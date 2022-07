Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reizen Waes in Mongolië: paardrijden en boogschieten in -20 graden

Bij Mongolië denk je waarschijnlijk aan joerts, een nomadische levensstijl en kou. Dat alles klopt, maar het land is veel meer dan dat. Tegenwoordig is er maar weinig werk te vinden op het platteland, dus trekken Mongolen massaal naar de hoofdstad van ‘t land: Ulaanbaatar. Daar woont maar liefst 60 procent van de bevolking. Tom Waes, die je misschien wel kent als acteur in de Netflix-serie Undercover, trekt er in het programma Reizen Waes in Wereldsteden erop uit. Onlangs was hij in Londen, waar hij wat leerde over de typisch Britse beleefdheid.

Als de presentator arriveert in Ulaanbaatar, is het al snel duidelijk hoe koud het in de hoofdstad is. Tijd om een nieuwe muts te halen. Op één van de grootste markten in Azië koopt Waes een traditionele Mongoolse muts. Dat de stad maar groeit en groeit, blijkt uit het feit dat sommige straten nog niet eens een naam hebben gekregen. „Als je met een taxi reist, kun je het beste een aantal bekende monumenten opnoemen, zodat de chauffeur weet waar hij heen moet”, vertelt de reisbegeleider van Waes en zijn team.

Reizen Waes in Mongolië

Toch woont niet iedereen in een moderne flat of appartement. Doordat er zoveel mensen naar Ulaanbaatar trekken, is er een groot woontekort. Daardoor wonen er nog een miljoen Mongolen in traditionele joerts aan de rand van de hoofdstad. Dit zijn grote tenten, waarmee de nomadische bevolking vooral vroeger rondtrok. Om het warm te houden stoken veel bewoners hun huis nog met kolen.

Hetzelfde geldt voor het gezin dat Waes ontmoet in Ulaanbaatar. Helaas zitten er ook nadelen aan het verbranden van de kolen: de stad wordt omringd door een grote wolk van smog. Voorheen woonde de familie uit het programma op het platteland, maar daar is verandering in gekomen. „Hier hebben we inkomsten. Op het platteland zijn er geen banen en kunnen we geen geld verdienen. Maar de gezonde lucht op het platteland is fijner. Hier is de lucht ongezond, kleine kinderen krijgen hier vaak een luchtinfectie.”

Hersen- en geheugenkampioenschappen

Gelukkig zijn er ook genoeg mooie hobby’s en sporten waar de programmamakers van Reizen Waes aandacht aan hebben besteed. Zo ook de hersen- en geheugenkampioenschappen uit Mongolië. In een klaslokaal werken kinderen al vanaf zes jaar aan trainingen zoals geheugensport, snellezen en het oplossen van een Rubiks kubus.



„Er wordt gezegd dat de Mongoliërs dankzij hun nomadencultuur een goed geheugen hebben”, vertelt de directeur van de Mongolian Intellectual Academy. „In geschiedenisboeken lezen we dat Mongoliërs in één oogopslag hun kuddes konden tellen. Als er een dier ontbrak, dan konden ze zeggen welk dier dat was. Nomaden hadden dus een zeer sterk visueel geheugen. Misschien hebben wij die eigenschappen wel geërfd.”

‘Het ruiterbloed stroomt bij hen door de aderen’

Maar ook kinderen die in Mongolië op jonge leeftijd al op een paard rijden, is voor deze bevolking de normaalste zaak van de wereld. Volgens een traditionele ruiter „stroomt het ruiterbloed door de aderen” van Mongoolse kinderen. En dat levert mooie beelden op, zoals 9-jarigen die met pijl en boog een doelwit bestormen. Als het aan Waes ligt, komt hij zeker terug om nog meer van het land te zien. „Maar dan wel in de zomer”, voegt hij eraan toe.

Reizen Waes Wereldsteden is terug te kijken via VPRO.