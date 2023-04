Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Danjil uit The Voice was doodziek: ‘Had al geaccepteerd: als ik het niet red, dan zij het zo’

Danjil Tuhumena (49), die schitterde in het tweede seizoen van The Voice of Holland, heeft een gitzwarte periode achter de rug. De zanger en gitarist vertelt in Better Than Ever dat hij van geluk mag spreken dat hij er nog is.

In het programma van Martijn Krabbé en Waylon zien we ‘bekende gezichten van weleer’ terug uit talentenprogramma’s als Idols, Starmaker, X-Factor en The Voice of Holland. Voor de meesten werd de deelname aan een talentenjacht niet het sprookje waarop ze hadden gehoopt. Sommige verhalen zijn zelfs ronduit schrijnend: van Marlies Kempe uit Idols bijvoorbeeld, die leed onder de vele haatreacties. Of van Idols-winnares Raffaëla Paton, die een boekje opendeed over hoe zij verviel tot een leven met speedgebruik om af te vallen.

Danjil vertelt in Better Than Ever dat hij doodziek was

Ook Danjil heeft een tragisch verhaal te vertellen. Dit heeft echter niets met zijn deelname aan The Voice te maken, want dat heeft hem juist wat moois opgeleverd. „Ik had het geluk dat Charly Luske ook meedeed. Wij zaten altijd te spelen met elkaar. Charly zei toen tegen mij: mocht ik hierna doorgaan, dan zou ik graag willen dat je mijn vaste gitarist wordt. Te gek! Dat ben ik nu nog steeds.”

Dat de afgelopen jaren voor hem zo moeilijk waren, komt omdat hij enorm kwakkelde met zijn gezondheid. „Op een gegeven moment werd ik heel erg ziek. Toen bleek dat mijn hemoglobine (de bloedwaarde), die tussen de 7 en 11 hoort te zitten, bij mij 1.7 was. Dus dat is echt comateus, normaal gesproken. Heel gevaarlijk.”

Levercirrose

In het ziekenhuis bleek dat Danjil een levercirrose had. „Dat houdt in dat je lever zodanig is beschadigd dat je eigenlijk een nieuwe moet. Het schijnt het meest voor te komen bij mensen die heel veel drinken. Dat doe ik juist niet. Zij weten eigenlijk nog steeds wat bij mij de oorzaak is. Ik heb er nog een jaar of twee mee rondgelopen.”

Dat ging voor zijn gevoel nog goed. Hij ging zelfs nog op een theatertour met Luske. Maar anderen zagen wel aan hem dat het mis was. „Als je lever niet goed werkt, dan kunnen gifstoffen er niet uit. Zelf heb je eigenlijk helemaal niet zo door dat je zo ziek bent, maar de mensen om je heen zien dat wel. Mijn lichaam was geel en ik had een buik van het vocht.”

Dat hij ondanks zijn ziekte nog op het podium stond, had zo zijn redenen. „Ik heb een gezin en er moet gewoon brood op tafel komen. Dat is een ding dat mij altijd heeft gedreven. En muziek gaf mij altijd wel power.” Op een gegeven moment trokken zijn neefjes en broertjes aan de bel. „Zij zeiden: je moet nu echt stoppen met spelen. Je kunt zo niet door. Je moet nu echt rusten. Maar ik had zoiets van: hoe dan? Uiteindelijk hebben zij mij heel veel geholpen. Ook financieel natuurlijk. Als ze mij niet hadden geholpen, had ik waarschijnlijk mijn huis uit gemoeten.”

Een nieuwe lever voor Danjil

Uiteindelijk kwam het verlossende bericht dat er een nieuwe lever voor hem was, maar de zanger had nogmaals botte pech: door corona mocht hij niet worden geopereerd. Ondanks de tegenslagen bleef hij positief. „Ik wist: waarschijnlijk moest het niet op dit moment zo zijn. Ik ben gelovig en ik heb gewoon altijd mijn vertrouwen bij Hem neergelegd. Ik had ook voor mezelf geaccepteerd dat als ik het niet red, dan zij het zo.” Hij vond het vooral lastig voor zijn familie. „Het is natuurlijk wel een kwelling dat je je partner, je zoontje en je dochter achterlaat. Je ziet de pijn, dat deed me eigenlijk meer pijn dan dat ik dat er misschien niet meer zou zijn. Het was een heftige tijd.”

Op 4 maart 2022 komt het dan toch nog goed. Hij gaat naar het ziekenhuis voor een nieuwe lever en moet daar ruim een maand blijven om te kijken of zijn lichaam het nieuwe orgaan accepteert. „Gelukkig is dat bij mij goed gegaan. Het feit dat je hier nog steeds mag zijn en dit nog kan doen, dat is een blessing.”

Je kunt Better Than Ever terugkijken via RTL XL.