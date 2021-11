Tom Waes over Undercover 3: ‘Mijn dochter zei dat ze haar vader niet meer zag’

Ferry Bouman (Frank Lammers) is vanaf morgen dubbel en dwars terug in het derde seizoen van Undercover. En Tom Waes natuurlijk, als die charmante maar ook harde undercoveragent. Metro schoof aan bij de man die momenteel in ons land ook furore maakt met Reizen Waes.

Een grote klapper op Netflix, zo mogen we de Vlaams-Nederlandse thrillerserie Undercover wel noemen natuurlijk. Met dank aan Frank Lammers, als de Brabantse xtc-koning Ferry Bouman. Met dank ook aan Tom Waes als de onvermijdelijke undercoveragent Bob.

Tom Waes als Bob opeens verbonden aan Ferry Bouman

In seizoen 3 – Nederlandse fans zullen blij zijn – draait bijna alles om hen. Bob, die weer vader wordt, is wegens wangedrag ontslagen bij de politie en een fikse celstraf hangt hem boven het hoofd. Ferry Bouman komt eindelijk uit de gevangenis. Zijn plek in de top van de xtc-wereld is inmiddels ingenomen door een sterke en sluwe Turkse bende. Als een jonge undercoveragent wordt vermoord, kan Bob zijn rechtszaak voorkomen als hij opnieuw undercover gaat. Als burgerinfiltrant moet hij de verrader uit de Turkse bende ontmaskeren. Met tegenzin neemt hij de job aan en moet daarbij samenwerken met… Ferry Bouman. Dit volgens drie regels: 1. Geen geweld. 2. Ferry is onvoorwaardelijk vrij, dus de twee mogen niet worden opgepakt. En 3. Hun relatie moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Tja.

‘Undercover-ontmoeting’ met Tom Waes

Metro ontmoet Tom Waes (53) in het onlangs betrokken pand van ‘Netflix wereldwijd’ in Amsterdam-Zuid. Er werken honderden mensen, als thuiswerken niet meer geldt. Ferry Bouman loopt rond, aimabel als altijd. En ongevaarlijk ook, nu hij gewoon Frank Lammers is. Tom Waes is de vriendelijkheid zelve. Eigenlijk een superster in Nederland en België – en door Undercover ook al buiten die landsgrenzen – maar tegelijkertijd zo’n vriendelijke buurman wiens boodschappen je graag zult doen als hij ziek thuis zit. Sterallures zijn hem vreemd. In ons land scoort hij voor NPO 3-begrippen momenteel ‘belachelijk’ hoge kijkcijfers met Reizen Waes. Naar zijn zoektocht naar mooie plekken en bijzondere mensen in Nederland kijken op zondagavond regelmatig meer dan 1 miljoen mensen. Onlangs zakte hij plots naar 600.000, maar dat lag aan een voetbalwedstrijd van Ajax en een Formule 1-wedstrijd van Max Verstappen, die gelijk met Reizen Waes te zien waren. Tom Waes moet erom lachen: „Ach, vooral van Max mag ik best verliezen hè?”

Tom Waes had voor Undercover lang niet geacteerd. Meer en meer werd hij een televisieman. Van talrijke programma’s en zelfs als winnaar van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Hij is een man die sowieso geen uitdaging uit de weg gaat, blijkt wekelijks in Reizen Waes. Maar wat te denken van de 250 kilometer lange Marathon De Sables, die hij in Marokko uitliep in 48 uur, 29 minuten en 32 seconden? Of die keer dat hij – hoe kom je erop – het Belgisch record schansspringen vestigde (14 meter…)? En zelfs haalde hij een Guiness Book-record, als mens die het snelst een pizza opat (inmiddels verbroken). Genoeg bijzondere feitjes, want Tom Waes is terug in Undercover.

Tom Waes kreeg 250 stokken in z’n neus

Gelukkig hebben jullie weer kunnen draaien.

