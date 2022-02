Het verhaal van Nederland van Daan Schuurmans is de leukste geschiedenisles

Tien weken lang een geschiedenisles, prime time op NPO 1? Dat werd met Het verhaal van Nederland en presentator Daan Schuurmans onlangs aangekondigd. Wat zou dat worden? Duf, saai? Nou nee… Een gouden greep voor NTR juist, zo bleek gisteravond.

Met 1,6 miljoen kijkers was de geschiedenisles op de buis het best bekeken programma, op het 20.00 uur Journaal na, van de avond. Veel meer zelfs dan het ook zo goed bekeken Over Mijn Lijk, dat achter de verschillende andere Journaals het volgende best bekeken programma was. Maar dan wel met 600.000 kijkers minder dan ‘meester Daan Schuurmans’.

Met die eerste topscore verdient Het verhaal van Nederland een plek in Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe en opvallende tv-programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten. Om met de deur in huis te vallen: een leukere geschiedenisles heeft hij op school nooit gehad.

Acteurs in Het verhaal van Nederland

Nee, meester Daan Schuurmans – die we ook kennen als acteur natuurlijk – staat in Het verhaal van Nederland geen geschiedenislesje op te dreunen, waarbij de kijker naast zich op de bank een dik boek vol leerstof heeft liggen. Het is meteen duidelijk dat deze geschiedenisles wordt gespeeld door acteurs, wat Het verhaal van Nederland tot een soort film maakt. Dat Daan Schuurmans in zijn kleding anno 2022 tussen de jagers van duizenden jaren geleden wandelt, is op z’n minst een grappig gezicht. En niet alleen grappig, al lopend vertelt hij met zijn kenmerkende wat hese stem gewoon heel interessante dingen. En daar gaat het om, natuurlijk.

‘Het verhaal van Nederland vertelt het verhaal van het land waarin we wonen. Over mensen die hier ooit hebben geleefd. Mensen zoals jij en ik. Die voor dilemma’s stonden, keuzes moesten maken, moesten overleven. Die moesten vluchten of in dit land een nieuw leven moesten opbouwen’, zo kondigde NTR het nieuwe programma eerder aan. Dat historische gebeurtenissen tot leven komen door middel van spectaculaire dramascènes en locatiebezoeken, is een prachtige vondst. Je kunt vertellen dat Nederlandse mannen duizenden jaren lang op hun andere zij dan Nederlandse vrouwen werden begraven, maar je kunt zo’n begrafenis ook laten zien.

Zwarte bladzijdes van Nederland worden niet ontweken

Tussendoor vertellen geschiedenis-experts de meest recente inzichten. Niet met een belerend vingertje, maar juist kort, krachtig en zinvol. Zo wordt de tijd van de pest meteen doorgetrokken naar het coronavirus. Ook toen waren er tal van maatregelen. Daarbij blijkt maar weer eens dat de geschiedenis zich blijft herhalen, hoeveel er in ons land ook is veranderd. Zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis worden in Het verhaal van Nederland absoluut niet uit de weg gegaan, zo is beloofd. Daan Schuurmans daarover in De Telegraaf: „Ons verhaal is vaak verteld door de elite die geld en tijd hadden om te schrijven en te schilderen. Toch komen er steeds meer verhalen van gewone mensen naar buiten. Die hebben wij ook belicht en daar hoort het hoofdstuk slavernij ook bij, we schuwen die zwarte bladzijde niet.”

In Het verhaal van Nederland gaan we in tien weken vooral de geschiedenis van de afgelopen 2200 jaar zien. Gisteravond liep Daan Schuurmans bij de start echter in de ijstijd, duizenden jaren eerder. Een tijd waarin Nederland onbewoonbaar was. Waarin er amper planten en dieren te vinden waren, laat staan mensen. Die volgden pas toen ons land na die ijstijd voor 80 procent (!) in de Noordzee was verdwenen. En kwam de strijd tegen het water, een strijd die nooit meer is gestopt.

Door boeren werd ons land gevormd

Waren er ooit alleen maar jagers in Nederland te vinden, later kwamen de boeren. De boeren legden de basis voor de samenleving die we nu hebben. Zij hadden in het Midden-Oosten leren fokken en telen. Jarenlang woonden zij alleen in Zuid-Limburg, dus laten we in de Randstad maar niet meer roepen ‘dat dat eigenlijk België is’. Een expert noemde dat wonen in Zuid-Limburg ‘de eerste Vinexwijk van Nederland’. In ieder geval: de wereld werd maakbaar en veel ging draaien om bezit, wat we daar nu ook van vinden. En oh ja, wist je dat de kans groot is dat je afstamt van de Oekraïeners of de Russen?

Het verhaal van Nederland is nog veel meer

Het blijft overigens niet bij tien tv-afleveringen Het verhaal van Nederland. Voor het geschiedenisproject is een website gebouwd (huiswerk!). Er zijn podwalks bedacht, tien wandelverhalen verspreid over heel Nederland, die zijn te beluisteren via de Podwalk app Het verhaal van Nederland. De podwalk-locaties zijn: De Hondsrug, Nijmegen, Dokkum, Muiden, Deventer, Brielle, Hoorn, Hattem, Veenhuizen en Vught. Dan is er ook nog een 10-delige podcast met geschiedenisliefhebber en cabaretier Diederik van Vleuten. En voor kinderen van 7 tot 12 jaar legt Het verhaal van Nederland HISTORIES de geschiedenis uit in duidelijke taal (te zien op Zapp.nl en het NPOZapp YouTube-kanaal).

Metro‘s verslaggever gaat er de komende negen weken eens goed voor zitten. Initiatieven voor leuke lessen over vroeger zijn er best, denk aan de woensdagmiddag-voorstellingen van de musical Soldaat van Oranje voor middelbare scholieren. Het verhaal van Nederland is echter de aller-, allerleukste geschiedenisles. Leraren kunnen de komende weken in de klas gewoon de uitzendingen van Daan Schuurmans opzetten. Daarmee pakken zij ongetwijfeld de volle aandacht van hun leerlingen.

Aantal blikken uit 5: 5.