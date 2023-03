Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlands meisje (9) neergestoken in Zweden, ‘dader kende het kind niet’

Een Nederlands meisje (9) is gistermiddag neergestoken door een 35-jarige man in een park in de stad Göteborg in Zweden. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De toestand van het kind is stabiel, heeft een woordvoerder van de politie tegen media gemeld. De politiewoordvoerder laat weten dat de man na de steekpartij is aangehouden. Hij kende het meisje niet. „Vermoedelijk was zij een willekeurig slachtoffer.”

Haar oma, die de Zweedse nationaliteit heeft, werd in een arm gestoken toen zij haar kleindochter probeerde te beschermen. De oma raakte daardoor lichtgewond. Op Twitter wordt gemeld dat het om een migrant van 35 jaar gaat, die ‘Allah hu Akbar’ tijdens zijn ‘actie’ riep. Zijn overmeestering op straat en aanhouding werden gefilmd.



Naast Zweden ook Canada opgeschrikt

Niet alleen Zweden werd opgeschrikt door een geweldsincident waarbij kinderen betrokken waren. Een 6-jarige jongen in Canada is naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij was neergeschoten door zijn 4-jarige vriendje, meldt de Canadese politie. Het voorval gebeurde in Peguis First Nation, de grootste inheemse gemeenschap in de Canadese provincie Manitoba, op 185 kilometer van provinciehoofdstad Winnipeg.

Het drama gebeurde al op maandag. De twee kinderen waren ‘s avonds in een huis aanwezig toen ze volgens de politie een vuurwapen in handen kregen. „Het 4-jarige kind vuurde het vuurwapen af, waardoor een 6-jarig kind werd geraakt”, zei de Canadese politie. Het kind werd met ernstige maar niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een volwassen man werd gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd voor het onrechtmatig opslaan van vuurwapens. Ook werden vijf geweren en een kruisboog in beslag genomen.