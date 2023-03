Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet-commerciële Jan Slagter: ‘De Verraders hoort bij drie beste Nederlandse tv-formats ever’

Wat een succesformat is De Verraders voor RTL en Videoland geworden. Zet je maar schrap als je fan bent, want vanavond wordt er weer volop figuurlijk gemoord in de nachtelijke uurtjes. En proberen ‘getrouwen’ de ‘verraders’ weg te spelen. Metro sprak met enkele deelnemers van het nieuwe seizoen. Opvallende, verrassende en totaal verschillende deelnemers kunnen we wel zeggen. Wat te denken van Jan Slagter, Selma Omari en Herman den Blijker?

Eerstgenoemde, de baas van Omroep MAX, stelt zonder blikken of blozen: „Dit behoort tot de drie beste tv-formats van Nederland aller tijden.”

Ken je De Verraders niet? Bekende en iets minder bekende koppen worden bij de start van het televisiespel tot verrader verkozen (enkele kandidaten) of tot getrouwe (de meeste BN’ers). Dagelijks proberen de getrouwen een verrader te ontmaskeren en weg te spelen, elke nacht wordt een getrouwe door de verraders ‘vermoord’ en zo uit het spel verbannen. Tijdens spellen verzamelde kilo’s zilver vormen de hoofdprijs voor de winnaar. De Verraders is nu toe aan het derde tv-seizoen op RTL 4, terwijl er ook al twee Videoland-seizoenen – en miljoenen kijkers – waren.

Deelnemers De Verraders joelend bij elkaar

In Lab 111 in Amsterdam kwamen zeventien van de twintig (!) deelnemers en journalisten deze week bij elkaar om de eerste aflevering van De Verraders te bekijken. Lab 111 is overigens een voormalig pathologisch anatomisch laboratorium. Iets met lijken opensnijden… lekker dan, als je aan het programma denkt. Er werd door de kandidaten gelachen en gejoeld, ja, het nieuwe seizoen belooft wel wat. Drie bij voorbaat geliefde kandidaten konden er helaas niet bij zijn: ex-voetballer Nathan Rutjes, die al furore maakte in Wie Is De Mol? En ook de dj’s en broers Sander en Jordy Huisman van Kris Kross Amsterdam – krijgen we een onvervalste broedermoord in deze editie van De Verraders? – moesten verstek laten gaan. Volgens presentator en spelleider Tijl Beckand zijn de twee ‘op tournee in Purmerend’. Kenners weten dat dat Oostenrijk moet zijn.

Diezelfde Beckand gaf in het Lab 111-bioscoopzaaltje aan hoe groot het succes van De Verraders inmiddels is. „Dit krankzinnige format is nu al in vijftien landen te zien. En er zijn een aantal internationale prijzen gewonnen, waaronder de Rose d’Or Awards.” Zelf trok De Verraders voor het eerst ook naar het buitenland, want het spel is gespeeld in een groot Frans chateau. Beckand met zijn bekende stalen blik: „Twintig bekende Nederlanders daar zorgden voor een kippenhok. Met gewone Nederlanders kun je nog normaal praten, maar nee, met BN’ers gaat dat niet.”

📺 Zij doen mee Dit zijn alle twintig deelnemers van de nieuwe De Verraders op een rij: Jan Slagter (omroepdirecteur MAX), Herman den Blijker (chefkok), Betty Glas (verslaggeefster RTL Nieuws), Irene van de Laar (presentatrice), Pernille La Lau (presentatrice), Ferri Somogyi (acteur), Sunny Bergman (documentairemaakster), Katinka Simonse (kunstenares), Sander Huisman (artiest Kris Kross Amsterdam), Nathan Rutjes (ex-profvoetballer), Thomas Cammaert (acteur), Jordy Huisman (artiest Kris Kross Amsterdam), Maria Fiselier (operazangeres), Giorgo Hokstam (muziekdeskundige), Chahid Charrak (YouTuber), Billy Dans (zanger), Selma Omari (influencer), Noël van Kleef (actrice), Jessie Maya (influencer) en Noor Omrani (prof-hockeyster).

Wit wijntje op De Verraders

Ferri Somogyi en Selma Omari hebben genoten van aflevering 1. „Ik neem er even een wit wijntje op”, zegt de Goede Tijden, Slechte Tijden-man tegenover Metro. Naast hem Omari, waarvan we wel kunnen zeggen dat zij een van de smaakmakers van De Verraders 2023 kan worden. Daarmee wordt niets verklapt, want verraders kunnen ook mede-verraders voor de bus gooien en getrouwen kunnen worden elke dag worden vermoord. Metro heeft daar nog geen idee van, maar we complimenteren haar alvast maar even. „Echt waar?? Wat leuk”, zegt Selma Omari verrast. Maar eigenlijk weet ze ook wel wat voor type zij is: „Er zullen kijkers zijn die me gaan haten en ook die me misschien juist leuk vinden.” You love her or you hate her zogezegd, maar da’s nou net zo leuk aan tv. „Nou, je hebt al fans”, zegt Somogyi.