„In het voorjaar van 2020 niet, toen hadden we een volledige lockdown. Maar sinds vorig najaar gelukkig weer wel. Door Undercover en Reizen Waes zal ik zo’n 250 keer getest zijn. Maar goed, dan kun je wel draaien ja. Ik heb veel kunnen werken gelukkig en ken collega’s die veel meer problemen hebben gehad.”

Had je vóór Undercover 1 ooit kunnen dbeenken waar het op uit zou draaien?

„Nooit, nooit van m’n leven.”

Wat dacht je toen je het allereerste script las?

„Ik was direct verkocht. Na een jaar of tien televisie had ik net een evaluatiegesprek en gaf ik aan dat ik wel weer eens wilde acteren. En toen kwam dit.”

Was je voor je gevoel te veel ‘tv-man Tom Waes’ geworden?

„Precies dat en ik merkte dat ook. Vlaamse regisseurs gaven soms aan wel aan me gedacht te hebben, maar dat ze me inmiddels als een echte presentator zagen. Ze vonden dat beeld moeilijk los te koppelen. Ik begreep het, maar vond het ook heel jammer. Productiehuis De Mensen Voor Eén heeft schrijver Nico Moolenaar toch de opdracht gegeven: maak iets voor Tom Waes. Tijdens een reis voor Reizen Waes heb ik het eerste Undercover-script mogen lezen. Dat deed ik in het vliegtuig, in één ruk. Toen heb ik gebeld dat ik het echt wilde doen. Het was op mijn lijf geschreven.”

Grootste compliment over Undercover van dochter

Als je goed acteert, dan is de kijker tv-man Tom Waes toch snel kwijt?

„Jaja, dat was mijn betrachting ook.”

Betrachting?

„Haha, sorry. Betrachting is hetgeen je probeert te doen. Op dat gebied heb ik van mijn dochter uiteindelijk het beste compliment gehad. Ze zei dat ze na tien minuten Undercover haar vader niet meer zag. Ik ben in de serie ook heel anders dan in het echt. In Reizen Waes zie je de echte Tom Waes, helemaal zichzelf.”

Een hele enthousiaste zelf.

„Ja, nogal hè. En die is bij Bob in Undercover ver te zoeken. Inmiddels krijg ik weer meer rollen aangeboden trouwens. Mensen hebben gezien: het kan wel.”

Hier zie je ook een video-interview van Tom Waes en Nazmiye Oral, in Undercover leider van de Turkse bende.

We gaan als kijker heel veel Bob en Ferry Bouman zien in Undercover 3 hè?

„Inderdaad. Ik weet nog dat ik de pitch binnen kreeg. Anderhalf jaar geleden vertelde Nico Moolenaar me dat hij het idee had om Ferry en Bob te laten samenwerken. Ik dacht meteen: hoe gaan we dat ooit verantwoorden? Ze haten elkaar als de pest. De schrijversploeg is echter zo goed, alle krediet aan hen. Na het lezen zei Frank Lammers me ook meteen: ‘Wat goed hè?’ Het is perfect. De reden van de samenwerking is goed gevonden. Die twee zitten zo hard aan de grond, allebei. Op het laagste punt. De ene probeert zijn hachje te redden en de ander, Ferry, probeert terug te komen. Dat kan maar op één manier en dat is samenwerken.”

Rust op de set van Undercover

Metro sprak Frank Lammers en Elise Schaap (Ferry Boumans ex-vriendin Daniëlle, ook nu weer van de partij) voor Undercover 2. Het viel hen op dat er zoveel rust en aandacht was om de serie te maken. Herken je dat?

