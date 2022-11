Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sylvia Geersen emotioneel over geheim in Special Forces VIPS: ‘Dit wist niemand, alleen m’n familie’

Het programma Special Forces VIPS staat erom bekend dat het naar het extreme neigt. Tijdens de aflevering van gisteravond uitte dat zich niet alleen in een fysieke proef, maar ook in persoonlijke verhalen. Zo deelde Sylvia Geersen, een 37-jarig model, dat ze in de afgelopen drie jaar meerdere miskramen heeft gehad, waaronder een van een tweeling.

Ze snikte: „Dit wist niemand. Alleen m’n familie.”

Teambonding in Special Forces VIPS

In de serie, uitgezonden op Videoland, strijden BN’ers om hun eer te bewijzen. Ze volgen twee weken lang dezelfde loodzware training als die van de special forces. In de vierde aflevering kregen de kandidaten een opdracht die ‘het team emotioneel dichterbij elkaar zal brengen’. Dat houdt in dat de deelnemers één voor één een persoonlijk verhaal moeten delen met de rest van de groep.

De door Hollands Next Top Model beroemd geworden Sylvia Geersen vertelde wel een heel emotioneel verhaal. Geersen, die binnenkort te zien is in The Bachelorette, zegt: „Ik zit hier ook met een reden. Er is heel erg veel gebeurd de afgelopen drie jaar.” De tranen biggelen nog net niet over haar wangen. „Ik heb veel miskramen gehad. Ook een tweeling.”

Sylvia Geersen over mishandeling

Dat is niet het enige. Geersen onthult ook dat ze een ex heeft die haar ooit in glas heeft gegooid. Snikkend vertelt ze dat ze „verrot gescholden” werd door hem. Geersen: „En niemand weet dit ook. Dus voor mij, dit programma, is ook dat ik mezelf heel erg bloot geef. Want iedereen gaat dat nu weten. En dit wist niemand. Alleen m’n familie.”

Volgens het model is verbale agressie soms moeilijker te verteren dan bijvoorbeeld geslagen worden. „Daar kan je echt mensen mee breken. Daarmee kun je iemand kapot maken, hoe je tegen mensen praat. Ik vind het ook lastig dat mensen mij onderschatten en denken dat ik dom ben of zo. En ik lach alles altijd een beetje weg. Ik denk dat dat een beetje een masker is dat ik voor mezelf heb opgezet.”

Ze vindt troost in de steun van haar medekandidaten én in dat van oud Special Forces-operator Erik Wegewijs. Hij zegt: „Als je ‘m zelf hebt opgedaan, kan je ‘m ook weer afdoen. Want niets is vermoeiender in het leven dan met een masker lopen. Dat is alleen maar ingewikkeld.”