Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Froukje en Nabil: ‘Wie Is De Mol? wordt dit seizoen heftig, grappig, spannend, leuk en mysterieus’

Op naar Zuid-Afrika, thuis vanaf de bank. Het 23ste tv-seizoen van Wie Is De Mol? is – vanavond – namelijk dáár. Metro spreekt twee van de lang geheim gehouden deelnemers, Froukje de Both en Nabil Aoulad Ayad. Begonnen zij aan een langgekoesterde droom?

De tijd van het jaarlijkse ‘ik ken die deelnemers allemaal niet’-riedeltje van huilende twitteraars is achter de rug. Nee, vanaf nu zullen de kandidaten aan Wie Is De Mol? wereldsterren in de supermarkt worden. Diezelfde huilende twitteraars zullen hen na aflevering twee aanspreken met die eeuwige vraag: „Ben jij De Mol?” Je moet er maar mee om kunnen gaan…

Wie Is De Mol? in Zuid-Afrika

Fans, de zogeheten molloten, zagen in november wie de deelnemers aan deze 23ste Wie Is De Mol? zijn. Door het openen van vijf kisten in Weert, IJsselstein, Deventer, Middelburg en Haarlem werden de namen één voor één bekend. Vanaf vanavond jagen ELLE-hoofdredacteur Anke de Jong, actrice Annick Boer, onderzoeksjournalist Daniël Verlaan, presentator Jurre Geluk, Olympisch zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo, presentator Sander de Kramer, zangeres Sarah Janneh en acteur Soy Kroon op De Mol. Net als de eerder genoemde Froukje de Both (50) en Nabil Aoulad Ayad (38) natuurlijk. En één van hen zal wekenlang de boel in de war proberen te schoppen, want hij of zij ís die Mol.

De groep bevindt zich onder leiding van presentator Rik van de Westelaken in Zuid-Afrika. Hij neemt hen mee naar de provincie West-Kaap. Daar worden spellen gespeeld in Kaapstad (de kleurrijke wijk Bo-Kaap), de bergen bij de Tulbagh Vallei, de halfwoestijn Karoo en de wonderschone kustplaats Wildernis.

Zou jij De Mol willen zijn?

Froukje de Both (voormalige actrice presentatrice van Eigen Huis & Tuin) en Nabil Aoulad Ayad (cabaretier en acteur van onder meer de film Marokkaanse Bruiloft) kregen vooraf de vraag voorgelegd: „Wil jij in Wie Is De Mol? De Mol zijn?” Beiden antwoordden gretig met ‘ja!’. De Both omdat zij dat de ultieme comeback als actrice zou vinden („grappig bedoeld, maar dat kwam als eerste in me op”) en het heerlijk lijkt om mensen om de tuin te leiden. Aoulad Ayad omdat hij goed kan liegen („het is bijna mijn vak hè?”) en hij de boel graag ruïneert op een manier waarvan tv-kijkers zullen zeggen: hóe dan? Op de site van Wie Is De Mol? kun je alle ‘mollicitaties’ zien.

De twee spraken met Metro onlangs over hun deelname.

Hoe zien jullie elkaar na Wie Is De Mol? eigenlijk?

Froukje: Nabil is een fantastische comedian, ik kende hem vooraf alleen als acteur. Wat me het meest aan hem is opgevallen is dat hij een ook een waanzinnige zanger is. Nabil is een hele goede muzikant en hij kan prachtig piano spelen. Als we tijd hadden zei ik: ‘Nabil, speel eens iets van Bruno Mars’ en hup, dan gaat-ie. Ik was er een beetje flabbergasted door.

Nabil: Froukje is volgens mij van ons allemaal. Zij is zó lief en zo warm ook. Ik had meteen een goede klik met haar. Grapjes die ik maakte snapte Froukje direct. Zij komt in februari zelfs naar mijn theatervoorstelling kijken. Ik vond het een eer om met haar in Wie Is De Mol? te zitten.

Jullie krijgen vanaf nu 500.000 keer de vraag ‘ben jij De Mol?’. Heb je je voorbereid op wat je gaat zeggen?

