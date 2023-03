Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tv-kloon Het Verhaal van Vlaanderen: klimaatactivist zou er van gaan rillen

Beter goed gejat dan slecht bedacht is een welbekende uitdrukking. Die vlieger gaat absoluut op Het Verhaal van Vlaanderen. Daarin zagen tv-kijkers op NPO 1 gisteren aan de hand van presentator Tom Waes het eerste deel van de geschiedenis van onze zuiderburen. En dat leek verdomd veel op wat we in Nederland eerder zagen. Goed gemaakt trouwens, dat zeker. En leuk om er ook eens met een blik ‘naar nu’ naar te kijken.

Het Verhaal van Vlaanderen is een regelrechte kloon van Het Verhaal van Nederland. Metro noemde het programma van Daan Schuurmans ‘de allerleukste geschiedenisles‘. Mogen we ons in ons land dan wel even flink op de borst kloppen? Nou nee, dat ook weer niet. De zeer goed bekeken serie over de geschiedenis van ons koude kikkerlandje was weer gebaseerd op Historien om Danmark, bedacht in Denemarken dus. Succesnummers bespreken we echter graag, dus daarom lees je Het Verhaal van Vlaanderen in Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten.

Populariteit Tom Waes

Een succes lijkt ook deze versie wel te worden. Omroep NTR noteerde gisteravond bijna 900.000 kijkers. Dat kan ook aan de populariteit van Tom Waes liggen, die we natuurlijk ook als acteur kennen. Metro sprak hem anderhalf jaar geleden nog over de Netflix-serie Undercover. Ook ziet de Nederlandse tv-kijker Tom Waes graag in reisprogramma’s vanuit verre plekken in de wereld, Reizen Waes.

Voor Het Verhaal van Vlaanderen is Tom Waes echter thuisgebleven. In tien afleveringen wordt er ingezoomd op een specifieke periode uit de Vlaamse geschiedenis. Via de Romeinen, de middeleeuwen, de Tachtigjarige Oorlog, het ontstaan van de Belgische staat, de industriële revolutie en de wereldoorlogen brengt de tv-man de kijker naar het heden. Waes gaat in Het verhaal van Vlaanderen in gesprek met historici over elke specifieke periode en belangrijke Vlaamse veldslagen. Spraakmakende gebeurtenissen worden net als in Het Verhaal van Nederland nagespeeld door acteurs. Tom Waes loopt wat minder door dat beeld dat met Daan Schuurmans het geval was. De Vlaming: „Geschiedenis hoeft geen saaie materie uit stoffige boeken te zijn, maar kan mensen echt meeslepen. Ik ben er zeker van dat de kijker verwondering zal voelen.”

Taaie rakkers in Het Verhaal van Vlaanderen

Saai en stoffig is Het Verhaal van Vlaanderen allesbehalve. De eerste aflevering begon gisteravond 38.000 jaar geleden. Bossen waren er nog niet, de ijstijd was al zo’n 100.000 jaar aan de gang. De Noordzee bestond niet, dus Engeland lag aan Europa vast. Genoemde ijstijd begon wel aan z’n einde te komen. „We kregen daarom bezoek”, zegt Tom Waes. „Bezoek van de eerste moderne mensen in Vlaanderen. Ze kwamen uit het oosten, deze taaie rakkers, ontstaan in Afrika.” Daar zouden we, kijkend naar deze tijd, nu iets van vinden… Maar ja, mensen, we stammen in Nederland en België allemáál af van de mens uit het oosten en Afrika. Dat we het maar even weten.

Neanderthalers waren er in die tijd ook trouwens, maar dat was een veel sterkere mensensoort dan dat wij dat nu zijn. Zij werden gekenmerkt door korte ledematen en vooruitstekende wenkbrauwen. Tom Waes maakt duidelijk dat er wel confrontaties tussen deze twee volkeren zijn geweest. En seks. Leuk: speciaal voor Het Verhaal van Vlaanderen liet Waes zijn DNA onderzoeken. Hij blijkt 2,1 procent ‘Neanderthaler in zijn bloed te hebben’. „Noem die Neanderthalers maar geen bruten meer”, zegt een wetenschapper. Kijkend naar Tom Waes: „Er zit er hier één naast me.”

Klimatologische verandering

De eerste aflevering van Het Verhaal van Vlaanderen liet gisteravond het einde van de ijstijd zien. Zo’n 15.000 jaar geleden was het met wandelen naar Engeland echt gedaan. Dit moet een van de grootste klimatologische veranderingen op aarde ooit zijn geweest. Ook hiermee kunnen we weer kijken naar het heden. Een ongekende milieu-verandering? Je zou je er als klimaatactivist van gaan rillen. Je zou je haast aan de A12 gaan vastplakken, of een gat in een luchtveldhek knippen en op het gras gaan zitten. Maar ja, er was geen A12 en ook geen hek, nog gras. Dit is een beetje gekscherend natuurlijk, maar veranderingen van het klimaat moeten van alle tijden zijn geweest. Deze rubriekschrijver is echter geen milieu-expert, dus of onze zorgen om moeder aarde nu écht terecht zijn… ik weet het niet.

Wel is duidelijk dat Het Verhaal van Vlaanderen voor interessante zondagavonden gaat zorgen. Tom Waes heeft het goed gejat, zullen we maar zeggen.

Aantal blikken uit 5: 4.

Het Verhaal van Vlaanderen kun je terugkijken op NPO Start.