„Ik weet wat je bedoelt, maar ik ben gewend om op een Vlaamse set te werken. Ik ken het dus al, maar heb het wel van alle Nederlandse acteurs gehoord. Bij ons is er naast hard werken rust en tijd om er goed over na te denken. Er is een showrunner die het verhaal elke seconde in de gaten houdt en ingrijpt als iets wringt. Maar ook luistert naar de acteurs, een grote luxe. Dat geldt ook voor Netflix. Het hele traject is goed doordacht, alles is gestroomlijnd. Verder kan ik er weinig over zeggen, want ik heb nog nooit op een Nederlandse set gestaan.”

Wat vind je van Bob eigenlijk? Vind je hem een goed mens, of zie je hem als man die te vaak voor zichzelf en zijn gezin over de rand gaat?

„Goh, dat vind ik een mooie vraag, want daar hebben we zelf lang mee geworsteld. Volgens mij zitten we met Bob heel dicht tegen de echte undercoveragent aan. Hij doet alles vanuit een rechtschapen gevoel. Bob zou nooit geld van dealers stelen om in zijn eigen zak te steken. Maar hij zou het geld wel stelen om iets te kunnen kopen om ‘die ander’ erbij te lappen. Bob heeft altijd een doel. Ondertussen heeft hij natuurlijk een groot probleem. Hij heeft twee jaar vriendschap met Ferry Bouman opgebouwd, om hem in de gevangenis te krijgen. Daar heb ik het met echte undercoveragenten ook over gehad. Iemand zei me: ‘Soms krijg je na een half jaar sympathie voor een crimineel. Het zijn niet allemaal in- en inslechte mensen, ze hebben soms een dubbele laag.’ En tja, die moet je op een gegeven moment gaan aangeven. Niet zo proper.”

Frank Lammers, een schat van een mens

En wat vind je van Frank Lammers als collega?

„Een heerlijke man. Ik had hem op de Vlaamse tv gezien in de serie Crimi Clowns, een goed bekeken reeks. En de film Michiel de Ruyter had ik gezien. Frank Lammers is een heel eigenzinnige, dierlijke man en een schat van een mens. Voor mij is hij een feest om mee te werken, want naast het acteren hebben we veel gemeen. Dat is fijn met tachtig draaidagen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je verweef Undercover en Reizen Waes op een mooie manier toen je voor je reisprogramma Brabant bezocht. Je wilde zien of het op drugsgebied echt zo gesteld is als in de serie en was haast verbaasd hè?

„Inderdaad, al wisten we dat er met de serie dicht op zaten hoor. We lazen tijdens het draaien telkens in de kranten dat er weer eens een drugslab was gevonden. Dat er vaten werden gedumpt en mensen werden vermoord.”

Zijn we in Nederland echt zo erg als het om drugscriminaliteit gaat, of geldt dat ook voor Vlaanderen?

„Nee hoor, het geldt voor het hele grensgebied. Heel veel criminaliteit speelt zich af tussen Rotterdam en Antwerpen.”

Het grote succes van Reizen Waes

Hoe kijk je naar het Nederlandse succes van Reizen Waes?

„Ik ben blij, heel blij. Heel charmant van de VPRO dat men mij vroeg. Het is natuurlijk fijn als iets scoort. Maar de beste complimenten krijg ik als Nederlanders me zeggen dat ik ze nog verbaas over hun eigen land. Dat was bij Reizen Waes in Vlaanderen ook de bedoeling en goed gelukt, maar in Nederland was dat een moeilijke opgave. Bij alles wat we draaien denken we ‘kennen die Nederlanders dat niet al heel lang?’ Blijkbaar zijn we er toch in geslaagd.”

En dan ook nog Undercover 3. Je bent een gezegend mens?

„Nogal. Ik merk de waardering, lees het en zie het. Ik ben daar echt niet blind voor. Een dag met Nederlandse journalisten praten over Undercover vind ik daarom zalig.”

Als een echte gentleman: „Bedankt daarom voor het aangename interview.”

Undercover is vanaf morgen (21 november) op Netflix te zien. Elke zondag tot en met 7 januari is er een nieuwe aflevering.