaardeerd. Ze is ook reislustig, want een track wandelen in Nieuw-Zeeland staat hoog op haar lijstje.



Welke man wil de courageuse Claudia in Frankrijk weer content maken? Ecrivez! #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/msvfCuTaF2 — Hond van Yvon (@HondvanYvon) April 9, 2023



Wat een lieve dochters heeft Claudia

Ze gunnen haar moeder weer liefde in haar leven

Mooie boerderij, dappere boerin!#boerzoektvrouw — 🧁🍒~ LouLou's tweets~🍒🧁 (@sweet_loulou82) April 9, 2023



#BoerZoektVrouw ….in een volgend leven wil ik ook een Claudia😍…… — Rob (@Robdiejeweetwel) April 9, 2023

Enthousiast geworden? Meer over de kandidaten én hoe je ze een brief schrijft, vind je hier.