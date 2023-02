Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over tweet Raisa Blommestijn over versnelde visa slachtoffers aardbeving: ‘Is dat de reden dat je Giro555 hielp?’

De slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië werden gisteren gesteund door Giro555 met een inzamelingsactie. Naast de verschillende inzamelingsacties in ons land, is het kabinet in overleg om over te gaan tot snellere visa voor slachtoffers. In Duitsland en België is dit al ingevoerd. Het besluit komt „zo snel mogelijk”, laat staatssecretaris Asiel en Migratie Eric van den Burg weten. Zo’n 200 BN’ers droegen gisteren hun steentje bij tijdens de actiedag van Giro555, Raisa Blommestijn was één van hen. Maar nu is er ophef ontstaan over een tweet die ze op dezelfde dag verstuurde.

Met snellere visa kunnen Turken en Syriërs in het getroffen gebied tijdelijk naar familie of vrienden in die landen. Minstens anderhalf miljoen mensen in Turkije zijn dakloos geraakt. De meeste van hen zijn opgevangen in tentenkampen, maar niet iedereen heeft een plek. Het visum is drie maanden geldig. Volgens Wopke Hoekstra is het „een illusie” dat de problemen veroorzaakt door de aardbeving binnen „een paar weken of maanden” opgelost zouden zijn.

Voorrang op versnelde visa

Vandaag werd er bekendgemaakt dat visumaanvragen van Turkse slachtoffers die kort bij familie in Nederland willen verblijven, met voorrang worden behandeld. Het verwerken van een visumaanvraag duurt normaal weken tot maanden.

Momenteel heeft het ministerie al enkele honderden aanvragen voor een versneld visum uit de getroffen gebieden ontvangen. Van der Burg zegt dat hij „zo snel mogelijk” een besluit neemt over de visumverstrekking. „We zijn aan het overleggen. Het heeft namelijk allerlei gevolgen en het gaat om een hele grote groep mensen die dakloos is geworden.”

Ophef om tweet Raisa Blommestijn

Gisteravond eindigde de actiedag van Giro555 met het ingezamelde bedrag van bijna 89 miljoen euro. Verschillende bekende Nederlanders namen plaats in het belpanel en droegen zo een steentje bij, waaronder Raisa Blommestijn, rechtsfilosoof en presentatrice van Ongehoord Nieuws op NPO1.

Na de actiedag volgde echter een tweet van Blommestijn over het idee om de snellere visa in te voeren. „Uiteraard wordt er alweer gepleit voor een versneld visum voor slachtoffers van de aardbeving in Syrië/Turkije. Want waarom zou je mensen daar helpen om hun land weer op te bouwen als je ook de hele wereld hier kan binnenhalen? We hebben toch woonruimte en voorziening genoeg.”



De timing van de tweet over de versnelde visa werd echter door verschillende twitteraars niet geaccepteerd. „Eén dag om je racistische en ophitsende takes voor je te houden. Het hoefde slechts één dag, dat je het belang van de actie voor je eigen belang hoefde te laten gaan. Hoe verrot ben je van binnen als zelfs dat niet lukt?”



Vervolgens werd Blommestijns drijfveer in twijfel getrokken, waarom ze plaatsnam in het belpanel van de actiedag van Giro555. „Is dat de reden dat je helpt met Giro555? In de hoop dat ze daar genoeg geld hebben, zodat ze daar willen blijven?”