Het meedoen van de acteur kwam op een bijzondere manier tot stand. „Ik kwam iemand van de productie van De Verraders op straat tegen. We raakten in gesprek en ik zei ‘ik moet aan dat programma meedoen. Het moet, het moet, het moet’. Een week later had ik al een voorgesprek, geloof ik. Je moet De Verraders wel aankunnen namelijk, het kan zijn dat je er geestelijk niet helemaal heelhuids uitkomt. Mensen kunnen er in blijven hangen.” Selma Omari, de ex van rapper Boef die eerder bij De Bachelorette bedankte voor de eer: „Ik werd gebeld of ik het leuk zou vinden om mee te doen. Omdat ik heel fanatiek ben in spelletjes, wilde ik metéén. En ik kan nu zeggen: het is intens, je wordt helemaal meegenomen. De Verraders is voor even je leven.” Zoals eerder gemeld: zet je als kijker dus maar schrap. Omari komt namelijk met mooie oneliners als „mannen zijn echt niet slim”.

‘Liever in de spits dan op doel’

Ferri Somogyi wilde vooraf best een verrader zijn. „Als je bij Ajax voetbalt, wil je ook in de spits spelen en niet op doel staan. Natuurlijk wil je een verrader zijn, je wilt dat aan je kleinkinderen kunnen vertellen. Als opa vertelt dat hij op doel stond, is toch iets minder sexy. De kijkers gaan zien of dat gelukt is.” Selma Omari: „Ik wilde dat ook, maar dacht wel meteen: iedereen denkt natuurlijk dat ik een verrader ben. Toen het dichterbij kwam hoorde ik van Nathan Rutjes een hele mooie quote: ‘Ik jaag liever dan dat ik wegren’. Die is me echt bijgebleven.” Mocht het zo zijn, dat moet dat lukken. De Volkskrant schreef over een documentaire over Omari eerder namelijk: ‘Zij is geboren met een stormram.’

De baas van de niet-commerciële Omroep Max, Jan Slagter, is dus nog zo’n opvallende kandidaat in De Verraders van het commerciële RTL 4. Dat stond zijn deelname totaal niet in de weg. „Ik kwam Toine van Peperstraten ergens tegen. Hij had eerder meegedaan en vertelde dat hij het zo’n leuk programma als kandidaat vond. Ik zei dat als ik ergens voor gevraagd zou worden, het De Verraders moest zijn. Dat heeft Toine doorverteld. Twee weken later was het zover en begon het circus met psychologische testen enzovoort.”

De Verraders hoort bij de beste formats

Het enthousiasme van Jan Slagter kent bijna geen grenzen: „De Verraders behoort tot de beste drie Nederlandse tv-formats ever. Als je daar bij mag horen…” Wat zijn de twee andere beste formats dan? Slagter: „MAX Geheugentrainer en Nederland In Beweging.” Okay… Slagter weer: „Nee natuurlijk niet, haha. De ene mag ik eigenlijk niet zeggen omdat het een jarenlange hit van onszelf is, maar dat is Heel Holland Bakt. En John de Mols Big Brother. Maar laten we het over De Verraders hebben.”

De omroepbaas wilde niet meteen een verrader zijn, als hij de kans zou krijgen. „Volgens mij heb ik tegen de productie gezegd dat ik dat niet zo goed wist. Ik liet het een beetje in het midden, want vanaf dag één al moeten liegen… poeh. Als je getrouwe bent, kun je meer jezelf zijn. Bij de psycholoog wilde ik het nog wel, maar later ben ik wat gedraaid.” Slagter is net als de anderen serieus met het spel bezig geweest. „Maar”, voegt hij toe, „de lol die we onderling hebben gehad vond ik ook fantastisch. Dat heeft mij en anderen er doorheen getrokken. Je werd niet ‘s avonds opgesloten in een kerker, waarna de sleutel werd weggegooid. Nee, gelukkig was er Affligem.” Lachend: „Dat bier is volgens mij een héle belangrijke sponsor.”

De Verraders geweldig, maar het eten…

Nog zo’n markante type is natuurlijk (televisie)kok Herman den Blijker. Of hij in De Verraders nou getrouwe of verrader is, van zijn gestalte kun je sowieso bang worden. Moest de Rotterdammer lang nadenken of hij mee zou doen? „De telefoon ging en ik dacht ‘heeeee’. Ik heb nog even een kennis gebeld, Jamie (drummer van DI-RECT, red.), die eerder meedeed en die was zo enthousiast dat ik zei ‘prima, pak de agenda maar’.”

Den Blijker heeft genoten van het spel, maar – hij is de kenner – niet van het eten. „Ik hoop dat ik voor de volgende editie en klein logistiek adviesje mag geven. Als er dan toch wat op tafel staat, dan moet het natuurlijk wel te eten zijn.” Ergens begrijpt hij het ook wel. „Voor zo’n catering is het lastig. Lopen opnames anderhalf uur uit, tja, succes met opwarmen dan. Het is moeilijk. Twintig man, ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds, een snackie hier en daar… sjezus.”

Nog even terug naar Jan Slagter en dat goede tv-format. Is hij jaloers dat iemand anders zoiets moois heeft bedacht? „Nee. Marc Pos is de bedenker van De Verraders. Hij is al heel lang werkzaam in televisieland. Dat hij nu eindelijk zo’n ongelooflijk succes te pakken heeft, dat je in één keer iets bedenkt dat internationaal aanslaat, dat is hem gegund. Zoiets gebeurt maar zelden. En reken er maar op dat De Verraders complex is. Alle lof voor de mensen van de montage. Wat een klus, wat knap, want volgens mij wordt 90 procent van het materiaal weggegooid terwijl de zes cameramannen overal bij moeten zijn.”

De Verraders is vanaf vanavond wekelijks op vrijdag om 20.00 uur op RTL 4 te zien. Een dag later verschijnt de jongste aflevering telkens op Videoland.