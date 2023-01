Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huis Vol-moeder Thaila Buddenbruck geeft update over zoon na hartinfarct

Thuis bij een Huis Vol-familie Buddenbruck sloeg de paniek deze week toe. Het gezin werd namelijk maandag opgeschud door een hartinfarct van zoon Miguel. Moeder Thaila deelde een bericht over de schrik waarvan de familie moest bekomen op haar social media en schrijft nu hoe het met haar zoon gaat.

De familie Buddenbruck bestaat uit elf kinderen, waarvan de oudste zoon Miguel is, en is bekend van het populaire KRO-NCRV-programma Een Huis Vol. De 23-jarige zoon Buddenbruck zakte maandag, in het bijzijn van zijn familie, in elkaar. Waarna hij in het ziekenhuis belandde.

Familie Buddenbruck opgeschud door hartinfarct Miguel

Moeder Thaila deelde gisteren al het nieuws over de toestand van haar zoon op haar social media. Daar scheef ze: „Gisteravond dachten wij dat Miguel ertussenuit ging glippen.” Miguel vertoonde namelijk toen hij ging zitten onverwachte verschijnselen. „Op dat moment werd Miguel grauw en begon zijn hoofd te shaken. Hij viel weg. Rob heeft de ambulance gebeld, maar zelfs Rob was in paniek.” Tegelijkertijd moesten de overige Buddenbruck-kinderen rustig gehouden worden, maar ook bij hen sloeg de paniek toe.

Eenmaal in het ziekenhuis hoorde het gezin dat de oudste zoon een hartinfarct had. Door medicatie knapt de oudste Buddenbruck-broer uiteindelijk op en herstelt hij verder in het ziekenhuis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moeder Thaila geeft update over zoon

Vandaag laat moeder Thaila weten hoe het verder met haar zoon gaat. „Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes”, schrijft ze op Instagram. „Met Miguel gaat het naar omstandigheden goed. Hij moet nu even een stapje terug nemen, rustig aan doen en vooral geen stress. En luisteren naar zijn lichaam.”

Miguel is momenteel herstellende en ligt in een Duits ziekenhuis. Vanwege de coronaregels, die in Duitsland nog gelden, mag het gezin niet bij hun zoon en oudste broer zijn. Mocht zijn herstel niet voorspoedig verlopen, dan wordt hij overgeplaatst naar een ziekenhuis in het Nederlandse Heerlen.