Nabil: Ik heb me daar zeker goed op voorbereid en heb vijf busjes traangas gehaald, haha. Dat komt helemaal goed. Nee hoor, ik ben me er bewust van dat er heel veel mensen kijken en dat dat hele gezinnen zijn. Ik zal op die vraag natuurlijk niets kunnen antwoorden.

Froukje: Nee, niet concreet. Ik beantwoord iedereen maar een beetje vanuit mijn gevoel. Het enige wat ik heb is de ervaring van het meedoen en daar kan ik concreet natuurlijk niets over zeggen. Dat zal iedereen snappen. Ik heb in ieder geval niet zitten oefenen thuis, haha.

Was het een langgekoesterde droom om aan Wie Is De Mol? mee te doen?

Froukje: Een droom niet echt, maar Wie Is De Mol? is natuurlijk wel zo’n beetje de koning van alle programma’s waaraan je als bekend persoon kunt meedoen. Het stond wel bovenaan mijn lijstje van ‘als ik er voor gevraagd word, dan doe ik het’. Als je daar over twijfelt, dan moet je je plekje aan iemand anders geven. Gevraagd worden is iets bijzonders.

Nabil: Ik heb altijd gezegd, ook tegen mijn manager: als Wie Is De Mol? belt, dan is het direct ‘ja’. Het trekt me meer dan bijvoorbeeld Expeditie Robinson, omdat het programma veel meer is dan jezelf uithongeren. Het is veel meer een denkspel. Ik heb zelf een opvoeding gehad die vrij paranoia was, dus voor mij was iedereen eigenlijk altijd al een Mol. En nu was het: of je bent De Mol of je moet er naar op zoek. Dat is allebei heel leuk.

Was je een vaste kijker en vond je jezelf altijd een sterke meespeler?

Froukje: Ik keek wel, maar ik kan mezelf niet bestempelen als een echte meespeler. Dat andere mensen alles heel fanatiek bijhouden vind ik heel leuk hoor, maar ik geniet altijd gewoon van het programma en het kijken naar de mensen, de omgang met elkaar, de spellen en de omgeving. Het vissen naar wie nou eigenlijk De Mol is, gebeurt bij mij meer aan het einde van de reeks. Ik ben geen bordspelletjesmens, maar houd wel van mystery-games, dat vind ik heel tof. Dingen waarbij meerdere mensen ‘het’ gedaan kunnen hebben. Dat is Wie Is De Mol? natuurlijk helemaal.

Nabil: Wel vaak, maar niet elk seizoen heb ik gekeken. Een Mol van lang geleden, Dennis Weening in 2008, die vond ik helemaal top. Hij was de beste. En hmm, wat is de definitie van een goede speler hè? Ik heb het patroon van Wie Is De Mol? in de loop van de tijd wel in de gaten gekregen. Zo wist ik meteen dat Jan Versteegh De Mol was. Everon Jackson Hooi had ik ook aardig in de gaten. Bij hem voelde ik het gewoon. De beste Mollen vallen niet op.

Is meedoen aan Wie Is De Mol? zwaarder dan wij thuis op de bank misschien wel denken?

Nabil: Voor mij was het niet zo zwaar, want ik ga altijd van het ergste uit. Ik ken wel de verhalen van deelnemers die terugkomen en dan maar moeilijk kunnen landen, maar ik had daar nul last van. Omdat ik in mijn werk alleen op het podium sta en in control ben, maakte ik me vooraf wel een beetje zorgen om hoe het is om die controle uit handen te geven. Toen ik er echter eenmaal was, ging het me goed af. Buiten verwachting eigenlijk. Als ze me nog een keer bellen, dan pak ik mijn spullen en ga ik meteen. Wat een bizar mooie ervaring, met een hele leuke groep.

Froukje: Zwaar is niet het woord dat in mij opgekomen is, eerder super leuk. Mentaal ging het ook prima, ik vond het één groot avontuur.

