Actrice Joy Delima bij Jinek openhartig over seksleven: ‘Gebeurtenis uit het verleden heeft veel invloed’

Praten over je seksleven, en dan zeker in detail, doen we niet heel graag. Zeker niet met vreemden en zéker niet op televisie. Maar actrice Joy Delima, die je wellicht kent van de Netflixserie Dirty Lines en Rampvlucht, wist zich gisteravond bij Jinek dapper bloot te geven. Ze sprak over haar boek Goed Komen, dat gaat over het leren kennen en begrijpen van je lijf. En ze onthulde dat een gebeurtenis uit haar verleden veel invloed had en heeft op haar (seks)leven.

Presentatrice Eva Jinek opent het gesprek met de vraag aan Joy Delima hoe er vroeger over seks werd gepraat. Volgens de actrice gebeurde dat helemaal niet en wist ze er dan ook bar weinig vanaf. Sterker nog, ze schaamde zich voor het onderwerp. „Je schaamde je kapot, preventief, voor alles dat ermee te maken had”, aldus Jinek. „En nu heb je een extreem openhartig boek geschreven, dat gaat over al jouw seksuele ervaringen. Tot in detail”, benadrukt ze.

Wat is er gebeurd in Delimas leven dat ze van zich ‘kapot schamen’ is gegaan naar een boek schrijven over haar seksleven én daarover vertellen op tv? De actrice beschrijft een moment tijdens haar theateropleiding, toen ze iets moest schrijven over haar diepste angst. Dat was destijds dat iemand erachter zou komen hoe moeilijk ze met seks omging. Delima: „Dat ik nooit klaarkwam, ik dacht echt dat ik kapot was. Maar toen ik een monoloog schreef en dat speelde voor publiek (inclusief haar ouders, red.), kwamen er na afloop mensen naar me toe die juist veel herkenning voelden.” En dat moment was het begin van Delimas openheid over haar seksleven.

Joy Delima vertelt bij Jinek over seksleven en boek: ‘Er is niets mis met je’

Vooral het besef dat ze niet ‘alleen en kapot’ was, deed Delima goed. „Bij veel mensen leeft de behoefte om dat gemeenschappelijke gevoel te ervaren. Dat er niet iets mis is met ons, maar dat we gewoon heel slechte seksuele voorlichting hebben gehad.” Sinds ze begon met praten over haar seksleven, is ze niet meer opgehouden, zegt ze zelf.

Toch is Jinek benieuwd naar het idee van ‘kapot zijn’. „Dacht je echt ‘dit werkt niet, ik ben anders dan anderen’?”, vraagt ze aan Delima. „Ja”, komt het antwoord stellig. „Ik ben opgegroeid in een generatie die makkelijk toegang had tot porno, dus ik zag heel vroeg al wat het zou ‘moeten zijn’. Maar ik begreep niet dat dat niet echt was.” In haar hoofd begon toen het idee te vormen dat zij moest kunnen wat op internet te zien was.



Joy Delima schrijft: 'Ik heb geen geweldig seksleven. Ik kom bijna nooit klaar. Ik vind communiceren lastig en heb niet geleerd hoe ik erachter kom wat ik lekker vind.' Ze geeft zichzelf volledig bloot in haar boek: 'Goed Komen'. #jinek https://t.co/ADFqohtjT9 — Jinek (@Jinek_RTL) February 14, 2023

Aangerand tijdens vakantie

Delimas seksleven gaat zeker niet alleen over rozen. Al helemaal niet in het verleden, toen ze op 17-jarige leeftijd werd aangerand. Dat heeft tot lang daarna een „heel vervelende impact” op haar gehad. Inmiddels is de actrice 28 , maar ze is nooit in therapie geweest voor de gebeurtenis. In de periode na de aanranding, vertelde ze, had ze niet gelijk door dat ze er nog zo lang last van zou hebben. „Het was mijn allereerste seksuele ervaring eigenlijk, dus ongewenst”, vertelde Delima hierover.

Wanneer iemand haar in de periode erna niet om toestemming vroeg bij seksuele handelingen, klapte ze naar eigen zeggen dicht. „Omdat mijn lijf gewoon die angst had.” Daarom is consent vragen volgens de Volkskrant-columniste zo belangrijk. „Je weet niet hoe iemand reageert op iets wat diegene niet fijn vindt.”

