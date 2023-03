Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Naar deze Spaanse plaats verhuist Huis Vol-familie Jelies, maar één dochter had wel twijfels

Vader Johan van de Een Huis Vol-familie Jelies geeft een update over de emigratieplannen. Want inmiddels is bekend in welke Spaanse plaats het gezin gaat vertoeven. En hoe zit dat met het vriendje van de 14-jarige Aida?

De de Een Huis Vol-familie Jelies gaat emigreren, dat onthulde een ietwat loslippige vader Johan vorige week al. Later bevestigde moeder Janneke zijn verhaal. Het gezin verhuist van Tollenbeek naar de Spaanse zon, een wens die de familie al lange tijd koesterde.

Een Huis Vol-familie Jelies gaat emigreren

„We hebben al het één en ander op het oog in Spanje, maar kunnen en willen dit pas bezichtigen als het huis ook daadwerkelijk verkocht is. Vandaar dat wij het ook niet eerder naar buiten wilden brengen, omdat dit als gezin een hele grote stap is. Maar wij hebben dit al maanden / jaren op het oog om dit ooit te kunnen doen”, schreef moeder Janneke vorige week op haar Instagram.

Johan schoof aan in het radioprogramma De Lunchroom van Groot Nieuws Radio. Daar zat hij wederom op de praatstoel en gaf hij een update over de emigratiestatus. Het hele gezin, inclusief negen kinderen, ruilt Tollenbeek in voor het Spaanse Alicante.

Wordt er gefilmd in de Spaanse badplaats?

Johan vertelt dat de hunker naar Spanje er altijd is geweest. Maar daarvoor moesten wel eerst alle kinderen overstag. „We vroegen wat zij ervan vonden om voor altijd naar Spanje te verhuizen. Ze waren direct enthousiast.” Maar dochter Aida heeft wel een vriendje in Nederland. Hoe dacht die dan over de verhuizing? „Ik zei tegen haar: ‘Moeten we dan om die verkering met z’n allen thuisblijven?’ Maar dat was dan ook niet nodig”, legt Johan uit.

In Een Huis Vol wordt het wel en wee van grote gezinnen gevolgd. Waarin de families Buddenbruck, Cudogham, Zeldenrust en dus ook Jelies laten zien hoe het leven fungeert met een hoop broertjes en zusjes. Eerder werd overigens nog bekend dat Buddenbruck-zoon Miguel was geveld door een hartinfarct. Maar wordt nu het Spaanse avontuur van de familie Jelies dan ook onderdeel van het programma? „We zijn zeker benaderd, dat kan ik wel zeggen. Maar of er een programma aankomt? Dan geef ik gewoon een hele dikke knipoog”, aldus de vader.