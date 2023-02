Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-heren drijven studiogast Noa Vahle in een hoekje: ‘Voel me ongemakkelijk’

Het ging gisteravond bij Vandaag Inside een paar keer over het vrouwelijk geslachtsdeel. En zoals je begrijpt gingen die gesprekken op een ietwat schunnige, VI-manier. Gast Noa Vahle werd ook bij die discussie betrokken en werd daardoor, naar eigen zeggen, een beetje ongemakkelijk.

Aan tafel bij de VI-heren komt het Jinek-gesprek met Joy Delima ter sprake, die openhartig vertelde over seks en de taboes die daaromheen hangen. De mannen van Vandaag Inside vinden daar wat van. Mede door de overgang van een Jinek-tafelgast die getuige was van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en daarna het interview met Delima. „Dat contrast is groot”, concludeert René van der Gijp.

VI-heren geen fan van onderwerpkeuze Jinek

De VI-heren zijn overigens overtuigd van hun eigen bedprestaties en kennis van het vrouwelijk geslachtsorgaan. Johan Derksen deed er nog een schepje bovenop. Hij bekritiseerde Jinek omdat er al twee dagen op rij „seksuele voorlichting voor volwassenen” op televisie verscheen. „Ik wil me niet opdringen, maar ik zou een demonstratie met kaarsen kunnen geven”, sprak hij. Waarmee hij verwees naar de beruchte kaarsenrel die vorig jaar ontstond. De studio reageert verdeeld op die woorden. Sommigen moeten lachen, maar andere kijken bedenkelijk, waaronder Vahle.

Volgens Van der Gijp probeert Eva Jinek „luchtigheid” te brengen met dit soort onderwerpen in haar talkshow. Derksen gooit het op het trekken van kijkers. De VI-heren halen overigens wel vaker uit naar Jinek. Ook dinsdagavond kon de talkshow, en de daarbij behorende onderwerpkeuze, rekenen op kritiek.

Johan Derksen hekelt LINDA-onderwerp

Daarna maakt Derksen een bruggetje naar post die hij ontving, met als afzender het blad LINDA. Oftewel het tijdschrift van Linda de Mol, de moeder van VI-gast Vahle. „Dan denk je dat je alles gehad hebt en dan krijg je post van haar moeder”, waarna Derksen naar Vahle wijst. Hij houdt een uitnodiging omhoog waar ‘Vier de vulva’ op staat. Het februari-nummer van LINDA. gaat namelijk over vrouwelijke seksualiteit.

Derksen blijkt wederom geen fan van deze onderwerpkeuze. „Een beetje goedkoop scoren. Als wij hier poep zeggen aan tafel, dan is de woke-generatie helemaal in de war.” Volgens Derksen worden er met „dit soort onderwerpen” mensen naar zich toegetrokken.

Wilfred Genee bevraagt Noa Vahle

Wilfred Genee wil een bruggetje maken naar VI-gast en dochter Vahle. „Noa, wil je dat ik jou hier iets over vraag of je zeg je, laat lekker lopen?”, aldus Genee tegen Vahle. „Ik voel me best ongemakkelijk nu”, antwoordt Vahle. „Maar dit heb je niet met je moeder besproken”, gaat Genee verder. Vahle: „Nee, nee, nee”, lacht ze.

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.