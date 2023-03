Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eric van ‘t Zelfde mengt zich in Dreamschool-kalverliefde: ‘Geef je me nou dé seks-talk?’

Naast een hoop worstelingen, was er gisteravond in Dreamschool ook ruimte voor liefde. Anouk betoverde Aram namelijk en daar maakten Lucia Rijker en Eric van ‘t Zelfde zich zichtbaar zorgen over. Van ‘t Zelfde besloot uiteindelijk om Aram het een en ander uit te leggen over de bloemetjes en de bijtjes.

Vorige week bleek uit de reacties al dat Dreamschool dit jaar uit een „taaie groep” leerlingen bestaat. Het programma loopt op z’n einde en nog steeds blijkt het voor mentoren Rijker en Van ‘t Zelfde een hele klus om de klas mee te krijgen.

Prille liefde voor Dreamschool-leerlingen Anouk en Aram

Maar gisteravond bloeide er ook liefde op in de schoolgangen. Want Anouk en Aram bleken elkaar, ineens, te hebben gevonden. Hoewel Anouk niet de makkelijkste leerling van Dreamschool is, valt Aram voor haar charmes. Het ‘koppeltje’ kust stiekem achter en Aram complimenteert Anouk met lieve woordjes.

Ook Rijker merkt op dat er iets opbloeit tussen de twee Dreamschool-leerlingen. Maar ze houdt, naar eigen zeggen, haar hart vast. Voor Aram voornamelijk. Maar het duo zoent er, ook in het bijzijn van camera’s, op los.

Zorgen van Lucia Rijker en Eric van ‘t Zelfde

Rijker en Van ‘t Zelfde bespreken de kwestie met elkaar. Een gesprek dat een beetje voelt als twee bezorgde ouders die aan de zijlijn staan. Rijker: „Aram is helemaal gehypnotiseerd. Hebben wij daar verantwoordelijkheid in? Dat het in ieder geval veilig gaat?” Waarna ook Van ‘t Zelfde benadrukt dat dit verkeerd kan aflopen.

Anouk windt Aram volgens Rijker volledig om haar vinger. Waarna Van ‘t Zelfde zegt dat hij Aram er toch wel van op de hoogte gaat brengen dat hij een „kapotje” moet gebruiken als hij plannen heeft. „Hij is een soort magneet voor haar. Ze springt bovenop hem en ze zoenen, flirten en gekkigheid”, aldus de Dreamschool-directeur.

‘Geef je me nou de seks-talk?’

Van ‘t Zelfde vertelt later aan Aram dat ze op Dreamschool alles in de gaten hebben. „Als je als volwassen man het pad op gaat, zorg wel, mocht je een vriendin krijgen en met elkaar in bed belanden, zorg wel dat het veilig gebeurt.” Waarna Aram een beetje moet lachen. „Geef je me nou de seks-talk?” Van ‘t Zelfde legt uit dat het een advies is. „Omdat ik je de wereld gun. Beloof me dat, wat je ook doet, dat het veilig gebeurt. Naar haar toe, naar jou toe.” Waarna Aram opnieuw moet grinniken. „Ik beloof het.”

Later in de uitzending blijkt overigens dat de prille liefde alweer gestrand is. Aram denkt dat Anouk het liefdestafereel in scène zette voor de camera’s. Aram is niet gediend van de spelletjes van Anouk. Overigens zijn er meer in de groep die last van Anouks gedrag lijken te hebben. Rijker en Van ‘t Zelfde besluiten dat ze een brief moet schrijven aan de klas. Maar of haar brief de groep dichter bij elkaar brengt, is nog maar de vraag. Want in het voorstukje van de volgende aflevering is te zien dat meerdere leerlingen, waaronder Aram, niet bepaald positief op Anouk reageren.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben benieuwd naar de volgende aflevering van #Dreamschool zometeen. Het lijkt dit jaar een lastiger groep dan andere jaren met veel afhakers. — Wilma de Jong (@dejongvrouw) February 28, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Arme Aram… Er blijft weinig over om achter Anouk te staan of haar te begrijpen… Zo'n mooie brief vorige week en nu dit, zo zonde! #dreamschool — Britt 🦖 (@BrittBR97) February 28, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aram tegen Erik: "Geef je me nou de sekstalk?" #dreamschool — Jasper Verkroost (@_MrWriter) February 28, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Erik is echt een lieverd, zo zouden alle docenten moeten zijn! #dreamschool — Mariianne 🇺🇦 (@MariMariianne) February 28, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik blijf het zeggen maar wat n mooi werk verrichten Eric en Lucia. Zelfs een kleine seksuele voorlichting schuwt hij niet. Ik vind dat mooi❤️ je ziet de bezorgdheid #dreamschool — Sam✨🇱🇰 (@samschrijft) February 28, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eric gaat Aram even seksuele voorlichting geven met zijn "kapotje" 💀💀 #dreamschool — Britt 🦖 (@BrittBR97) February 28, 2023

