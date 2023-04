Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgemeester van Antwerpen Bart de Wever in Op1: ‘Vrees burgeroorlog door doorgeslagen woke-denken’

Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen en een van meest prominente Belgische politici, is bepaald geen type dat zijn mond houdt. Hij ziet woke als een ‘sluipend gif’ dat onze samenleving bedreigt. De Wever schoof over het onderwerp gisteravond aan in talkshow Op1.

Bart de Wever schreef een boek met de titel Over Woke. Daarin waarschuwt de Belg ‘dat het ons verdeelt in slachtoffers en daders’. Daardoor wordt onze samenleving wat hem betreft „op de rand van een burgeroorlog gebracht.” Da’s een heel ander onderwerp dan waarover De Wever eerder in Op1 praatte. Toen stelde hij voor om Nederland en België te laten samengaan, een droom die hij al sinds zijn studententijd heeft.

Mogelijke aanslag gepland op Bart de Wever

Onlangs werden acht verdachten opgepakt, die mogelijk een terroristische aanslag op de Vlaamse politicus wilden plegen. Op 31 maart maakte de politie bekend zeven mannen en een vrouw in Antwerpen en Brussel te hebben opgepakt. De verdachten vormden twee groepen die, mogelijk samen, op aanslagen zouden broeden. Onder de Antwerpse arrestanten is een dertiger, de anderen zijn 19 of begin 20. De zeven maakten zich onder meer boos over het Antwerpse hoofddoekverbod voor baliemedewerkers, schreven Belgische kranten. Bart de Wever werd niet voor het eerst bedreigd. Hij kreeg ook al eens een poederbrief in zijn brievenbus en gooide iemand een bijl door een raam van zijn huis.

Het westen en onze samenleving worden ronduit gecriminaliseerd vindt Bart de Wever, kondigde Op1-presentator Sven Kockelmann gisteravond aan. „Hij waarschuwt voor doorgeslagen woke-denken.”

Lijstjes bijhouden met woke-uitingen

„De doodsbedreigingen vind ik niet normaal”, zegt Bart de Wever. „Dat is die polarisatie waar het vaak over gaat. Je ziet dat mensen heel extreem beginnen te reageren. En extreem te stemmen, ook in dit land. Traditionele politiek boezemt geen vertrouwen meer in. Veel mensen voelen zich verraden door de elite. Herkennen zich niet meer in de opinies van de cultuurdragers van de mainstream media. Daar schrijven we heel veel analyses over, maar wat ik mis is… Kunnen we ook eens een analyse maken over ‘is er iets in de intellectuele cultuur fout dat die boosheid aanmoedigt?’ Ik denk dat dat wel degelijk zo is en dat is de woke-cultuur die ik diepe wortels toeschrijf in het postmodernisme.” Beetje reclame natuurlijk, Bart de Wever is niet voor niets naar Op1 afgereisd: „Daarover gaat mijn boekje.” Over doodsbedreigingen nogmaals: „Dat kan absoluut niet.”



„Ik weet dat u lijstjes bijhoudt met voorbeelden van woke-uitingen”, legt Sven Kockelman zijn gast voor. „Komt deze ook weer op het lijstje?” De Wever: „Die staat erop, wij noemen het ondertussen een woke-bibliotheek.” Met een lachje: „Ik denk erover om een Daily Woker te beginnen. Omdat ik elke dag in de media voorbeelden vind waarbij ik denk: dit is vreemd. Gisteren las ik in een krant, en dan staat het opeens overal, iets over een witte supermacht. Dan denk ik: wat voegt het woordje wit hier nu eigenlijk precies toe? Wat wordt er nu geacht dat wij als lezer daarover denken?”

Het gaat goed met Bart de Wever

Ondanks de aanslagdreigingen gaat het goed met Bart de Wever, meldt hij aan tafel in Op1. „Alles went, ook voor mijn gezin. We zijn het onderhand gewend.” Maar dat woke-gebeuren, dat zint hem niet. „Je kunt ook zeggen: iedereen heeft recht op zijn eigen opvatting”, oppert Sven Kockelmann. Bart de Wever daarop: „Natuurlijk. Domme meningen, het is de essentie dat de worden beschermd. De vrijheid van die mensen zal ik nooit betwisten. Maar zij betwisten ons wel om anders te denken, op een heel agressieve manier. Woke deelt de samenleving op. Men streeft niet naar gelijkwaardigheid van de verschillende groepen, maar naar een soort wraakbeweging. Een afbraakbeweging van het bestaande. Dat is behoorlijk polariserend en fout.”

„U waarschuwt op termijn voor een burgeroorlog”, las Kockelmann. „U bent burgemeester van een havenstad met drugscriminaliteit. Is coke dan niet veel bedreigender dan woke?” Bart de Wever: „Coke is ook heel erg bedreigend, maar het een sluit het ander niet uit. Een burgeroorlog klinkt heel overtrokken, maar in Amerika zaten we er niet ver meer vandaan toen het Capitool werd bestormd. Dan zie je waar het heen gaat. Je ziet bij verkiezingen ook dat de traditionele politiek telkens wordt weggevaagd door een nieuwe heiland die het allemaal anders en beter gaat doen. Heel veel mensen zijn hun vertrouwen verloren in de elite.” Tot slot: „Woke-bewegingen komt niet op vóór vrijheid, die komen op tégen vrijheid.”

