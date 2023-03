Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor optreden en verhaal over haatreacties van Marlies (Idols) in Better Than Ever: ‘Ze schreven dat ik lelijk was’

Marlies Kempe (toen nog Schuitemaker) deed in 2004 mee aan het tweede seizoen van Idols en schopte het tot de vierde plek. In Better than Ever blikt ze terug op deze heftige tijd en oogst ze veel lof met haar verhaal en optreden.

In het programma van Martijn Krabbé en Waylon zien we ‘bekende gezichten van weleer’ terug uit talentenprogramma’s als Idols, Starmaker, X-Factor en The Voice of Holland. De meesten van hen hebben een bijzonder verhaal te vertellen, en er zitten ook een flink aantal schrijnende verhalen tussen.

Marlies in Better than Ever: ‘Reacties haalden plezier eraf’

Het was de broer van Marlies van die haar in 2004 opgaf voor de talentenshow. Ze werd uitgenodigd voor een auditie, maar Kempe dacht dat het beter was als ze niet als ‘zichzelf’ ging. „Ik had maar geen kleurtje in mijn haar, wat ik eigenlijk altijd wel heb. Ik ging door en dat had ik eigenlijk niet verwacht.” In de theaterronde besluit ze het roer om te gooien. „Ik dacht: als ik doorga naar het theater, wil ik wel als mezelf. En toen ging ik ook door. Dat had ik nooit verwacht.”

De haatreacties die Kempe in die tijd kreeg, hakten er flink in. „Ik was jong. Iedere nacht als er een show geweest was, dan was ik zo dom om mezelf te googelen. Ik heb duizenden keren gelezen dat ik toch wel de lelijkste van het team was en dat haalde eigenlijk wel het plezier eraf, want hoeveel ben je dan nog met je liedjes en met het zingen bezig? Het heeft echt een mega impact op mij gemaakt.”

Met een voorbeeld illustreert de zangeres hoe groot die impact was. „Als je bekend bent, vragen mensen op straat of ze met je op de foto mogen. Dat doe je dan, op weg naar de supermarkt zonder make-up. En dat wordt dan gepost op zo’n forum en dan staan er tig reacties: ‘Jezus, wat is die lelijk in het echt.’” „So what?”, vraagt Krabbé. „Dat kan ik nu denken, maar ik heb jarenlang gehad dat als ik kon kiezen: óf zonder make-up de straat op en nog even gauw eten kunnen halen, óf geen eten in huis, dan wordt het echt optie twee.”

Tijd na Idols

Na Idols zat Kempe een tijdje een in een band, maar dat leverde niet de optredens op die ze zo graag wilde. „Idols is wel een toffe springplank geweest, maar het publiek dat naar Idols keek, wilde mij Listen to the Music zien zingen. En de gave festivals waar ik graag wilde spelen vonden mij niet credible.”

Uiteindelijk stelt haar drummer haar voor aan zanger Robby Valentine, omdat hij vond dat ze ‘meer en betere’ nummers nodig had. De twee worden verliefd. „We zijn in 2017 getrouwd en hebben een dochtertje van 10. Begin jaren negentig had hij een hit in Nederland met Over and Over Again. Al snel kwam daar veel aandacht voor in het buitenland, met name in Japan.”

De twee touren in 2007 samen door Japan, waar Kempe een achtergrondrol heeft in zijn shows. „Hoe dankbaar ik ook ben dat ik dit met mijn man kan delen, want dat is echt iets heel unieks, sinds ik met hem een relatie heb schrijf ik niet meer. Want dat haalt het toch niet wat bij wat hij doet.” Solo-optredens doet ze niet meer. „Dat vind ik wel jammer.”

Verdrietige jaren

Kempe vertelt dat de twee hele verdrietige jaren hebben gehad. „Robert is een paar jaar geleden blind geworden. Hij verloor in 2016 het zicht door een ooginfectie in zijn rechteroog. Hij had links nog wel, maar op een gegeven moment kon hij de ondertiteling niet meer lezen.”

Toen Kempe naar het ziekenhuis belde, kreeg ze de deksel op haar neus. „Ze zeiden: ‘Mevrouw, het is nu lockdown, we zijn alleen maar open voor levensbedreigende spoed, maar zo’n vaart loopt het niet. Na de lockdown bent u de eerste.’ Maar zo’n vaart liep het wel.” Na de lockdown kon haar man bij het ziekenhuis terecht, maar toen zag hij nog maar heel beperkt. Hij kreeg een spoedoperatie, maar de schade veroorzaakt aan de oogzenuw bleek niet terug te draaien. „Echt een mega heftige tijd. Maar voor hem echt het ergste: ik vind het altijd een beetje verwend klinken als ik zeg dat ik het ook zwaar vond.”

Reacties

Na haar heftige verhaal beklimt Kempe het podium met haar versie van I Want It All van Queen. De ‘rockchick’ maakt diepe indruk op de kijkers met haar vertolking. Ook steken veel kijkers de zangeres een hart onder de riem. „Hey Marlies, ik hoop dat je vanavond weer jezelf gaat googelen want vriendin wat was je goed! En wat ben je een mooi mens”, schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter.



Marlies, als je jezelf dit keer op Google gaat zoeken: you f’ing rock girl! 😍🤘🏼 vroeger zo’n fan van jou! En nog steeds heb je een dijk van een stem. We want more Marlies! #betterthanever — Ingelijst 🖼️ (@Ingelijst1) March 30, 2023



Die Marlies – wat een stem wat een optreden ♥️ #betterthanever — Marc 〽️ Fighting Cancer – Pappa (@SprekenZilver) March 30, 2023



Marlies for the win! Wat een rockchick 😃😃 #betterthanever — Lianne van Veen (@Liedje87) March 30, 2023



Wat een lieve vrouw, die Marlies. Maar wát een stem ook! Fantastisch! En dan ook nog de vrouw van Robby Valentine ❤️🎶 #betterthanever — Tan tan (@SusanH79) March 30, 2023

Je kunt Better Than Ever terugkijken via RTL.