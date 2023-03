Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rapport: beveiliging De Vries, Wiersum en Redouan B. piepte en kraakte

De moorden op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B., staan nog vers in ons geheugen gegrift. Maar piepte en kraakte de beveiliging rondom deze drie personen? Een nieuw rapport toont aan dat het beveiligingssysteem rondom kroongetuigen flink op de schop moet.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteerde vanochtend het rapport, waaruit blijkt dat het ‘Bewaken en Beveiligen’-systeem rammelt. De onderzoeksraad deed dit onderzoek op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want hoe was het gesteld met de beveiliging rondom deze vermoorde heren?

Beveiliging Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Redouan B. rammelde

De Vries, Wiersum en Redouan B. waren alle drie direct betrokken bij de kroongetuige Nabil B. van het beruchte Marengo-proces. Deze zaak draait om brute onderwereldmoorden en wordt in verband wordt gebracht met de organisatie van Ridouan Taghi. Zo was De Vries vertrouwenspersoon van de kroongetuige, stond advocaat Wiersum de kroongetuige bij en was Redouan B. familie. Ze werden allen van het leven beroofd.

Maar uit het rapport van de OVV blijkt nu dat de verantwoordelijken voor de bewaking van de bovengenoemde personen, steken lieten vallen. ‘Bewaken & Beveiligen’ kreeg namelijk de verantwoordelijkheid over de veiligheid van De Vries, Wiersum en broer Redouan. Echter blijkt uit het rapport dat de politie belangrijke signalen ontving. Maar kwamen deze cruciale signalen niet op de juiste afdelingen terecht.

OVV-rapport toont flaters in ‘Bewaken en Beveiligen’-systeem

Wat ging er dan mis? De familie van B. waarschuwde meermaals voor de veiligheid van zijn broers. Echter werd de beveiliging om die geluiden niet aangescherpt. De politie ging alleen uit van ‘verifieerbare informatie’. ‘Zachte informatie’, zoals deze noodkreet van de familie, namen zij niet mee. Maar ook de communicatie tussen politieafdelingen en een wirwar in computersystemen zorgden voor ruis. Waarbij „silo’s” worden genoemd als oorzaak. Een silo houdt in dat politie-eenheden met dezelfde zaak bezig zijn, maar dat onderling niet van elkaar weten. Ook blijkt dat de bewaking en veiligheid niet bovenaan de prioriteitenlijst stond. Opsporing en vervolging stond namelijk voorop.

Het OVV trekt nu aan de bel. Zo moet ‘Bewaken en Beveiligen’ in de toekomst toegang krijgen tot alle politiesystemen. Ook moet de bewakingstaak centraal worden belegd, zodat er geen conflicterende belangen meer spelen.

Reacties familie B. en Royce de Vries

De familie van de vermoorde Redouan B. reageert op het rapport. „Het rapport bevestigt wat wij al vanaf het begin weten: het kroongetuigensysteem voldoet niet, brengt onschuldige levens in gevaar en het Openbaar Ministerie is nalatig geweest aangaande onze veiligheid.”

Ook Royce de Vries, zoon van Peter R. de Vries, reageerde op de bevindingen. „Het is heel heftig om te lezen, het doet me meer dan ik aanvankelijk dacht”, zegt De Vries. „De fouten die zijn gemaakt, hoe het is verlopen. Mijn vader stond iedere keer voor een dichte deur.” Hij hoopt dat de familie van de kroongetuige eindelijk erkenning gaat krijgen voor de „benarde positie waar zij tot op de dag van vandaag in zitten”. „Zij zijn zes jaar lang een roepende in de woestijn geweest.”

Openbaar Ministerie en Politiebond

De Nederlandse Politiebond wijt de tekortkomingen in het systeem aan een gebrek aan samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en marechaussee. Ook claimt de bond dat er niet goed gezorgd wordt voor de uitvoerders van de bewaking.

Het Openbaar Ministerie liet in een reactie weten dat er „lessen te trekken” vallen uit het rapport van de OVV. Ook minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) reageerde op het onderzoek met de onderstaande tweet:



Marengo-proces

De OVV startte in augustus 2021 met dit onderzoek, een maand na de moord op De Vries. Wiersum werd in september 2019 voor zijn huis doodgeschoten en de broer van B. in maar 2018. De moord op Reduan B. was vlak nadat het OM bekend had gemaakt dat Nabil B. kroongetuige zou zijn in het Marengo-proces.

Het Marengo-proces loopt nog steeds. Tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi is een levenslange celstraf geëist. In oktober volgt daarover de uitspraak.