👇 Slechthorenden Jeroen Kijk in de Vegte spreekt dit jaar de audiodescriptie in voor Wie is de Mol?. Dat maakte de 48-jarige dj donderdag bekend in de ochtendshow op NPO Radio 2. Het is voor het eerst dat ‘de Mol’ uit het jubileumseizoen deze taak op zich neemt. Met audiodescriptie worden programma’s toegankelijk gemaakt voor mensen die slechtziend of blind zijn. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is, waardoor het verhaal beter te volgen is voor mensen die niet of minder goed kunnen zien. Personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsen en bewegingen worden bijvoorbeeld beschreven.

Het aantal kijkers van Wie Is De Mol? is standaard gigantisch. Hoe ga je daar straks mee om?

Froukje: Ik word natuurlijk weleens aangesproken, maar dat zal nu heel anders zijn. Ik merk dat de jongere generatie, die niet zo veel of amper tv kijkt, wél Wie Is De Mol? zien. Opeens ben ik nu heel interessant voor kinderen, haha. Die wisten niet wie ik was. Mijn dochter van 14 hoort dat ‘haar moeder aan Wie Is De Mol? meedoet’ en dat iedereen dat mega-cool vindt. Het speelt kennelijk bij de kinderen. Mijn dochter weet inmiddels ook dat ik helemaal niks loslaat, die heeft de hoop daarover opgegeven.

Nabil: Ik krijg nu al steeds te horen ‘dat ik het ben’, niet normaal. Ik kende het programma natuurlijk wel, maar wist niet dat die molloten zo extreem zijn. Toen er een silhouetfoto van de deelnemers werd verspreid, was ik de enige die geen voeten had. Molloten wisten meteen: hij is het! Haha, ik ging stuk. Wie Is De Mol? is net het echte leven met complotdenkers. Dat is een reptiel, dat kan niet anders! Er wordt me op straat best weleens om een fotootje gevraagd, maar ga tot nu toe aardig anoniem door het leven. Met verschillende deelnemers ben ik bevriend geraakt en ben nu benieuwd hoe het gaat zijn als wij samen ergens afspreken om iets te gaan drinken of bootje varen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros)

Hoe vond je Zuid-Afrika?

Nabil: Ik was nog nooit in Zuid-Afrika geweest en op mijn te bezoeken-lijstje stond het op nummer veertig ofzo. Ik dacht ‘het zal wel’, maar nu kan ik zeggen dat ik nog nooit zo verliefd op een land ben geworden. Qua cultureel erfgoed heeft het ook links met Nederland. Ja, ik vond het bizar zo mooi. Ongelooflijk. Met open mond heb ik naar de diversiteit gekeken.

Froukje: Ik was er al meerdere keren geweest. Het is een waanzinnig mooi land, prachtig. Zuid-Afrika heeft zoveel verschillende kanten. Ik vond het heel bijzonder dat we Wie Is De Mol? konden opnemen tegen de achtergrond van zo’n land dat alles heeft. Het geeft een extra elan.

Tijd nog voor een reclamespotje: wat voor Wie Is De Mol?-seizoen gaan we krijgen en waarom moeten we kijken?

Froukje: Een seizoen met een ruige, sprookjesachtige achtergrond van Zuid-Afrika. Maar ook een seizoen met allemaal mensen die op hun eigen terrein allemaal heel getalenteerd zijn en ook hun eigen verschillende technieken hebben in het spel. Ik vond het vooraf best spannend. In wat voor groep zou ik terechtkomen? Het is tenslotte nogal intens en een psychologisch spel. Ik vind dat er dit jaar hele toffe personality’s in zitten. Daar gaan jullie erg van genieten thuis, want het wordt heftig, grappig, leuk en mysterieus. Dat is wat ik er over kan zeggen.

Nabil: Ik vind dat iedereen moet gaan kijken, omdat ik beloof dat je een seizoen krijg waarbij alle deelnemers ook nu nog, na Wie Is De Mol?, heel goed met elkaar omgaan. Dat ga je terugzien op beeld. Het wordt spannend, heel erg spannend. Ik kan niet zo’n mooi reclamespotje maken als Froukje, maar eh, gewoon kijken allemaal!