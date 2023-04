Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijval kijkers voor Joan Franka na verhaal over Songfestival-hel in Better Than Ever

Kijkers reageren verbijsterd op het verhaal dat zangeres Joan Franka gisteravond vertelde in tv-programma Better Than Ever. De Songfestival-deelneemster krijgt op social media veel bijval. En juist dat liedjesfestijn beleefde Joan Franka als een verschrikking.

Heel veel kijkers trekt Better Than Ever niet, maar de verhalen die oud-deelnemers van talentenjachten aan Martijn Krabbé en Waylon vertellen, leveren soms wel een berg aan reacties op. Danjil Tuhumenma uit The Voice of Holland vertelde bijvoorbeeld over een ernstige ziekte die hij doormaakte. En Marlies Kempe (Idols 2004) vertelde open over de vele nare reacties die zij na haar optredens kreeg. Die gingen veelvuldig over haar uiterlijk. Kempe, destijds Schuitemaker, werd geprezen om haar eerlijke verhaal.

Joan Franka open in Better Than Ever

Gisteravond was het de beurt aan Joan Franka, de zangeres die Nederland in 2012 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Mensen met een Videoland-abonnement konden haar al een week zien, maar nu werd Better Than Ever ook op RTL 4 uitgezonden. Joan Franka vertelde dat zij destijds dingen deed – of moest doen – waar zij niet volledig achterstond. Dan heeft de 33-jarige zangeres het bijvoorbeeld over het dragen van de veelbesproken indianentooi tijdens haar optreden in Baku, waar het Songfestival toen gehouden werd. „Die wilde ik helemaal niet op in Azerbeidzjan. Maar ja, die tooi gaan we doen, zeiden ze. Ik kreeg ook niet het gevoel dat ik daar echt nee tegen kon zeggen.”

Franka deed op haar twintigste mee aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Na haar deelname werkte zij met producers waarmee ze tijdens de talentenjacht ook samenwerkte. Toen zij het nummer You and Me schreef, zou haar manager haar hebben aangemeld voor het Nationaal Songfestival. Daar nam zij het op tegen andere The Voice-kandidaten. „Daar begon eigenlijk voor mij het eerste breekpunt. Wat pijn deed, is dat mijn manager tegen me zei: hé Joan, moet je eens kijken naar jezelf. Je ziet er echt niet uit. Je moet echt afvallen. Want kijk eens naast je. Wil je niet zo zijn?”, zegt Franka tegen presentator Martijn Krabbé.

Joan Franka smeekte om familie mee te mogen nemen

Over haar optreden bij het songfestival zegt Franka dat „het misschien niet het allerbeste optreden was.” „Maar er zijn heel veel dingen aan vooraf gegaan, waardoor dat optreden niet ging zoals het zoals het misschien normaal zou gaan”, vertelt de zangeres. Zo vond Franka het moeilijk dat haar moeder en zus, met wie zij „een drie-eenheid” vormde, de eerste van twee weken niet mee mochten naar Baku. „Ik heb gesmeekt, van: mag alsjeblieft mijn moeder mee? Maar ik mocht wel een stylist meenemen en iemand voor m’n haar en iemand voor de make-up, zelfs een nagelstylist als ik wilde.”

🎤 Finale Better Than Ever Wekelijks werden kandidaten door de deelnemers zelf na optredens uitgekozen om door te gaan naar de Better Than Ever-finale (20 april, RTL 4). De uiteindelijke winnaar krijgt 25.000 euro, een bedrag dat aan muziek moet worden besteed. De finalisten met enorm ‘The Voice-gehalte’ zijn Vinchenzo (The Voice of Holland 2017), Kim de Boer en Pearl Jozefzoon (beiden The Voice 2010), Anna Speller (Starmaker / K-otic, 2001) Julia Zahra (The Voice 2013) en Danjil Tuhumena (The Voice 2011).

