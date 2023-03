Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bert van Leeuwen tussen de verslaafden bij het Leger des Heils: ‘Is er nog hoop?’

Voor wie dacht dat Bert van Leeuwen alleen maar slepende familievetes oplost, of dat probeert in elk geval, in Familiediner… Die heeft het mis. Van Leeuwen stapte onlangs het Leger des Heils in Zwolle binnen om er vijf weken tussen verslaafden door te brengen. Op tv wil hij graag laten zien of er nog hoop voor deze mensen is, dat dan net als in zijn andere tv-programma weer wel.

Twintig jaar presenteert Bert van Leeuwen Het Familiediner al, twintig! Soms is het net zo geniaal als schrijnend, denk aan een ruzie over cola die zeventien jaar duurde. Nu heeft hij sinds enige tijd een zijweggetje genomen voor iets anders. Even geen ruziënde broers en zussen of andere familieleden die elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Al lost een bordje eten, georganiseerd door Bert, vaak veel op. Metro richtte de blik op dat andere, met als passende titel Soep, Sores en Soelaas.

Tv-vriend Bert, zo voelt hij toch wel een beetje, verdient wel een plekje in Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van reguliere tv-omroepen en streamingdiensten.

Bert van Leeuwen moet even wennen

Bert van Leeuwen vinden we deze weken namens de EO in de Domus in Zwolle. Het is de enige plek waar dak- en thuislozen met een verslaving nog terecht kunnen én mogen gebruiken (Bert „moet daar wel even aan wennen”). De Domus is een plek waar deuren altijd op slot zijn en een branddeur vol deuken van agressiviteit te vinden is. „Maar”, verklaart de huismeester van dit Leger des Heils-pand, „het is hier geen gevangenis.”

👇 Eerdere Soep, Sores en Soelaas Soep, Sores en Soelaas is niet nieuw. Bert van Leeuwen maakt het programma sinds 2021. Tijdens eerdere seizoenen hopte de tv-maker echter van plek naar plek. Hij was altijd te gast op plekken waar het Leger des Heils werkt; van rauwe situaties waar daklozen proberen te overleven, tot een buurthuis waar eenzame ouderen simpelweg verlangen naar wat gezelligheid. Zijn we in staat om elkaar soelaas te bieden?, is de kernvraag. Nu stelt Bert van Leeuwen die vraag wekenlang op één plek.

Op de fiets voor Soep, Sores en Soelaas

Bert van Leeuwen komt op de fiets richting zijn kijk-plek voor vijf weken. Dat maakt Soep, Sores en Soelaas op een of andere manier meteen sympathiek (Bert is dat zelf altijd al). Van Leeuwen zoekt wat hoop in een op het eerste gezicht uitzichtloze wereld. „Terwijl ik zowel bewoners als begeleiders meemaak in al hun ups en downs, stel ik hen en vooral mezelf de vraag hoe hopeloos of hoopvol het is als je nog dagelijks te maken hebt met een ernstige verslaving.”

Dat laatste valt in deze Soep, Sores en Soelaas nog wel mee. Ene Dennie heeft zelf gekozen voor een pil tegen zijn alcoholverslaving. Als hij drinkt terwijl hij de pil heeft geslikt, wordt ie dood- en doodziek. Van slapen houdt hij wel, trouwens. Als Bert van Leeuwen wil kennismaken, wil hij nog vijf minuutjes blijven liggen. „Vijf minuten, jaja, die kennen we Dennie”, zegt begeleider Jaap-Jan, die deze bewoner ‘een leuke, gezellige vent noemt’.

Haar tot ver over de schouders

Aandoenlijk is Maria, die binnenkort naar een afkickkliniek hoopt te gaan om een definitieve punt achter haar verslaving te zetten. Maria denkt haar leven weer op te kunnen pakken, maar dan wel buiten de Domus. Op deze plek in Zwolle zag zij het eerder niet meer zitten. „Ik wilde naar mijn dochter (jong overleden, red.) en vroeg God me te halen. Ik vond dat ik op deze wereld niet thuishoorde.”

Schitterend (hoewel geen passend woord bij zijn bestaan) is dan weer een bewoner die al twintig jaar in de Domus komt. Zijn haar hangt tot ver over zijn schouders. „Je had nog heel kort haar toen je twintig jaar geleden binnenkwam?”, vraagt Bert van Leeuwen gevat. En dan is er nog een Ronald, die moeilijk te volgen is en de grootste verhalen brabbelt. „Ik was getrouwd met Diana en ook met Máxima”, laat hij vriend Bert weten. En nee, met Diana bedoelt Ronald niet de schoonmaakster van de Domus die zo graag woonbegeleider wil worden.

Goede vraag Bert van Leeuwen

Bert van Leeuwen woont vijf weken lang tussen 34 bewoners, over beter gezegd: verslaafden. In Soep, Sores en Soelaas stelt hij de terechte vraag of ‘hierbinnen pappen en nathouden is’. „Of is er ook hoop voor deze mensen?” De eerder vermelde begeleider Jaap-Jan zegt: „Je gaat in elk geval een bont gezelschap meemaken. Maar je gaat ook zien dat dit werk hard nodig is. Deze mensen willen een goed leven hebben, al is het in de Domus.”

Vanmiddag om 16.30 uur beginnen de weken van Bert van Leeuwen, na de kennismaking van vorige week. Dat is om 16.29 uur op NPO 1 (terugkijken kan natuurlijk via NPO Plus ook). Is dat geen rare tijd eigenlijk? „Nee hoor”, laat een woordvoerder van de EO aan Metro weten. „We vinden het juist een mooie tijd zo rond de start van Tijd voor MAX. De afgelopen seizoenen hebben dat bewezen, die draaien goed.” Nou ja, daar valt geen speld tussen te krijgen uiteraard. Dat geldt al helemaal voor de goede bedoelingen van Bert van Leeuwen. Soep, Sores en Soelaas is een bijzonder sympathiek programma.

