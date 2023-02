Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maakt John de Mol weer eens een wereldklapper? Pearl Jozefoon en Moïse Trustfull over ‘grensverleggend’ Avastars

Als iéts een volgende wereldhit voor John de Mols Talpa zou kunnen zijn, dan moet dat Avastars haast wel zijn. Avastars is kort gezegd een programma met een combinatie van virtuele sterren en menselijke zangers en dansers. SBS6 brengt ‘de grensverleggende show’ vanaf vanavond op de buis. Metro spreekt Pearl Jozefzoon en Moïse Trustfull. Zij beginnen hun opmerkelijke avontuur als zangeres en online reporter achter de schermen.

Er is letterlijk jaren aan Avastars gewerkt. Door alle vernuftige techniek misschien wel veel langer dan die andere twee wereldwijde klappers die John de Mol de tv-kijkers bezorgde, The Voice en Big Brother. Gaat het buitenland weer vallen voor het nieuwe Talpa-bedenksel en massaal tot aankoop van het idee over? Iedereen in tv-land is benieuwd, niet in de laatste plaats Pearl Jozefzoon en Moïse Trustfull. En John de Mol natuurlijk, die na het niet goed ontvangen Nix Factor van vorige week wel een oppepper kan gebruiken. Een Metro-gokje: in Azië gaan ze van het Avastars-format smullen…

Kalvijn presenteert Avastars. Een vierkoppige jury, Nicky Romero, Nick & Simon (The Voice-coaches destijds van Pearl Jozefzoon) en Dan Karaty bepalen welke virtuele ster de grootste ster van het programma is. Deze Avastar gaat een duet en videoclip opnemen met Davina Michelle.

Avastars niet te vergelijken

Met die genoemde Nix Factor is Avastars qua productie niet te vergelijken trouwens, totaal niet. Met wat wel? Niets eigenlijk, of misschien met die hologrammen-shows van Abba in Londen. Vanavond kijken is de beste tip, want het programma uitleggen is zo makkelijk nog niet. Acht virtuele supertalenten, de Avastars, worden uitgevoerd door zangers en dansers. De digitale sterren kunnen veel meer dan de mens, denk aan vliegen.

Pearl Jozefzoon (37) viel wel voor dat idee. De zangeres werd in januari 2011 achter Ben Saunders tweede in het allereerste seizoen van zo’n ander John de Mol-succes, The Voice of Holland. Jozefzoon is niet de persoon die in elk tv-programma opduikt, maar nu met veel enthousiasme wel. Haar eerste lichaamsmetingen voor Avastars dateren al van december 2021, om maar eens aan te geven hoe lang de voorbereiding was. „Ik ben er vol van, het borrelt in mijn buik. Ik wilde meedoen omdat ik Avastars niet meteen in een hokje kon plaatsen, het is totaal nieuw. De naam John de Mol werkte ook mee, want we weten allemaal met wat voor formats hij kan komen. Ik heb natuurlijk in de eerste The Voice gestaan, wat toen ook nog niet bestond. Daarom dacht ik: ik weet niet precies wat het is, het is allemaal heel ingewikkeld en technisch, maar waarom niet? Te gek.”

Weerzien met Ben Saunders

Komt ze die man die haar in de finale van The Voice versloeg, Ben Saunders (zie kader), óók nog eens tegen. Pearl Jozefzoon: „Ja, leuk man na al die jaren. Ik heb hem sinds die tijd, op een paar events waar we allebei moesten optreden na, nooit meer gezien.”

Dit zijn de Avastars Pearl Jozefzoon vormt samen met danseres Kirsten de Vos Avastar Fae. Wie zijn de andere (virtuele) deelnemers, met een behoorlijk The Voice of Holland-gehalte? Bengelo: Ben Saunders en Angelo Pardo.

Chanora: Sharon Doorson en Charlice Johannes.

Jayvee: Lisa Loïs en Kelsey Ketting.

Jimmy Cool: Dennis van Aarssen en Floris Bosveld.

Juan: Dwight Dissels en Adil El-Hammouti.

Kioko: Klaasje Meijer en Valery Bouwknegt.

Skye: Jill Helena en Nathalie Chaves.

Ook Moïse Trustfull (27) viel voor het format van Avastars. Waar Pearl Jozefzoon als deelneemster werd gevraagd, deed de onderneemster (sieraden en kleding van ByMoise), actrice en presentatrice auditie. „Ja, iets wat volledig nieuw is… heel bijzonder. Ik hoop dat het enorm aanslaat, dan is er iemand heel erg blij.” Moïse Trustfull zelf misschien? „Nou, John de Mol, hahaha. Ik gun hem dat trouwens, want ik weet dat hij jaren aan Avastars heeft gewerkt. Het is een supergroot project van hem, misschien wel de grootste na The Voice.”

