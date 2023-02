Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijdperk Nicol Kremers en Peter Gillis in Massa is Kassa eindigt met ‘Schatje’… smak!

Dat was ‘m dan, het tijdperk Nicol Kremers en Peter Gillis in de tv-realitysoap Massa is Kassa. En in het werkelijke leven natuurlijk, want de voormalige tortelduifjes zijn uit elkaar. Verkering uit: van de buis. De vaste kijkers van het SBS6-programma zagen Nicol Kremers gisteravond daarom voor het laatst.

Het zoveelste tv-seizoen van Massa is Kassa is voorbij en daarom was het gisteravond nog één keer tijd voor ‘Nicolleke’, zoals Peter Gillis haar steevast noemt. Zij was bepaald niet uit die laatste uitzending geknipt en speelde nog een prominente rol.

Mishandelingszaak Nicol Kremers en Peter Gillis

Maar wat er tussen het vakantieparken-miljonairsstel is gebeurd, dat weten we natuurlijk allemaal. Of eigenlijk weten we niet zo heel veel, maar wel dat er tussen Nicol Kremers en Peter Gillis van alles voorgevallen is. Tegen Gillis loopt nog altijd een mishandelingszaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan Kremers in mei vorig jaar onder meer in haar rug en neus te hebben gebeten. Zij is in november 2022 gehoord in deze zaak. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend. Wat we zeker weten: ‘het is uit’. De voice-over van Massa is Kassa, Frank Lammers, zou kunnen zeggen: „Ik weet er het fijne niet van, maar ik kan er geen genoeg van krijgen.”

Ondertussen heeft Nicol Kremers zich toegelegd op TikTok, zoals tijdens het huidige carnaval.

Nooit meer Nicol Kremers in Massa is Kassa

Frank Lammers kan er dan geen genoeg van krijgen, Metro eerlijk gezegd ook niet. We schreven nogal wat artikelen over Nicol Kremers. Nicol die haar hondje Coco losliet in een kippenren, Nicol die de kijkers verbijsterde ‘omdat zij aan het werk was‘, Nicol die met Peter Gillis op safari ging naar Tanzania en daar ‘een hatseflats-hutje‘ zochten: het kwam allemaal langs. Dat Massa is Kassa-tijdperk is nu voorbij en sommige vragen blijven onbeantwoord. Hoe gaat het verder met die seksshop van Nicol bijvoorbeeld? Het laatste bericht daarover dateert van de afgelopen zomer, toen er volgens Omroep Brabant nog gedoe over een vergunning was.

Massa is Kassa-producent Talpa heeft eerder bekendgemaakt dat Nicol Kremers vanaf mei niet meer in het nieuwe tv-seizoen over de vakantieparken en de familie Gillis te zien is. Gisteravond was het tegendeel nog het geval.

‘Of Nicol dat ding ooit nog van binnen ziet…’

Slechts één zinnetje had met de toekomst te maken. De zin was te horen toen Peter en Nicol maar eens een nieuwe camper van zo’n half miljoen euro gingen kopen. Met die vorige camper waren ze tenslotte al één keer op pad geweest, dus die kon écht niet meer. Het was natuurlijk Frank Lammers die er even iets over moest zeggen: „Nicol heeft een nieuw campertje uitgezocht. Of ze het ding ooit nog van binnen ziet weet ik niet, maar dat zien we dan wel weer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijna vijf ton. Best veel geld voor een eigen plekje om te zeiken #massaiskassa pic.twitter.com/u5WRK81R8b — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) February 20, 2023

Verder was het voor de trouwe kijkers, gisteravond ruim een half miljoen, ‘goud van oud’. Afdingen op dat campertje met een standaardprijs van 452.000 euro dus. Peter, wijzend op Coco: „Kijk, die hond zit van die prijs helemaal te bibberen. Die voelt het al aan.” Maar ja, bij dat bedrag bleef het niet. De familie Gillis is niet snel tevreden, dus er moest bij die vakantiebak op wielen nog heel wat bij. Een vaatwasser bijvoorbeeld (3950 euro), speciaal leder voor de hond (6000 euro) en een stofzuiger-installantie (1600 euro). Kortom, afgerond bedrag: „460.000 euro.” Het stokpaardje van Peter Gillis volgde meteen: „Als je het snel zegt, dan is het niet veel.” De miljonair probeerde het nog met „als we er nou eens 450 van maken”, maar kwam er uiteindelijk voor zijn doen met een volle tank en wat extra dekentjes voor de hond bekaaid vanaf.

Zoen als slot

En zo gingen we langzaam, maar nog met Nicol Kremers, naar het einde. Bij het toekomstige kasteel van Peter Gillis werd een familiewapen onthuld en daar zagen de kijkers het stel voor het laatst samen. Geheel in stijl: met een glas champagne in de hand en Peter die tegen Nicol Kremers zegt: „Op het familiewapen, schatje.” Gevolgd door een lekkere smakkerd.

Het echte einde was natuurlijk weer voor voice-over Frank Lammer: „Zo kijkers, bedankt voor het uithoudingsvermogen. En droom er niet van, houdoe!”

Massa is Kassa terugkijken kan via Kijk.nl.