Heel erg eenzaam in Baku

De tweede week waren Joan Franka’s moeder en zus wel aanwezig, maar zag de zangeres hen amper, vanwege allerlei verplichtingen. Die week omschrijft ze als „heel erg eenzaam.” Op de dag van haar optreden mochten zij ook niet backstage aanwezig zijn. Daar was Franka alleen met haar manager, die haar vlak voor showtime opzocht. „Ze zei: It’s you and me, wij hebben dit samen gedaan.” Daardoor ontwaakte Franka „uit een soort nare droom” die zij had geleefd. „Ik dacht: dit wil ik helemaal niet, wil hier niet staan, met jou. Ik wil hier staan met mijn moeder, mijn zus. Dit was het moment dat ik dacht: wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik aan het doen? Waarvoor ben ik hier?”

Heel goed zingen deed Joan Franka gisteravond wel, in Better Than Ever. Je kunt haar nummer hier beluisteren:

Na haar optreden kwam Franka de kleedkamer binnen. Daar zat haar manager die zou hebben gezegd dat Franka „alles verpest” had. Aan het einde van de dag was Franka in haar hotelkamer aan het overgeven omdat ze zo uitgeput was. Toen zij iemand van de crew probeerde te bellen, zou niemand hebben opgenomen. Bij thuiskomst wilde Franka niet meer met haar team werken. Een probleem was dat Franka nog onder contract stond en zich moest uitkopen. Het eerste bod dat het platenlabel deed zodat Franka zich kon uitkopen was 30.000 euro, maar dat geld had de zangeres niet. Het bod ging uiteindelijk naar beneden, waarna iemand anders haar heeft uitgekocht. Lang wilde Joan Franka geen muziek meer maken, maar zij won haar zelfvertrouwen uiteindelijk met haar gecreëerde alter ego Luba the Baroness.

Veel reacties op verhaal in Better Than Ever

Veel kijkers hebben gereageerd op de woorden van Joan Franka. Sommige mensen zijn verbijsterd en de zangeres krijgt ook veel steun. Een kort overzicht, met onder meer tv-presentator Renze Klamer en nog eentje van Franka zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een verschrikkelijk verhaal van Joan Franka bij #betterthanever De showbizz op z'n aller-aller-lelijkst. — Renze Klamer (@renzeklamer) April 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met verbijstering aan het luisteren naar het verhaal van #joanfranka Kapot gemaakt door de media en muziekindustrie !! #Avrotros kijken jullie mee? #betterthanever #songfestival — Yasmin (@YasminBeringela) April 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat mij betreft is #joanfranka de absolute winnaar dit seizoen. Dit podium was het doel van dit programma. Dapper, respect en diepe buiging #betterthanever — Debbie (@deanja81) April 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vreselijk heftig

het verhaal van Joan Franka :O 🙁 #SendingLove #JoanFranka #BetterThanEver 1/2 * STOP met nare opmerkingen maken over

uiterlijkheden/ fouten van mensen

BE THE CHANGE ~ BE KIND ! ! #ZegIETSLIEFS #EindeBericht 😉 — Debbie Schigt (@DebbieSchigt) April 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Albert Verlinde noemde Joan Franka een "valse kraai". Hij moest eens weten in wat voor situatie zij toen zat. Bizar…. #betterthanever — René (@ReMu33) April 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kijk naar #betterthanever en hoor het trieste verhaal van Joan Franka. Wat een triest verhaal en een schande hoe er met haar is omgegaan in de aanloop naar en tijdens songfestival. walgelijk — Antoon (@aleurs) April 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze afgelopen week was een enorme rollercoaster van emoties en gebeurtenissen 🎢 ⁣⁣⁣

⁣⁣⁣Ik ben overweldigd door alle lieve reacties! Bedankt voor iedereen die de moeite heeft genomen om wat te sturen ❤️ ⁣⁣

1/2 pic.twitter.com/G2cRNg4ddI — Joan Franka (@JoanFranka) April 14, 2023

De hele uitzending van Better Than Ever terugkijken kan via Videoland.