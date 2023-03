Bekend en onbekend Nederlander staat stil bij overlijden ‘legende’ Wim de Bie (83)

Schrijver en acteur Wim de Bie is op 83-jarig leeftijd overleden. De Haagse komiek was bekend van het legendarische Van Kooten en De Bie, het duo dat termen als ‘lullo’, ‘doemdenken’, ‘regelneef’ en ‘op hun pik getrapt’ voorschotelden aan het Nederlands publiek.

De Bie kampte al jaren met ernstige gezondheidsklachten, blijkt uit het bericht van de VPRO. „Hij was een satiricus en zijn observaties waren scherp, gevat en ironisch, maar nooit cynisch of grof. Wel vooruitziend”, omschrijft de omroep hem. „Wat Wim de Bie voor onze omroep heeft betekend, als onderdeel van het duo Van Kooten en De Bie en als zelfstandig programmamaker, kan niet worden onderschat”, aldus de VPRO, de omroep waar De Bie jarenlang voor werkte.

De Bie vormde een onafscheidelijk duo met Kees van Kooten. Zij begonnen hun eerste samenwerking in 1963 en dat mondde uit tot het onmiskenbare programma’s van Van Kooten en De Bie. Waaronder Klisjeemannetjes, Het Gat van Nederland, Simplisties Verbond en Van Kooten en De Bie en Keek op de Week.

De Bie stond, met zijn televisie-rechterhand, bekend om de typetjes die zij speelden. Zo zijn meneer Foppe, vakbondsleider Aad van der Naad of kluizenaar Walter bij menig Kooten en De Bie-kijker bekend. Het duo kreeg voor hun werk twee keer de Zilveren Nipkowschijf en een Ere-Nipkowschijf.

Na 35 jaar Kooten en de Bie vonden de twee het in 1998 genoeg. Naast zijn televisie-oeuvre maakte De Bie als zanger, onder meer met Doe Maar-muzikant Henny Vrienten, muziek. Daarnaast schreef De Bie veelvuldig. Voor zijn VPRO-blog Bieslog of voor zijn vele boeken.

Menig Nederlander staat vandaag even stil bij het overlijden van het televisiefenomeen en doet een greep terug naar hun jeugd en televisieherinneringen. De Bie was een geprezen en gewaardeerd programmamaker, blijkt uit de lovende reacties.

Ik was zo’n kind dat elke zondagavond verplicht Keek op de Week moest kijken, en ik ben mijn ouders daar nog altijd erkentelijk voor. Het was de beste leerschool. pic.twitter.com/90On0UNhzv

Ooit doodstil naar deze voordracht gekeken. Een van de grootste televisiemakers laat zich via Slauerhoff recht in zijn ziel kijken. Bedankt Wim, voor al die jaren de vinger op de zere plek. Wim de Bie – In Nederland (JJ Slauerhoff) https://t.co/3AImo2QGcN via @YouTube #wimdebie

— Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) March 27, 2023