Van vlieguren naar Avastars

Ook al acteert en onderneemt Trustfull, een microfoon in de hand is haar niet vreemd. „Een aantal zomers al maak ik programma’s rond GoGo Jongerenreizen. Lloret de Mar en Chersonissos heb ik inmiddels wel helemaal uitgespeeld. Dat vind ik superleuk, daar heb ik vlieguren gemaakt en veel geleerd. Voor televisie is Avastars mijn eerste vaste programma, want bij de Kids Top 20 ben ik de invalkracht voor als Stefania er niet is. Stiekem vind ik dat laatste, het werken met de kinderen, misschien wel het allerleukste wat ik heb gedaan. Nu ik Avastars mag doen, ben ik echter blij en trots. Want ik weet hoe belangrijk het programma voor SBS6 is.”

Avastars in Jip en Janneke-taal

Pearl Jozefzoon wil wel een poging wagen om in Jip en Janneke-taal uit te leggen hoe Avastars nou ‘precies’ in z’n werk gaat. Dat gaat haar prima af: „Avastars zijn een combinatie van een zanger en een danser. Samen met Kirsten de Vos vorm ik Avastar Fae. Als zangeres ben ik Fae’s stem, maar ook haar gezichtsmimiek. Ik draag een helm en daaraan zit een camera vast die alles in mijn gezicht registreert. Danseres Kirsten heeft een pak aan met kleine bolletjes. De bewegingen daarvan worden door een speciale camera geregistreerd en vervolgens omgezet tot het dansen van de Avastar. Door allerlei moderne technieken vormen wij samen de stem, het gezicht en de bewegingen van Fae. Zelfs tijdens de interviews die Kalvijn met de Avastar doet. Doordat ik niet hoef te dansen en Kirsten niet hoeft te zingen, kunnen we allebei focussen op wat we zelf goed kunnen. Normaal doe ik het allemaal zelf op een podium. Het voelt haast onmenselijk, haha, maar heel mooi. In Avastars kan alles. In ons geval heeft Fae vleugels en kan ze zweven en tegelijkertijd een hele mooie uithaal maken.”

Als Pearl en Kirsten geen goede dag hebben, is Fae dan wat minder een star dan een top-Avastar? „Zeker weten, want wij zijn haar. Als Kirsten struikelt, dan struikelt de Avastar. Als mijn stem overslaat, dan slaat de stem van Fae over. De samenwerking tussen Kirsten en mij moet helemaal top gaan, het moet helemaal één zijn. Haar bewegingen moeten passen bij wat ik zing of zeg.”



Moïse duikt de kleedkamers in

We zien in de uitzendingen van Avastars Fae en de andere sterren natuurlijk, maar ook de personen die ze uitvoeren. Hoe dat achter de schermen allemaal gaat, laat Moïse Trustfull ons zien. „Je moet je voorstellen dat ik overal waar dat backstage kan, rond ren. En daar rent dan weer een cameraman achteraan. Ik mag eigenlijk doen, want ik zelf op dat moment wil doen. Zodra iemand het podium op gaat wens ik deelnemers succes, als iemand klaar is vraag ik hoe het ging. Ik duik, en dat moet in deze tijd niet verkeerd opgevat worden, regelmatig een kleedkamer in om te zien hoe bijvoorbeeld het laatste make-upje wordt aangebracht. Samengevat ben ik eigenlijk overal bij. Ik zorg voor een mooi kijkje achter de schermen en laat bijvoorbeeld zien hoe die pakken van de dansers, de andere techniek en de computerkamers werken. Dingen die je normaal niet zo snel op tv ziet, maar bij mij wel.”

Avastars de wijde wereld in?

Al is de televisiewereld moeilijk te voorspellen, denken de twee dat in Avastars misschien wel een nieuwe wereldhit verborgen zit? Pearl Jozefzoon, die dus al deel uit maakte van zo’n andere knaller: „Goeie vraag… Maar hoe gaaf zou het zijn dat ik er dan weer in zit? Ik hoop het alleen maar, ik hoop het. We hebben er zoveel liefde en energie in gestoken. Ik hoop in elk geval dat het met open armen door het Nederlandse publiek wordt ontvangen, omdat het weer eens iets totaal anders is. Bij talentenjachten weten we het nu wel. Dat wordt telkens een beetje aangepast, er wordt een nieuwe naam opgeplakt en het slaat weer aan. Nogmaals, dit is zo totáál anders.”

Moïse Trustfull: „Het zou te gek zijn als Avastars ook in andere landen scoort. Ik denk dat John de Mol nog liever heeft dat het aan veel landen verkocht wordt, dan dat het in Nederland aanslaat. Het kan altijd zo zijn dat een land ergens nog niet helemaal klaar voor is, of juist wel. Ik vind het lastig om te zeggen of dit voor Nederland nog een stapje te ver gaat of niet. Maar als dit de wereld over gaat, dan ligt John lekker in bed hoor.”

Avastars is op vrijdagavond om 20.30 uur op SBS6 te zien en ook via Kijk.nl.