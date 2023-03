Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toen Ik Je Zag over het leven van Antonie Kamerling en Isa Hoes: respectvol, heftig, wonderschoon

Er was een donder, een bliksem… In de song Toen Ik Je Zag van Antonie Kamerling was die tekst de opmaat tot iets moois: liefde, heel veel liefde. Door heel Nederland ging er een donder en een bliksem toen duidelijk werd dat de acteur op 6 oktober 2010 op 44-jarige leeftijd uit het leven was gestapt.

Zijn leven, van sterrendom tot vooral de manische depressiviteit, is vanaf morgen in Toen Ik Je Zag in de bioscoop te zien. Maar vooral zijn leven met Isa Hoes, dat een wervelwind van ups, downs en één brok liefde in goede en in slechte tijden was. Toen Ik Je Zag, met Egbert-Jan Weeber en Noortje Herlaar is – natuurlijk – Metro‘s Filmrecensie van de Week. Wat een goede, prachtige film is het geworden. Met twee acteurs die totaal geslaagd zijn.

Kamerling en Hoes in GTST

Op de set van Goede Tijden, Slechte Tijden leerden Antonie Kamerling en de toen flamboyante Isa Hoes elkaar begin jaren negentig kennen. Zij lieten elkaar tot dat fatale najaar van 2010 niet meer los. Een vleugje van de tienergekte rond de blonde en geliefde acteur krijgen we in Toen Ik Je Zag nog mee. Egbert-Jan Weeber en Noortje Herlaar (een interview met haar lees je hier) scoren punten met het feit dat zij de jonge soap-acteurs zelf spelen. Ze zien er daarbij nog eens heel leuk uit ook.

De film is nog maar amper begonnen, of je hoort de eerste pianotonen van het gelijknamige liedje Toen Ik Je Zag al. Je hebt, als je je Antonie Kamerling nog goed kunt herinneren, meteen je eerste slikmomentje te pakken.

Hieronder zie je Kamerling en Hoes in hun GTST-rollen als Peter Kelder en Myriam van der Pol:

Isa en Antonie heten in Toen Ik Je Zag anders

Behalve dit uitstapje zien we in Toen Ik Je Zag vooral het leven van lang daarna. Als Isa Hoes en Antonie Kamerling al in een boerderijtje op het platteland wonen en een zoon (Merlijn) en dochter (Vlinder) hebben. De tijd dat verliefdheid op elkaar en de manische depressies van Kamerling dwars door elkaar heen lopen. Regisseur en scenarioschrijver Ben Verbong besloot dat de hoofdpersonen Bastiaan en Esther moesten heten. Dit tot opluchting van Isa Hoes, die overigens wel over het script naar haar bestseller Toen Ik Je Zag: mijn leven met Antonie meedacht en haar zegen gaf.

Het boek had grote impact en leverde Isa Hoes jarenlang talloze reacties op. Impact zal Toen Ik Je Zag als film ook weer hebben. Niet in iemands hoofd kunnen komen als hij totaal depressief is, wat zal dat moeilijk zijn geweest. En wat zullen veel bioscoopgangers net als de lezers van het boek veel herkennen van zichzelf, of van mensen om hen heen. Zo’n gevleugelde uitspraak van Antonie Kamerling als ‘ik kan het zelf wel, dat weet je toch?’, velen zullen zo’n zin weleens hebben gehoord en niets voor de uitspreker ervan hebben kunnen betekenen.

🎤 De hit Toen Ik Je Zag was voor het boek van Isa Hoes en de huidige film een hit van Hero, een alias van Antonie Kamerling. De song kwam voor in de film All Stars uit 1997. Toen Ik Je Zag stond vijf weken op nummer 1 in de Top 40. Het is gezien de notering in de Top 2000 nog altijd een geliefd nummer. Afgelopen december stond het lied op nummer 515.

Om stil van te worden

De onzekerheden, stemmingswisselingen en depressies van Antonie Kamerling komen in Toen Ik Je Zag op een goede manier aan bod. Respectvol en het ligt er niet telkens te dik bovenop. Hem kunnen begrijpen als bioscoopganger, da’s moeilijk. Maar ja, dat lukte Isa Hoes ook niet. Zij – en wij nu – moesten het doen met Kamerlings uitleg als ‘ik heb een heel klein stemmetje in mijn hoofd dat steeds zegt wat ik niet kan; als ik dan zeg dat hij gelijk heeft, dan gaat het stemmetje weg’.

Gelukkig valt er ook genoeg te genieten. Zoals van die keer dat hij als vader zijn kinderen naar school bracht. In badjas, waardoor Merlijn en Vlinder hem ten stelligste verbieden om uit de auto te stappen. Komen zij eenmaal hun school binnen, dan zit vader Antonie al in die badjas achter een piano, en zingt hij ‘de hit’ voor alle leerlingen. Prachtig. Sowieso is het spel van Egbert-Jan Weeber een genot om naar te kijken. Hij is diep gegaan en heeft zich een totale lege blik in zijn ogen eigen gemaakt om U tegen te zeggen.

Nogmaals, prachtig en wonderschool. En dan dat einde (en de foto’s)… Toen Ik Je Zag is om even heel stil van te worden. Dat was het na afloop van de persvoorstelling dan ook.

Beoordeling uit 5: 5

Denk jij weleens aan zelfmoord? Je kunt met 113.nl geheel anoniem bellen (0800-01130 of chatten.