Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorspelde wereldbevolking-explosie van 9,7 miljard? Die komt niet, stellen onderzoekers

De Verenigde Naties (VN) voorspelden dat we tegen 2050 een bevolkingspiek van 9,7 miljard mensen zouden hebben. Nieuw onderzoek toont aan dat dat aantal een stuk lager ligt en in de toekomst weer zal zakken. En het is niet het groeiende bevolkingsaantal dat de aardbol onder de druk zet, maar de materiële eisen van de meest rijken op aarde.

De komende decennia neemt de wereldbevolking toe. Maar na de eerdere verontrustende geluiden van de Verenigde Naties, is daar nu een onderzoek die deze eerdere VN-berekening in twijfel trekt. Onder meer de Britse The Guardian en Scientias schrijven erover.

Wereldbevolking niet naar 9 miljard, volgens onderzoek

De voorspelling van de VN? 8,5 miljard mensen op deze aardbodem in 2030 en 9,7 miljard in 2050. Maar volgens de onderzoekers is de grens van 9 miljard inwoners nog lang niet in zicht. Integendeel, de wereldbevolking zal uiteindelijk weer afnemen.

Het onderzoeksteam nam twee scenario’s onder de loep. Eén daarvan is de ‘Too Little Too Late’-theorie, waarbij de wereld zich economisch blijft ontwikkelen, waardoor de extreme armoede in de wereld afneemt. De onderzoekers schatten bij dat scenario dat de wereldbevolking in 2050 op 8,6 miljard mensen zal staan in 2050 en daalt naar 7 miljard tegen 2100.

Na bevolkingspiek neemt aantal af

Het andere scenario gaat uit van de ‘Giant Leap’, waarbij de onderzoekers zien dat het aantal wereldburgers rond 2040 met 8,5 miljard mensen piekt. Om daarna, tegen het einde van de eeuw, af te nemen richting de 6 miljard. Hierbij zou het gaan om grote investeringen in armoedebestrijding.

Uiteindelijk komt het erop neer dat de onderzoekers denken dat de bevolkingspiek eerder plaatsvindt, dan dat de VN verwacht. Daarnaast is die ‘piek’ dus ook lager qua aantallen. Na de bevolkingspiek, zakken de aantallen drastisch. Hoe dat kan? De krimp heeft volgens de onderzoekers te maken met de economische ontwikkeling, in bijvoorbeeld lage-inkomenslanden. Dit heeft effect op de geboortecijfers. Mede door vrouwenemancipatie en gelijkheid volgen minder of latere zwangerschappen.

Rijken hebben invloed op klimaatverandering

De komende tijd groeit de wereldbevolking in ieder geval door. Maar dat is niet zonder consequenties. Volgens onderzoeker Beniamino Callegari zijn we „nog steeds op weg naar een kritiek moment in de geschiedenis van de mensheid.” Wat betekent dat er grote wereldwijde inspanning nodig is om ons aan nieuwe natuurlijke omstandigheden aan te passen en deze te herstellen.

Overigens blijken daarin vooral de rijkste tien procent van de aardbodem een rol in te hebben. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, ontdekten de onderzoekers dat niet de groeiende wereldpopulatie de belangrijkste oorzaak is voor bijvoorbeeld klimaatverandering. Nee, de extreem hoge materiële voetafdruk van de rijke 10 procent zorgt voor gerommel met onze aardbol.

Armoede verslaan

Callegari moedigt aan om het ‘Giant Leap’-scenario te realiseren. „Dit betekent dat we onze economische systemen moeten transformeren en belangrijke veranderingen moeten doorvoeren om armoede uit te bannen, ongelijkheid te verminderen, vrouwen sterker te maken en onze voedsel- en energiesystemen anders in te richten.”

Extreme armoede is volgens de onderzoekers makkelijk te verslaan. Iedereen kan toegang krijgen tot voldoende voedsel en onderdak, al vereist dit wel een veel gelijkere verdeling van alle middelen. Een goed leven voor iedereen is volgens hen alleen mogelijk als het extreme grondstoffengebruik van de rijke elite wordt teruggedrongen.