Nielson hield raar gevoel over aan Beau-optreden waarin ‘onstuimig’ privéleven besproken werd

Het privéleven van zanger Nielson lag de afgelopen tijd op straat. En daarvoor trok de zanger eerder bij Beau van Erven Dorens aan tafel het boetekleed aan. Gisteren kwam Nielson daarop terug bij Ruud de Wild, want was dat nou nodig, vertellen over zijn ontrouw bij Beau?

Naast dat we Nielson kennen van zijn bekende Nederlandse liedjes en dat hij geprezen werd om zijn optreden in De Beste Zangers, lag daar de afgelopen tijd ook zijn privéleven op straat. Mede mogelijk gemaakt door de roddelkanalen die zijn ontrouw aan het licht brachten, terwijl de zanger getrouwd is.

Nielson blikt terug op Beau-optreden

Bij talkshow Beau vroeg de presentator Nielson naar zijn privéleven de perikelen die zich daarin voordeden. Iets waar De Wild en Nielson zelf gisteren in de podcast 30 minuten Rauw wel hun vraagtekens bij zetten.

De Wild vraagt zich af waarom de zanger daarvoor aan tafel het boetekleed aantrok. „Ik heb dit niet gedeeld, dit is naar buiten gebracht door andere mensen”, aldus Nielson, waarmee hij verwijst naar de roddelkanalen. „Ik ben een mens, ik maak gewoon fouten.”

Ruud de Wild betwijfelt privéleven bespreken talkshowtafel

De Wild benadrukt dat hij het nergens voor nodig vond dat Nielson bij Beau verantwoording moest afleggen. „Ik heb dat ook gevoeld toen ik daar wegreed. Hoezo werd er in dit programma de hele tijd aangekondigd dat ik een onstuimige tijd achter de rug had? Terwijl ik daar kom om een liedje te spelen en te laten weten dat ik op tour ga.”

De zanger vertelt dat hij ook liever niet over het privé-onderwerp begonnen was. Maar volgens hem beslissen de programmamakers dat. „Ga je dan niet? Of ga je voor de mensen die je leuk vinden, vertellen wat je wilt vertellen.”

Gecanceld

Later komt ook ter sprake dat de zanger zich nogal kritisch opstelde tegenover het coronabeleid destijds. De Wild vraagt hem of hij „coronawappie” was. De zanger heeft daar wel zijn lessen uit getrokken, vertelt hij. Hij omschrijft dat hij destijds achterdochtig was en zich niet „oké” voelde bij het beleid. Maar dat hij zich daar liever niet op social media over had uitgelaten. „Maak geen statements op social media”, concludeert hij. Inmiddels is zijn mening over de coronacrisis bijgedraaid. „Ik denk dat het politiek is. Ik denk dat er in de politiek heel veel gebeurt waar wij als naïeve burgers niet zo op letten. En ik denk tegelijkertijd dat de meerderheid van de politiek daar niet werkt met een slecht hart. Ik heb me wel laten meeslepen in de periode.”

Ook vraagt De Wild of de zanger bang is dat hij gecanceld wordt. „Ik ben er niet bang voor, maar ik denk wel dat het iedereen kan overkomen in deze tijd.”