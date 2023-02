Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze ‘Een Huis Vol’-familie gaat emigreren: ‘Onverwachts op ons pad’

Het is me een verhuizing. Negen kinderen laten emigreren naar Spanje. De bekende Een Huis Vol-familie Jelies deinst er in ieder geval niet voor terug. Het gezin laat weten dat er emigratieplannen zijn.

Het wel en wee van de grote gezinnen van het programma Een Huis Vol doet het goed bij het kijkerspubliek. Waarin de families Buddenbruck, Jelies, Cudogham en Zeldenrust laten zien hoe het leven fungeert met een hoop broertjes en zusjes. Eerder werd overigens nog bekend dat Buddenbruck-zoon Miguel was geveld door een hartinfarct.

Huis van gezin Jelies staat te koop

Het was inmiddels duidelijk dat ouders Janneke en Johan Jelies hun gezinswoning in het dorp Tollenbeek te koop hadden gezet. En dat had blijkbaar een reden.

Vader Johan verscheen afgelopen zaterdag in de uitzending van de regionale radiozender van Urk. En daar was hij ietwat loslippig en liet hij al het een en ander los over de emigratieplannen van zijn gezin. Moeder Janneke schept nu duidelijkheid op haar social media.

Emigratieplannen voor Huis Vol-gezin

„Wij als gezin dromen er al jaren van om naar Spanje te emigreren. En nu is dit in november onverwachts op ons pad gekomen om dit te realiseren”, schrijft ze op haar Instagram. En dat lijkt nu toch wel degelijk een uitvoerbaar plan. De huidige woning in Tollenbeek moet eerst nog verkocht worden, maar daarna zou het gezin best over de grens kunnen vertrekken.

„We hebben al het één en ander op het oog in Spanje, maar kunnen en willen dit pas bezichtigen als het huis ook daadwerkelijk verkocht is. Vandaar dat wij het ook niet eerder naar buiten wilden brengen, omdat dit als gezin een hele grote stap is. Maar wij hebben dit al maanden / jaren op het oog om dit ooit te kunnen doen”, aldus de moeder van het grote gezin.

Emigreren naar Spanje

Een Huis Vol onder de Spaanse zon dus. Als het aan de familie Jelies ligt wel. „Onze droom is om daar als gezin wat op te bouwen. Om een nieuw avontuur te beleven. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle stappen die we gaan nemen.”